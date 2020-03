Hokej v ohrožení. Chtěl hrát se sto diváky. Takhle ne, zní od státu | iSport.cz

Premiér Andrej Babiš na tiskové konferenci oznámil, že hokejová Tipsport extraliga i fotbalová FORTUNA:LIGA mohou organizovat své zápasy podle programu. Ovšem bez návštěvy diváků. Dnes se od 17 hodin hraje druhý duel předkola play off mezi Olomoucí a Zlínem, od 19 hodin nastoupí v Hradci Králové domácí Mountfield proti Karlovým Varům. Český svaz ledního hokeje na briefingu oznámil, že veškerá utkání se budou hrát dle rozpisu s omezením do sta diváků. Tenhle výklad je ale chybný...

„Veškerá utkání všech soutěží organizovaná ČSLH se bude hrát dle rozpisu s tím, že počet diváků nesmí přesáhnout sto osob. Normálně se hraje, ale do počtu diváků, který vláda stanovila, to znamená, že na zápase může být maximálně 100 diváků. Ti, kteří zajišťují ten zápas, se nepočítají. Netýká se to ani akreditovaných novinářů, to jsou všechno lidé, kteří tam jdou do práce,“ řekl na brífingu předseda svazu Tomáš Král s tím, že situace vyplývá z odůvodnění ministerstva zdravotnictví.

„Chceme určitě odehrát předkolo a zarovnat osmičku na play off, pak se můžeme pobavit o tom, zda by bylo smysluplné zápasy odložit či pozměnit,“ dodal Král. Další detaily by měly vzejít ze středečního setkání.

Královu interpetaci omezení ovšem rozporuje mluvčí resortu zdravotnictví Gabriela Štěpanyová. „Mimořádné opatření se vztahuje k počtu osob. V tomhle ohledu je jedno v jaké roli,“ uvedla pro Blesk Zprávy. „Jestli se do toho počítají hráči a ostatní, tak není o čem. Je dohráno,“ citoval Krále po tiskové konferenci novinář Jan Daněk.