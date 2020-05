Hokejová extraliga PŘEHLEDNĚ: jak bude vypadat změněná soutěž sezonu po sezoně? | iSport.cz

Série předkola play off mezi Hradcem Králové a Karlovými Vary je od začátku pořádně vyhrocená • Barbora Reichová / Sport

Informace deníku Sport o tom, že se v Tipsport extralize chystá zrušení sestupu (VÍCE čtěte ZDE<<<) , se potvrdily. Ještě než se toho chopili majitelé klubů, změnu inicioval svaz, tedy vlastník soutěže. Klubům zaslal návrh: během dvou let nikdo nespadne, soutěž se rozroste na 16 týmů. Bossové ještě musí návrh schválit, to by však měla být formalita.

Ve středeční anketě Sportu ohledně zrušení sestupu v Tipsport extralize se šest klubů vyjádřilo jasně pro. Mezi řádky šlo vyčíst, že i další by se tomu nebránily, jen se v tu chvíli nechtěly k veledůležité otázce vyjádřit. A tak se bleskově jalo iniciativy vedení soutěže a Českého hokeje.

Kluby obdržely návrh nového modelu extraligy pro příští čtyři sezony. „Reagujeme tak na ekonomické podmínky, které vznikly v důsledku pandemie koronaviru a promítly se ve výrazném propadu klubových příjmů. Z šetření mezi účastníky nejvyšší soutěže vyplynulo, že v souvislosti s předčasným ukončením extraligy očekávají jen v této sezoně ztráty příjmů ve výši stovek milionů korun. Úspory nákladů budou výrazně nižší. Další ztráty přinesou dopady krize na ekonomiku jako celek a na sponzorské rozpočty partnerů v nejbližších letech,“ stojí v oficiálním vyjádření.

Web iSport.cz přináší podrobný přehled, jak by měly vypadat následující sezony

Navržený systém Tipsport extraligy

SEZONA 2020/21

- 14 klubů

- 52 kol v ZČ

- týmy na 1. až 4. místě postupují přímo do čtvrtfinále, týmy na 5. až 12. místě si zahrají předkolo

- nikdo nesestoupí

- do extraligy postoupí vítěz první ligy, pokud splní podmínky stanovené Licenčním řádem

SEZONA 2021/22

- 15 klubů

- 56 kol v ZČ

- týmy na 1. až 4. místě postupují přímo do čtvrtfinále, týmy na 5. až 12. místě si zahrají předkolo

- nikdo nesestoupí

- do extraligy postoupí vítěz první ligy, pokud splní podmínky stanovené Licenčním řádem

SEZONA 2022/23

- 16 klubů

- 60 kol v ZČ

- týmy na 1. až 6. místě postupují přímo do čtvrtfinále, týmy na 7. až 10 místě si zahrají předkolo

- týmy na 15. a 16. místě sestupují

- týmy na 11. až 14. místě se utkají v sériích play down vždy na čtyři vítězná utkání (11. proti 14. a 12. proti 13.), poražené týmy pak čeká další vzájemná série. Kdo prohraje obě tyto kola play down, půjde do baráže s vítězem první ligy na čtyři vítězná utkání o účast v extralize pro ročník 2023/24

SEZONA 2023/24

- 14 klubů

- 52 kol v ZČ

- týmy na 1. až 6. místě postupují přímo do čtvrtfinále, týmy na 7. až 10 místě si zahrají předkolo

- týmy na 11. až 14. místě se utkají v sériích play down vždy na čtyři vítězná utkání (11. proti 14. a 12. proti 13.), poražené týmy pak čeká další vzájemná série. Kdo prohraje obě tyto kola play down, půjde do baráže s vítězem první ligy na čtyři vítězná utkání o účast v extralize pro ročník 2024/25