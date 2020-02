Červeného Hradec nechtěl pustit do ciziny: Žádné mosty jsem nepálil | iSport.cz

Nedávnému reprezentantovi, jenž byl poněkud nešetrně vyobcován ze svého bývalého klubu, se ulevilo, že ho osud (hradecké vedení) poslal právě do moravské metropole. „Moc jsem do toho nemohl zasahovat. Bylo jen na Mountfieldu, s kým se domluví,“ vysvětluje Rudolf Červený. „Jsem samozřejmě strašně rád, že to vyšlo na Brno,“ dodává útočník.

Budete ve středu hrát?

„Uvidíme, jak se trenéři rozhodnou. V repre pauze se sestava hodně míchala. Skoro šest týdnů jsem nic nedělal, zranění mi nedovolilo ani lehce trénovat. Nic mě extra neomezuje, spíš je potřeba dohonit fyzické manko a postupně se do toho dostat. Pocit na ledě i fyzička se zlepšují, ale jinak se cítím dost unavenej.“

Co vám přesně bylo?

„Lehký otřes mozku a zranění krční páteře, která se při tom nárazu pohnula. Vazy kolem ní se natáhly. Člověka pak furt bolí hlava. Problémem byl tlak, který je při vyšší zátěži. Nemohl jsem dělat vůbec nic. Každých pět dní jsem to zkoušel. Nelepšilo se to tak rychle, jak bych čekal. Po pár týdnech mě třeba kolo pustilo, ale nemohl jsem jít do vyšších tepů. Zvedat činky vůbec nešlo. Až když jsem přišel do Komety, začalo se to zlepšovat. Doktor říkal, že normálně trvá léčení tak šest sedm týdnů. Já jsem v šestém, už trénuju. Jsem za to rád.“

Jaké to je nastupovat v lajně s Tomášem Plekancem a Martinem Eratem? Byť zatím jen na tréninku…

„Doufám, že jsem jim to moc nekazil. (úsměv) Po šesti týdnech ležení to má z mé strany k ideálu samozřejmě daleko. Být v útoku s takovými hráči je radost. Když jsme proti sobě hrávali, zdravili jsme se, ale blíž jsem je neznal.“

Jak to bylo s vaším přestupem?

„Věděl jsem, že Kometa má velký zájem. Hlavně to bylo na Mountfieldu, jestli a kam mě uvolní. Dozvěděl jsem se to taky až ve chvíli, kdy to bylo oficiální.“

Počkejte, vy jste do toho nemohl mluvit?

„Mountfield mě nabídl ostatním klubům. Od agentů jsem věděl, že plno z nich projevilo zájem. Já jsem do toho moc nemohl zasahovat. Pak mi oznámili, že jdu do Komety. Pro mě to nakonec dopadlo nejlíp, jak mohlo. Do ciziny mě klub uvolnit nechtěl, protože za mě požadoval nějakého hráče.“

Jak se vám četla slova šéfa klubu Miroslava Schöna, jenž vás docela kritizoval za výkony a přidal, že jste odmítl přistoupit na nabízené snížení platu?

„Trošku mě to překvapilo, my jsme spolu komunikovali normálně. Nechci spekulovat, ale možná to v novinách vyznělo malinko jinak. Už je to za mnou.“

Jsou mezi vámi a Hradcem spálené mosty?

„Já jsem žádné mosty nepálil. (smích) Jestli je odpálili na druhé straně, to se musíme zeptat po nějakém čase tam.“

Souhlasíte s tím, že vám hra nešla podle předsezonních představ?

„K tomu už bych se vůbec nechtěl vyjadřovat. Měl jsem úplně jiný pohled na situaci. Když přišel trenér Růžička, změnil styl hry. Já jsem s ním vycházel dobře. Tam rozhodně žádný problém nebyl.“