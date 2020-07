Jágr o Winter Classic a pokračování: Pořád mám své cíle. Sparta? Šance je | iSport.cz

Po představení Winter Classic s Jaromírem Jágrem už je tedy jasné, že budete pokračovat v kariéře?

„Když už jsme nyní oznámili, že se chystá Winter Classic, ve kterém by měl nastoupit Jaromír Jágr se svými Rytíři, tak samozřejmě se začnu připravovat s týmem. Nedokážu teď říct, jestli nastoupím do prvního zápasu sezony nebo až později, bude záležet, jak rychle se dostanu do formy. Dá se říct, že začínám od nuly. Sezona skončila v březnu, tak je to docela dlouhá pauza, ale věřím, že se postupně do toho dostanu. Jsem člověk, který se drží při zemi a nedělá si žádné velké plány. Člověk neví, jestli ho zítra raní mrtvice a už tady nebude. Pořád si ale dávám cíle.“

Prozradíte jaké?

„Špindl, návrat do extraligy a hrát v padesáti letech. To jsou pro mě cíle a motivace, která mě dokopou k tomu, abych se dokázal znovu připravit. Když si nedáváš cíle, tak jsi ztracený v kruhu, ve kterém já nechci být. Pořád si to chci užívat a být zdravý.“

Udržoval jste se nějakým způsobem během dlouhé pauzy?

„Hlavně jsem se snažil moc nepřibrat, protože to byl můj problém v posledních letech. (usmívá se) Dá se říct, že jakžtakž se mi to povedlo. Nyní bude záležet na tom, jak rychle se do toho dostanu. Z mých zkušeností vím, že nic se nemá přehánět. Pokud do toho půjdu nadoraz, mám velkou šanci, že se zraním. Toho bych se chtěl vyvarovat, ale věřím, že v říjnu či listopadu bych měl být v pohodě.“

Kdy plánujete začít s přípravou?

„Už jsem naznačoval, že moje priority se trochu změnily. Dřív jsem byl stoprocentní hráč, trochu majitel a trochu manažer. Nyní se snažím být stoprocentní manažer a majitel, až když tady to je hotové a jsem si jistý, že to jde správným směrem, tak se chci připravovat hokejově. Pro člověka je asi nejnáročnější, když míchá fyzickou a psychickou zátěž. Máš určité schůzky a musíš přemýšlet, co bude dál. Jdeš na jednání se sponzory, a pak letíš na trénink. To je to nejtěžší…“

Případné angažmá ve Spartě tedy zatím stále nenabírá reálnějších obrysů?

„Já ani nemám nic konkrétního, co bych teď mohl říct. Všechno záleží na tom, jak se budu cítit, kdy nastoupím a kdy začnu hrát. (přemýšlí) Z toho bychom měli vycházet. Myslím si, že jestli nastoupím a já věřím, že nastoupím co nejdříve a budu se cítit dobře, pak pravděpodobně dojde k určitým jednáním co dál. Myslím, že teď je zbytečné o tom mluvit, protože je spousta faktorů, které to mohou ovlivnit. Záleží na mém zdraví, jak budu připravený, chci být v té nejlepší možné kondici. Další věc je koronavirus. Zůstává otázkou, kolik bude moct přijít diváků…“

A pokud by bylo všechno úplně v pořádku, tak by situace vypadal jak?

„Pokud bude všechno stoprocentně v pořádku, tak šance samozřejmě je. To nebudu zastírat, ale všechno musí zapadat do sebe, aby to dávalo smysl pro všechny strany. Proto říkám, je zbytečné o něčem konkrétním mluvit, když nevíme. Otázek je spousta.“

Je vám nepříjemný pocit nejistoty?

„Všichni se s tím musí poprat stejně. Počítali jsme s tím. Je to trošičku náročnější pro klub i fanoušky, kteří nevědí, co bude. Zažívám to už nyní před přípravnými zápasy, kdy pořádně nevíme, kolik může přijít diváků. Jsou to jen přípravné zápasy, ale i u nich jsou pravidla a příkazy, kterými se musíme řídit.“

Ze zápasů Winter Classic dokážu popsat všechno

Nestraší vás trochu, že před Winter Classic vypukne druhá vlna pandemie koronaviru?

„Buďme upřímní, jakákoliv věc může pohřbít cokoliv, nejenom jednu akci ale i celý hokej. Věřím, že celý svaz, BPA či liga má nějaký plán, jak se to bude řešit, kdyby náhodou hráči onemocněli. Opravdu to není jednoduché, ale pevně věřím, že druhá vlna nepřijde a dopadne to dobře.“

Myslíte, že zvládnete dva případně tři zápasy ve Špindlerově Mlýně?

„Nemyslím si, že by to byl nějaký problém. Důležitější je dostat se do formy a nezranit se. (přemýšlí) Když si vzpomenu na mládí, tak jsem odehrál tři zápasy během jednoho dne, takže by mělo být v pohodě.“

Říkal jste, že zápasy pod širým nebem pro vás byly vždy něčím výjimečným, čím konkrétně?

„Za svoji kariéru jsem v NHL odehrál strašně moc zápasů. Dá se říct, že skoro všechny byly stejný, hlavně v základní části. Kdyby se mě někdo zeptal na některý z nich, asi těžko si ten zápas vybavím. Když se mě ale někdo zeptá na Winter Classic, tak vždycky dokážu popsat všechno, co se během toho zápasu stalo, nebo jakým výsledkem skončil. Už jenom celá příprava týmu… Televizní kamery s námi trávily celou dobu. Probíhaly hodinové pořady před Open Air. Nebyl den, kdyby vám to nikdo nepřipomněl.“

Akce ve Špindlerově Mlýně je prezentovaná jako nevšední událost, když se uskuteční uprostřed hor. Souhlasíte?

„Každé Winter Classic se dělá pro diváky. Je to jedinečný zážitek. Myslím si, že tohle osloví kohokoliv. Bude to zápas v místě, kde jsou vlastně jen sjezdovky. Něco tam bude a za týden už to bude pryč. Podle mého názoru už tam v budoucnu nic takového nebude. Už to je jedinečný. Myslím si, že celý program akce bude jedinečný už jen tím, jak je poskládaný. Chance liga, legendy, para hokej, extraliga, do toho koncerty… Pro mě bylo důležité, aby to nebyl pouze jeden hokejový zápas, kde oslovíš jen hokejové fanatiky a fanoušky, které milují své kluby. Chci, aby si lidi přišli na své, aby se podívali na legendy, aby měli společenský program i za relativně drahou vstupenku. Myslím si ale, že to je dost dobrá cena.“