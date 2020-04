Poslední šance vytáhnout kouzla. Růžička dostane moc a může se předvést | iSport.cz

Série předkola play off mezi Hradcem Králové a Karlovými Vary je od začátku pořádně vyhrocená • Barbora Reichová / Sport

Trenér Mountfieldu HK Vladimír Růžička na střídačce během předkola play off • Barbora Reichová / Sport

Radost z postupu do finále Ligy mistrů měl i realizační tým Mountfieldu HK v čele s Vladimírem Růžičkou a Tomášem Martincem • Michal Beránek (Sport)

Vladimír Růžička stále nemá smlouvu na novou sezonu. Pokud by Mountfield nezvládl předkolo, zřejmě by v Hradci nepokračoval... • Michal Beránek (Sport)

Nakonec vyhrála ta méně pravděpodobná varianta. Vladimír Růžička zůstává v Hradci jako trenér a jeho pozice bude daleko silnější než v minulé sezoně. To je zásadní zpráva. Žádné dělení pravomocí, žádné diskuze. Dostane moc a může se předvést, jestli pořád dovede velké věci. Přesně v tomto duchu rozhodlo představenstvo Mountfieldu HK. Zároveň je to i nejspíš poslední velká šance pro bývalého reprezentačního trenéra ukázat, že pořád umí kouzlit.

To, co v klubu (ne)fungovalo v minulé sezoně, byl kočkopes a basta. Ukázalo se, že opravdu nemůže šlapat koncept, kdy do zajetého realizačního týmu dosadíte generála (Růžičku), ale prohlásíte, že má stejně pravomoci jako dosavadní hlavní trenér Tomáš Martinec. Jeden musí vždycky řídit.

Klub pod touhle dvojvládou nakonec skončil základní část na osmém místě, což byl nejhorší výsledek od přesunu licence do Hradce v roce 2013. Lepší důkaz na nefunkčnost systému neexistuje. Volby, co dál, byly fakticky tři. S Růžičkou? S Martincem? S někým jiným na lavičce? Ta poslední možnost se jevila jako nejpravděpodobnější. Nakonec vyhrála první.

Vladimír Růžička může být dál pro extraligový klub výjimečným trenérem. Má to ovšem jednu zásadní podmínku, pořád to musí být ten kouč, který hokej snídá, obědvá i večeří. Na zimáku je první, poslední mizí z kabiny. Tenhle Vladimír Růžička by uměl dělat dál velké věci, z průměrného klubu udělat nadprůměrný, z nadprůměrného špičkový.

Jenže od MS v Praze, kdy se rozjela úplatkářská kauza, ukazoval spíš jen záblesky své trenérské geniality. Uklidil se do provinčního Chomutova, který sice měl chvíli prostředky, ale nakonec s Piráty stejně vytloukal extraligové dno. No a v Hradci si to v minulé sezoně absolutně nesedlo.

Svoji intuici má Vladimír Růžička pořád, neztratil ji. Nepotřebuje dlouhé minuty přemýšlet, jestli v zápase provést určitý tah. Udělá ho, protože to tak cítí. Tohle v sobě nese jen málo trenérů, stejnou intuici měl Ivan Hlinka, možná ještě Miloš Říha. Jinak v české branži nikoho podobného nenajdete. Růžička je typ trenéra, který má plán A, B, při cestě na lavičku z kabiny vymyslí C a během hry ho napadnou D a E.

Hradec se rozhodl, že stojí za to mu nachystat podmínky, aby se cítil komfortně. Přesvědčila ho hlavně jeho osobnost, plus velké charisma. Posledními výsledky si takovou pozici nevydobyl. Takže? Složí si svůj realizační tým, kde bude šéf. Získá silné slovo na tom, kdo kádr opustí a kdo přijde. Bude na něm, aby zabudoval hráče z hradecké líhně. Vladimír Růžička vyhrál dvakrát mistrovství světa, pětkrát dostal Slavii do finále extraligy. Láká vidět, jestli znovu dovede velkou věc.

V Hradci může získat zpátky ztracené renomé, k tomu je Mountfield dobrá adresa. Nejde úplně o velkoklub typu Sparty nebo Komety. Na druhou stranu, ani to není Chomutov, tým uklizený bokem mimo hlavní hokejovou mapu. Hradec má slušné možnosti, jeví se přesně jako ten nadprůměrný tým, ze kterého by mohl někdo udělat špičkový. Ale když to znovu začne vrzat a skřípat jak od února? Pak se může bývalý reprezentační kouč chystat na výměnek. Další velká štace už nepřijde.

