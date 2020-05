Boss Král: Návrh klubů mě šokoval, ruku pro něj nezvednu. Baráž odmítá | iSport.cz

Odmítá, že by to byl svaz, kdo rozjel debatu o změně formátu Tipsport extraligy. „Pouze jsme reagovali na počínající ekonomickou krizi. Šli jsme proti vlastnímu přesvědčení, vůbec jsem nečekal, že kluby přijdou s nějakým vlastním protinávrhem,“ přiznává prezident Tomáš Král. Jeho původní koncept kluby nepřijaly. On sám o žádnou změnu nestál, chtěl pouze pomoct klubům přežít, jenže ty si to přebraly po svém.

Několik zástupců klubů Chance ligy deníku Sport potvrdilo, že jste se na jejich úterní schůzi rázně vymezil proti návrhu APK, který počítá se zavedením baráže o postup do nejvyšší soutěže. Můžete to potvrdit?

„Ano, řekl jsem tam svůj názor. Vždycky jsem deklaroval, že jsem jasným zastáncem přímého postupu a sestupu. Na aktivu Chance ligy jsem říkal, že mě návrh APK zaskočil a šokoval. Náš původní návrh, který jsme klubům představili, nebyl vymyšlen jako nástroj rozšiřování soutěže, měl pouze ochránit své stávající účastníky v době krize. Čekal se úbytek peněz, partnerů, případné další přerušení soutěže, pokud by se koronavirus ve druhé vlně vrátil. Můj názor je jasný, jsem pro sportovní model, jakým se hrálo v minulé sezoně. S kluby jsme se o nějakých možnostech bavili, ale pak z toho najednou v pondělí vyjde model baráže jeden na jednoho. Pokud by nepřišel koronavirus, nic bychom neměnili, svaz žádnou debatu nevyvolal.“

Celý v pondělí představený koncept ale údajně vznikal ve spolupráci a shodě se současným vedením extraligy.

„To není pravda, taky jsem to tvrzení zachytil, ale tento nápad rozhodně nebyl připravován spolu se svazem.