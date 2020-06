Poláka uloví Vítkovice. Kdy skončí v NHL a proč nekývl Třinci? | iSport.cz

Ve hře o jeho služby byly dva kluby. Vítkovice a Třinec. Třetím vzadu byla prvoligová Poruba. Vítězem přetahované o Romana Poláka se však stanou Vítkovice. Vše tomu alespoň nasvědčuje. „S nikým jiným už nejedná, jsou blízko dohody,“ potvrdily zdroje deníku Sport. Otázkou je pouze to, zda se ještě před tím nebude muset řízný obránce vrátit do Ameriky, aby dohrál sezonu NHL. Jak to bude s jeho působením za mořem zjistíte v zamčené části článku pro iSport Premium, kde najdete i povídání s třineckým sportovním manažerem Janem Peterkem o tom, proč Polák nekývl právě Ocelářům.

Přesně za měsíc se Roman Polák stane volným hráčem. Třicátého června mu končí smlouva s Dallasem. Co dál? Návrat do extraligy. Nic jiného ve hře nebylo a není. V NHL by vůbec už nejraději žádný další start nepřidal, ale pokud by soutěž podle plánu opravdu spustila restart ve snaze dohrát letošní ročník, musel by Polák svůj program přehodnotit.

iSport Premium nyní pro nové předplatitele jen za 1 Kč na první měsíc a slevy na televize>>>

V zámoří se aktuálně jedná, jaký bude postup právě s hráči, jimž za měsíc končí smlouvy. Budou muset sezonu dohrát? Nebo už žádné povinnosti ke klubům mít nebudou? Komplikací jsou například i pracovní víza, která všem zahraničním hráčům k datu finiše kontraktu rovněž končí.

„Řeší se s právníky, jak to vlastně bude dál.