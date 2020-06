Zmatená tiskovka a Král popřel sám sebe. Týmy podceňují krizi, hájí změny | iSport.cz

S návrhy na nový formát extraligy se třískalo ode zdi ke zdi. Byl tu model svazu, který počítal se zrušením sestupu a možným rozšířením soutěže. Po něm přišel plán tria vzbouřenců Liberce, Sparty a Plzně, které pro změnu chtělo ligu osekat. Kompromisem mezi extrémy byl návrh APK (Asociace profesionálních klubů), který měl zachovat počet na čtrnácti a zpátky vrátit baráž tzv. jeden na jednoho.

Prezidenta svazu Tomáše Krále jejich podnět šokoval. Teď ale šokoval on. „Žádná další debata už nebude, pokud varianta APK s baráží neprojde, bude dál platit to, co bylo v uplynulé sezoně. Nic dalšího ve hře není. Máme normálně schválený přímý postup a sestup,“ hlásil rezolutně ještě před deseti dny.

Nakonec ale popřel sám sebe.

Přišel s kompromisem na druhou. Jak to tedy bude? V ročníku 2020/21 z extraligy nikdo nesestoupí. Play off bude hrát dvanáct týmů. Z Chance ligy postoupí přímo její vítěz, pokud splní licenční podmínky. Sezona 2021/22 se tak odehraje s 15 účastníky. Na jejím konci nejhorší přímo sestoupí, kluby na 11. až 14. místě čeká play down. Kdo v něm skončí poslední, utká se o bytí v extralize s vítězem Chance ligy v baráži. Pro tento model zvedlo ruku všech jedenáct členů výkonného výboru.

„Hodně jsme se o tom bavili, diskutovali. Nakonec jsme ale dospěli k názoru, že musíme převzít ekonomickou odpovědnost. Říkal jsem si, že teď asi není situace, kdy člověk musí nutně bazírovat na svých zásadách,“ odpověděl Král na přímý dotaz Sportu, proč tak radikálně změnil názor a otočil.

Odmítl, že by v tom hrály roli blížící se prezidentské volby, kdy bude znovu kandidovat na funkci prezidenta. „Uzávěrka podání přihlášek do prezidentských voleb byla ve čtvrtek. Proto jsme jednání výkonného výboru přesunuli až na pátek, aby si někdo nemyslel, že se mu ve svých názorech budu přizpůsobovat. Uvědomil jsem si, že přímý postup a sestup by byl hodně riskantní.“ Král je jediným kandidátem, nikdo další se nepřihlásil. Případný soupeř však může ještě vzejít z návrhu kteréhokoli z delegátů během konference, která se koná 20. června.

Nový formát extraligy Sezona 2020/21 - 14 klubů - 52 kol v základní čási - týmy na 1. až 4. místě postupují přímo do čtvrtfinále, týmy na 5. až 12. místě si zahrají předkolo - nikdo nesestoupí - do extraligy postoupí vítěz první ligy, pokud splní podmínky stanovené Licenčním řádem Sezona 2021/22 - 15 klubů - 56 kol v základní části - týmy na 1. až 6. místě postupují přímo do čtvrtfinále, týmy na 5. až 10. místě si zahrají předkolo - poslední 15. tým sestoupí - týmy na 11. až 14. místě si zahrají mezi sebou play down, nejhorší z nich pak bude svou účast v extralize pro další rok obhajovat v baráži s vítězem Chance ligy

Kluby podle Krále dopady současné krize podceňují. „Svaz to vzal na sebe. Já nejsem zastáncem tohoto modelu, ale jsem přesvědčený, že jsme rozhodli správně. Kluby nepřemýšlí dostatečně dopředu, podceňují to,“ tvrdí svazový boss.

Nový model dává smysl v tom, že klubům i vedení soutěže poskytuje prostor k manévrování, pokud se v rozběhnuté sezoně náhle zhorší situace kolem koronaviru. Ten může výrazně ovlivnit její průběh a regulérnost. Proto je roční zrušení sestupu cestou jistoty a klidu.

„Dovedete si představit, že náš špičkový klub nebude moct sehrát jedno utkání, protože mu to krajská hygienická stanice zakáže? Co pak? Necháme ho spadnout?“ uvedl příklad svazový sekretář Martin Urban. „Jednáme s ministerstvem zdravotnictví. Zatím nevíme, jaká bude situace v příštích měsících. V dalších evropských ligách ale uvažují o stejném kroku jako my,“ přidal se Král.

Tím, že do play off v sezoně postoupí hned 12 klubů, však trochu ztrácí význam základní část. Týmy se budou 52 kol plahočit dlouhodobou soutěží, aby pak titul mohl klidně vyhrát i třetí nejhorší celek. Celé oznamování navíc provázely velké zmatky, kdy Král ani Urban nedokázali odpovědět právě na otázku, v jakém formátu se bude play off hrát. Zda s 10 nebo s 12 celky. „Máme to namalované, ale opravdu nevím. Musíme zavolat Pepu Řezníčka,“ překvapil boss přítomné novináře. Nakonec došlo k potvrzení dvanácti.

Vydrží model podle plánu?

Proti odsouhlasenému formátu se v zákulisí hned začaly ozývat hlasy nevole. Jako první veřejně vystoupila Sparta. „Herní systém, který představil hokejový svaz, je v rozporu s návrhem klubů a extralize za nás rozhodně nepomůže. Týmy ze spodní části tabulky nebudou mít o co hrát. Takový hokej fanoušci prostě nechtějí,“ uvedla generální manažerka Barbora Snopková Haberová.

Svaz počítá s tím, že do roka (maximálně dvou) převezme konečně řízení extraligy APK. To by se otevřelo dveře dalším úpravám a změnám. Proto není vůbec jisté, že navržený model vydrží podle plánu víc než pár let. APK také stanovuje licenční podmínky pro udělení oprávnění ke startu v extralize. Do nich svaz nezasahuje. Ve hře je tak zavedení finanční garance, platové dno či zrušení výjimek.

To všechno by mohlo zkomplikovat vítězi Chance ligy postupový plán. „V první lize vidím opravdu minimum klubů, které by splnily podmínky už jen z pohledu vyhovujícího stadionu,“ doplnil Král.