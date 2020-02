Hořká Plzeň. Ale jen na první doušek. V klubu dělají svoji práci dobře | iSport.cz

Plzeň je poslední dobou venku hořká a domů se vrací s pěnou u pusy. Sedm posledních výjezdů, sedm porážek, žádný bod a červy v hlavě. Play off se blíží a takhle to dál nepůjde, uvědomují si ve Strakově akademii. Jenže sami nevědí, co si se škaredou bilancí počít, jak s ní zacloumat.

To je jeden pohled na věc. Druhý? Škodovka má blízko ke stříbru po základní části. Co byste vážení chtěli víc? Je to jednoznačný důkaz, jak svoji práci dělají v klubu dobře. Co dobře, výtečně. Nic na tom nemění ani červená čísla z cest po venkovních štacích, kde patří do podprůměru.

Podívejte se na kádr. Každý mluví v superlativech o Milanu Gulašovi, chválen bývá Tomáš Mertl či Dominik Frodl. Jenže nebýt ostatních pracantů, Plzeň by se svými esy nebyla tak vysoko. V týmu najdete řádku bojovníků s menším renomé, ovšem s důležitou působností.

A ještě jedna věc: Trenéři v paktu s manažery se na rozdíl od kolegů na jiných adresách neštítí obouchávat juniory, košíkáři se to v jejich dresu jen hemží. Pár hvězd a kmetů, k nim talenty s potenciálem. To má smysl.

A další plus na závěr. Plzeň je rozpočtově daleko předaleko za týmy, které nejspíš oslaví záchranu extraligy, přitom by díky financím měly atakovat horní čtyřku. A řeč není o Kladnu. Už teď na západ Čech palec nahoru.

HC Škoda Plzeň Vše o klubu ZDE

Z V VP PP P Skóre B 1. Liberec 48 29 5 2 12 170:117 99 2. Plzeň 48 25 2 7 14 154:132 86 3. M. Boleslav 48 21 8 6 13 143:116 85 4. Sparta 48 20 12 1 15 162:137 85 5. Třinec 48 24 4 4 16 152:121 84 6. Brno 48 20 5 6 17 137:147 76 7. Mountfield 48 18 5 6 19 120:123 70 8. Olomouc 48 18 5 6 19 113:123 70 9. K. Vary 48 16 8 4 20 162:148 68 10. Zlín 48 18 3 5 22 143:138 65 11. Vítkovice 48 13 8 4 23 122:161 59 12. Litvínov 48 14 3 8 23 139:164 56 13. Pardubice 48 13 3 9 23 112:155 54 14. Kladno 48 13 3 6 26 119:166 51 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Sestup

Kanadské bodování Hráč Tým G A KB Z +/- TM S 1. Milan Gulaš 34 40 74 48 1 36 211 2. Michal Birner 19 39 58 38 14 10 128 3. Libor Hudáček 30 28 58 47 24 22 157 4. Tomáš Rachůnek 23 27 50 48 -5 10 106 5. Martin Zaťovič 28 20 48 47 3 24 118 6. Pavol Skalický 17 25 42 47 24 36 88 7. Tomáš Mertl 15 24 39 44 -2 34 104 8. Matěj Stránský 20 19 39 48 10 44 109 9. Roberts Bukarts 15 23 38 43 -7 42 130 10. Petr Holík 12 26 38 34 -1 14 74 Zobrazit celou tabulku