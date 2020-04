Uzavření extraligy opět ve hře. Jaký je plán, co postup a kdo změnil názor? | iSport.cz

Zruší se v extralize sestup? Uzavře se nejvyšší soutěž? A kdo bude ligu řídit? Tyto otázky se ještě před několika měsíci zdály být uložené hluboko u ledu. Nikdo se jimi aktivně nezabýval. Jenže pak přišla koronavirová krize, finanční trable a... explozivní téma, které rozděluje veřejnost, odborníky i samotné majitele klubů na dva tábory, je zpátky.

V důsledku pandemie svůj odmítavý názor na nesestupovost extraligy mnohé organizace přehodnotily. „Před půl rokem bych hlasoval pro návrat k play out a baráži. V této nejisté době bych však soutěž na rok nebo dva uzavřel. Čekají nás extrémní tlaky na náklady, rozpočty půjdou hodně dolů a uzavření by mohlo situaci pomoct uklidnit. Na rovinu přiznávám, že pokud na uzavření přijde debata, budu to v současnosti podporovat. A myslím, že nebudu jediný,“ přiznává otevřeně Jan Plachý, majitel klubu z Mladé Boleslavi.

Ve čtvrtek se měla konat schůze všech majitelů a dalších nejvyšších zástupců klubů, kde se mělo toto téma projednávat. Nakonec však bylo setkání zrušeno. Oficiálním důvodem je, že se v rámci omezení shromažďování nesmí pohromadě sejít tak velká skupina. Za každý klub by totiž dorazilo několik funkcionářů.

Je uzavření extraligy správné, nebo jde jen o ochranu stávajících týmů? Zapojte se do diskuze ZDE.

Nic to však nemění na tom, že tato otázka zákulisím v těchto dnech řádně rezonuje.

Jaká je tedy vize? Plán je takový, že by se v extralize na dvě sezony zrušil sestup. Soutěž by se shora uzavřela. Postoupit by do ní mohl vítěz Chance ligy, avšak za předpokladu, že splní licenční podmínky. Teoreticky by se tak soutěž za dva roky mohla rozrůst na šestnáct týmů.

Zároveň však za oponou bují zprávy o tom, že kluby zrovna netouží po tom,