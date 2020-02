Kouč Plzně o dece venku: Chtěl bych, aby se psalo, s jakým kádrem jsme druzí | iSport.cz

V úterní dohrávce v Liberci padli 1:4 a nechtěně asistovali u dalšího zisku Prezidentského poháru pro organizaci Bílých Tygrů. Přitom Plzeň minimálně půlku partie svojí dotěrností až otravností prokázala, že v play off má na to deptat každého soka. Nehledě na hromadu zajíců v perspektivním kádru Škodovky.

Sedm porážek za sebou venku, to dlouho nepamatujete. Vnímáte tu sérii jako strašáka?

„Plzeň ji dlouho nepamatuje, protože jsme jednoznačně nejmladší tým v lize. Nízký průměrný věk se na té bilanci jednoznačně podílí. Navíc máme zraněné hráče, velmi úzký kádr. Celou sezonu táhne jeden gólman… Je to zkrátka o tom, že máme v průměru čtyřiadvacet let, v Liberci jsme znovu nastoupili se dvěma juniory, kluci to odehráli slušně. O tom bych chtěl, aby se psalo. Takový Třinec má věkový průměr osmadvacet, zkušený mančaft a je nahoře. My jsme druzí, aspoň zatím, ale s jistotou play off, a mrzí mě, že jsem nikde nezaznamenal, s jakou skladbou kádru se nám to podařilo.“

Dobrá. A když se vrátíme k otázce?

„Ano, trochu strašák to pro nás je. Zároveň ponaučení. Doma jsme silní, ale venku neumíme výsledky z Plzně potvrzovat. Netvrdím, že venku se musí pořád vyhrávat, nastupujete proti hodně silným týmům, to zkrátka ani nejde. Ale série proher je skutečně dlouhá.“

Víte, jak to je. Pokud se vyšvihnete nahoru v tabulce a odvádíte velmi dobrou práci, nároky na vás najednou stoupají, proto je pak každý výsledkový výkyv vidět.

„Já tomu rozumím, je to správně. Pokud je trenér přísný na sebe, na hráče a oni sami mezi sebou, jedině tímto způsobem se můžete posouvat. Je logické, že když se pohybujeme nahoře a venku prohráváme víc zápasů po sobě, dostáváme tyto otázky. V téhle chvíli na nás venku už cítím deku, na druhou stranu za tím vidím nezkušenost týmu. Byť můžeme namítat, že v kádru naopak máme hráče i velmi zkušené.“

V globálu si Plzeň vede nad očekávání, ovšem pátý Třinec na vás ztrácí jen dva body. Je vaším klíčovým cílem udržet nejhůře čtvrtou příčku, abyste čtvrtfinále začínali doma?

„Ano, to je cíl. Utáhnout to do čtvrtého místa, abychom začínali před vlastními fanoušky. Pro ně, ale logicky i pro nás, zvlášť v této chvíli, je příznivější zahajovat sérii doma. Ve čtyřce zůstaneme tehdy, pokud zbylé čtyři zápasy odehrajeme dobře, což obnáší zastavit sérii venkovních proher. Další šance přijde v pátek v Pardubicích.“

Cítíte ze svého týmu, že má charakter na bitvy play off? Zmínil jste mazáky, ale i méně zkušení borci, včetně juniorů, do toho dávají zajímavou energii.

„Jak říkáte, dávají do toho drajv. A play off pro ně bude cenná zkušenost. Vzpomínám si loni na sérii s Olomoucí. K dispozici jsme měli velmi zkušený mančaft a s těmi jejich bojovníky to nebylo vůbec nic jednoduchého (série 4:3). Když to shrnu, těší mě, že jsme play off dosáhli s předstihem, věřím, že se nám vrátí kluci z marodky, a sázím i na naše mlaďáky, na které máme čím dál větší nároky. Uvidíme, jak jim sedne play off, které je úplně jinou soutěží než základní část. Třeba v tom, že vyřazovací zápasy vyprovodí favority ven a outsidery to vykopne nahoru, můžou jít daleko.“

Plzeň patří k týmům, pro něž je důležité žít z vlastní výchovy talentů, čímž pomáhá celému hokeji, zároveň si šetří vlastní peníze. Jak důležité je podle vás chovat se tímto způsobem?

„Mělo by tomu tak být. Na druhou stranu je třeba respektovat sílu velkých českých klubů, které chtějí tituly, úspěchy, a tomu podřizují personální politiku. Pak máte kluby menší, rozpočtově na daleko nižší úrovni, které dávají cíleně prostor mladým hráčům. Ale zase jsou v pozici, kdy nemůžou obehrávat mladé, pokud jsou dole v tabulce. Je to kolikrát strašně složité. Já si v každém případě stojím za tím, že mladým klukům je potřeba dávat šanci, nebát se je nasazovat. Hodit je do vody, ať se naučí plavat, ať se obouchají. A když udělají chybu? To se musí skousnout.“

Poučí se z ní a posune je to dál.

„Jistě, chybou se učí. Nehledě na to, že chyb se dopouštějí i mazáci. Z toho mála materiálu, co naše juniorská soutěž nabízí, bychom měli do naší extraligy vytěžit maximum. Až nám skončí pětatřicátníci, tak aby si udržela svoji kvalitu a existovala stabilní návaznost.“

Kanadské bodování Hráč Tým G A KB Z +/- TM S 1. Milan Gulaš 34 40 74 48 1 36 211 2. Michal Birner 19 39 58 38 14 10 128 3. Libor Hudáček 30 28 58 47 24 22 157 4. Tomáš Rachůnek 23 27 50 48 -5 10 106 5. Martin Zaťovič 28 20 48 47 3 24 118 6. Pavol Skalický 17 25 42 47 24 36 88 7. Tomáš Mertl 15 24 39 44 -2 34 104 8. Matěj Stránský 20 19 39 48 10 44 109 9. Roberts Bukarts 15 23 38 43 -7 42 130 10. Petr Holík 12 26 38 34 -1 14 74 Zobrazit celou tabulku