Oceláři získali další vítkovickou naději. Přichází bojovník Kurovský | iSport.cz

Kurovský býval stabilní oporou mládežnických reprezentací, odehrál jedno mistrovství světa do 18 let (2016) a dva šampionáty do 20 let (2017 a 2018). Nebýt několik nepříjemných zranění, dávno je stabilním hráčem extraligy.

„Vysoký, dravý, dobře bruslící útočník s potenciálem, kterého v poslední době zabrzdila zranění. Věříme, že toto období má Dan už za sebou a stane se platným hráčem naší organizace,“ řekl pro klubový web Peterek.

Také čtyřiadvacetiletý Veselý v poslední sezoně nastupoval ve vítkovickém dresu. V extralize hostoval z prvoligového Havířova. Odchovanec pražské Slavie vyhrál s Chomutovem dvakrát juniorskou extraligu (2014 a 2015), má stříbro z mistrovství světa do 18 let z roku 2014.

„Jsme rádi, že se nám Radka Veselého po dlouhých jednáních podařilo získat, přestože měl v Havířově ještě platnou smlouvu,“ popsal Peterek. „Je to výborný útočník s kvalitním zakončením a dobrým bruslením. V první lize dlouhodobě potvrzuje své kvality a jeho krátké loňské extraligové působení nás přesvědčilo o tom, že může být pro naši organizaci příslib do budoucna.“

