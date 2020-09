Dědek: Chceme být aktivní, bude o nás slyšet. Hradec? To radši Sparta!

Jakub Nakládal se do Pardubic vrátil po devíti letech v zahraničí, kde působil v KHL a NHL • Michal Beránek (Sport)

V první polovině prosince vyrostou pod sjezdovkou ve Svatém Petru tribuny pro 7500 diváků. Pokud epidemiologická situace dovolí, měly by to být hokejové Vánoce. Jaromír Jágr nastoupí za Kladno. Sparta si to rozdá s Hradcem. Velkým bonusem je pak duel hvězd českého a slovenského hokeje.

„Je velmi dobrou zprávou, že takový projekt se koná v našem regionu. A nejde jen o Špindlerův Mlýn a Vrchlabí. Je to velká věc pro celý hokejový národ,“ míní Petr Dědek. Přes léto převzal Pardubice, teď se zapojil do dalšího projektu.

Proč jste se vlastně rozhodl investovat svoje prostředky do Winter Classic?

„Pocházím z Vrchlabí, naše firmy tam mají sídlo. Tenhle projekt je velký, výborně vymyšlený, pro nás je to dobrá příležitost se s ním spojit. Jsem moc rád, že akci mohu pomoci, tahle doba není lehká a je podle mě správné podpořit výjimečnou věc.“

Věříte, že se velká hokejová akce v pandemické době opravdu uskuteční?

„Ano, věřím. V plánech jsou samozřejmě i krizové varianty, že by se všechno přeložilo na další rok, ale zatím se počítá s tím, že všechno poběží, jak má. Uvidíme, jak ale dopadnou všechna opatření. Byl jsem na místě ve Špindlu, když se tam konal Světový pohár, viděl jsem utkání pod širým nebem, když se hrálo v Pardubicích. Dovedu si představit, že se spojí nádherné prostředí a skvělý nápad. Hrozně tomu přeju a těší mě, že naše společnost DD Real s tímhle eventem bude navždycky spojená.“

Pikantní je, že jako majitel Pardubic podpoříte akci, kde bude jedním z vrcholů zápas Hradce, vašeho největšího rivala, proti Spartě. Narážky jste na to neslyšel?

„Samozřejmě se mě často lidi ptají, komu budu fandit.“ (usměje se)

A tedy?

„Jaromíru Jágrovi jsem řekl, že má smůlu a budu fandit Vrchlabí. V sobotu pak budu fandit Spartě proti Hradci. Odmalička jsem jí fandil. No a taky by mi naši fanoušci asi ani nic jiného neodpustili. (usměje se) Ne, vážně, podpořil jsem celý projekt. A že tam Hradec hraje taky? To vůbec nevadí.“

Ani jste nezkoušel na Winter Classic dotlačit svoje Pardubice?

„Nabídku jsme dostali, ale pro nás je to nepřijatelné.