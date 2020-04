Vítkovice dál pomáhají. Rozvážejí ochranné štíty z 3D tiskáren | iSport.cz

Hokejisté Vítkovic se po akci Šije celé Česko (výroba a distribuce roušek) zapojili do dalšího projektu. Pomáhají s rozvozem ochranných štítů z 3D tiskáren do potřebných institucí, vesměs domů s pečovatelskou službou.

„Jde primárně o pomoc s distribucí ochranných prostředků tam, kde jsou nejvíce potřeba,“ vysvětluje Petr Handl, prezident vítkovického klubu. „Ochranné štíty se vyrábějí na 3D tiskárnách ve východních Čechách, ale i po celé republice, a kompletují se v nemocnici v Chrudimi, odkud pak míří k nejpotřebnějším. Zajistit logistickou síť ovšem není snadné, proto se do ní zapojují organizace či kluby. Buď poskytují prostory svých stadionů jako místní sklad, do kterého s centrálního skladu štíty putují a odkud se přerozdělují v rámci daného regionu dál. Nebo zajišťují přepravu od dodavatele přímo do institucí, kterým jsou určeny. To je náš případ.“

Zásilku ochranných štítů z Chrudimi přivezlo na letiště Trnávka nedaleko Mošnova jednomotorové letadlo, Ostravané ji pak klubovou dodávkou distribuují v Moravskoslezském kraji. „Konkrétně tuto zásilku jsme rozvezli do několika institucí v Novém Jičíně, v Klimkovicích, v Hlučíně a v Orlové. Vesměs se jednalo o domovy s pečovatelskou službou,“ dodal Handl.

Vítkovice nejsou jediným hokejovým klubem, který je do projektu zapojený. V Praze takto například pomáhá Sparta. Více informací na webu tisknecelecesko.cz nebo na sociálních sítích pod hashtagem #Tisknecelecesko.