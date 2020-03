Duda vybral hráče, co překonali sami sebe. Klenot Sparty, kdo má na KHL? | iSport.cz

Dveře do olomouckého stadionu zůstaly na druhé předkolo play off zavřené • ČTK

Jiří Černoch z Varů si to namířil do branky Hradce • ČTK

Poklona Milanu Gulašovi, potlesk Michalu Birnerovi či Liboru Hudáčkovi. Parádní práce v dlouhodobé části Tipsport extraligy. Deník Sport však přináší trochu jiný a netradiční pohled na ligové borce, kteří si zaslouží pozornost. Expert Radek Duda sestavil žebříčky hráčů, kteří překonali sami sebe, zaznamenali citelný progres a jsou na nejlepší cestě posunout kariéru o další kus dál. „Snažil jsem se najít hráče, co jsou trochu v pozadí, přitom odvádějí perfektní práci a zaslouží si pochválit," líčí komentátor Sportu. Projděte si žebříčky deseti hráčů v ideálním věku 25 let plus a hokejistů 20 - 25 let. A jako bonus speciální kategorie!

Průlomová sezona u hráčů ideálního věku 25+

10. Tomáš PAVELKA

26 let, obránce (Sparta/Litvínov)

47 zápasů, 28 bodů (5 gólů + 23 asistencí); -3

„Dobře bruslící zadák, má v krvi moderní atraktivní hokej, nebojí se bruslit a být aktivní. Vzhledem k tomu, že nemá až tolik prostoru na ledě, dokáže se skromnější porcí času dělat hodně zajímavá čísla. Jeho herní styl se mi líbí, je to jednoznačně adept na národní dres. Chce to, aby makal v létě, co to jde.“

9. Lukáš NAHODIL

31 let, útočník (Olomouc)

51 zápasů, 35 bodů (18+17); +14

„Vzhledem k tomu, jakým stylem nebo způsobem Hanáci hrají, je Lukášova bilance velmi zajímavá a ocenitelná. Týmové pojetí Olomouce nedovolí jedincům bodově extra vystřelit, ale Nahec to přesto dokázal. Může udělat velkou parádu i v play off a platí pro něj to samé, co pro níže zmíněné. Může být ještě lepší.“

8. Antonín HONEJSEK

28 let, útočník (Zlín)

51 zápasů, 37 bodů (13+24); +6

„Tonda se po letech připomněl perfektním ročníkem, jímž dal vzpomenout na období 2012/13, které ho vystřelilo mezi klíčové extraligové útočníky. Vyrazil do ciziny, vrátil se s nepořízenou a doma pak zjistil, jak těžké je něco