Winter Classic 2020: Program, zápasy, vstupenky. Jágr i Sparta | iSport.cz

2013. V dresu New Jersey se Jaromír Jágr přišel představit společně s Patrikem Eliášem do redakce deníku Sport. • Archiv deníku Sport

„Vždycky se mi líbila dvojrole hráče i organizátora. Nejprve mi to přišlo trochu bláznivé udělat takový zápas na místě, kde se ještě nikdy nehrál hokej. Nyní však věřím, že to bude jedna z nejpovedenějších akcí vůbec. Strašně moc se těším,“ řekl Jágr na tiskové konferenci, kde byl celý projekt oficiálně představen.

Pro českou hrající legendu půjde již o čtvrtý zápas pod širým nebem. Jeden zažil v Rusku na Rudém náměstí, dva v NHL na baseballových stadionech. A to by měl Jágr zasáhnout i do utkání reprezentačních legend.

Myšlenka uspořádání Winter Classic v českém horském prostředí vznikla ještě před vypuknutím pandemie koronaviru. Pořadatelé si uvědomují nejistou budoucnost, do akce však jdou i přes riziko.

Koronavirus: organizátoři jdou do rizika

„Myslím, že nikomu z nás se nespí úplně dobře. Nikdo neví, co bude zítra. Na projektu pracujeme více jak rok. Když přišel COVID-19 a šli jsme do karantény, tak jsme dostali strach, zda by se mohla akce vůbec uskutečnit. Vzhledem k situaci jsme si však řekli, že do toho půjdeme. Jdeme do toho s rizikem. Budeme připraveni na všechno,“ prozradila Andrea Bársony, spolumajitelka pořádající agentury Eniva.

Akce se má zúčastnit i pražská Sparta, která si pod širým nebem zahraje podruhé v roce 2020. Generální manažerka klubu Barbora Snopková-Haberová se na Winter Classic ohromně těší. Ujistila novináře, že po Open Air v Německu další akce Pražany neomrzí. „Určitě to nehrozí. Chtěla bych poděkovat panu Kmoníčkovi za to, že nás oslovil. Open Air v Drážďanech pro nás byl neskutečný zážitek. Vůbec jsme se nerozmýšleli, hned jsme šli do toho,“ přiznala šéfka Sparty.

Program Winter Classic 2020, Špindlerův Mlýn

Čtvrtek 10. prosince

zápasy juniorů

Pátek 11. prosince

12.00 Vrchlabí – Kladno (Chance liga)

16.00 Česko – Slovensko (legendy)

Sobota 12. prosince

12.00 Česko – Slovensko (para hokej)

16.00 Mountfield HK - Sparta (extraliga)

Vstupenky

V prodeji budou k dispozici denní vstupenky, tzn. vstupenky na dvě utkání daného dne.

Ceny vstupenek

- Tribuny za brankami: 990 Kč, 1390 Kč

- Hlavní tribuna: 1990 Kč, 2490 Kč, 2990 Kč

Vstup na utkání juniorských týmů ve čtvrtek 10. prosince bude zdarma.

Na jeden nákup bude možné zakoupit max. 10 vstupenek.