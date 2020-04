Schön o volbě Růžičky: Má v Hradci nedodělanou práci. Jasno bylo rychle | iSport.cz

Radost z postupu do finále Ligy mistrů měl i realizační tým Mountfieldu HK v čele s Vladimírem Růžičkou a Tomášem Martincem • Michal Beránek (Sport)

Vladimír Růžička stále nemá smlouvu na novou sezonu. Pokud by Mountfield nezvládl předkolo, zřejmě by v Hradci nepokračoval... • Michal Beránek (Sport)

V osudí se ocitla řada jmen. V Hradci Králové sondovali terén u klanů Říhových, do úvah padal z Ruska se vracející Pavel Hynek, řešilo se, co s Tomášem Martincem. Jinak řečeno, setrvání Vladimíra Růžičky u týmu Mountfieldu nebylo jisté. A přece to tak dopadlo. „Vláďa to bere tak, že má v Hradci nedodělanou práci,“ řekl k tomu Miroslav Schön, šéf klubu.

Za úkol dostal postup do čtvrtfinále play off přes Karlovy Vary. Vyšší moc byla proti, přesto, nebo právě proto Vladimír Růžička dostal další šanci. Už bez Tomáše Martince, k němuž v říjnu 2019 přišel. Kouč dvojnásobných mistrů světa si nejbližší spolupracovníky vybere sám.

Za Růžičkou jste od začátku jeho působení v Hradci stál. Bylo náročné přesvědčit ostatní členy představenstva?

„Nebylo to složité. Generální manažer Aleš Kmoníček připravil pět možných variant a hned v prvním kole se vybral Vladimír Růžička. Jasno bylo rychle.“

Co tedy rozhodlo pro Růžičku?

„Vláďa Růžička v minulosti nesčetněkrát dokázal, že je trenérem do play off a letos tu možnost, jak známo, nedostal. Za druhé, akceptoval snížení platu, prozatím o dvacet procent. Vláďův přístup k věci je takový, že má v Hradci nedodělanou práci a mužstvo chce přivést k úspěchu.“

Deník Sport zmiňoval jako možné nové kouče Miloše Říhu staršího či mladšího nebo Pavla Hynka. Potvrdíte je?

„Ano, všechno bylo ve hře.“

Bylo na Růžičkovi, zda si ponechá u týmu Tomáše Martince, anebo rozhodlo nejužší vedení o odvelení nedávného hlavního kouče?

„Tomáš Martinec dostal nabídku být součástí realizačního týmu u mládežnické reprezentace, s ohledem na to, jaký čas mu to vezme, jsme se rozhodli, že pro náš klub bude prospěšnější v roli šéftrenéra mládeže.“

Růžička v Hradci Zápasy 39 Výhry 17 Prohry 22 Úspěšnost 43,6 %

Kolik času má Růžička na výběr asistentů a jde vyloženě o jeho volbu?

„Je to na něm, ovšem s právem veta. Termín daný nemá, nejsme vyloženě pod tlakem, podle všeho nehrozí, že bychom během května zahájili přípravu. Co se nynějších asistentů týká, Petru Svobodovi končí smlouva, Aleš Krátoška má částečnou smlouvu u mládeže. Zda bude pokračovat s Vláďou Růžičkou, v tuto chvíli nevím.“

Mohl by se tím pádem vrátit do klubu Jaroslav Bednář, nebo ne?

„Nepovažuji to za pravděpodobné.“

Plánovali jste dohodu s hráči ohledně zkrácení mezd, nastala?

„Postoupili jsme v tomto dál, skupina hráčů s vyššími příjmy se vzdá jednoho či dvou měsíčních platů, včetně generálního manažera. Většina klubových partnerů se nám snaží pomoci, akcionáři jasně projevili vůli dál hokej v Hradci podporovat. Díky tomu vidíme světlo na konci v tunelu. Na konci května bychom měli mít jistotu, že Mountfield HK bude ekonomicky stabilizován. Neproběhne to bezbolestně, ale věřím, že budeme připraveni zahájit další extraligovou sezonu.“

Mountfield HK Vše o klubu ZDE

Nejpodceňovanější hráči extraligy? Flek, Lenc, ale i Jelínek nebo Krošelj