Jandač: Růžička má Spartu v kožichu. Proč nepřišly posily z NHL?

Žádné možná, zkusíme, uvidíme. Ne. Pražská Sparta půjde do nové sezony Tipsport extraligy jako jeden z hlavních favoritů. Jen stěží najdete jinde nabitější soupisku. Fungující rudá mašina z minulé sezony zůstala z velké části pohromadě. Navíc přišla nová palebná síla v podobě Romana Horáka. „Ambice máme nejvyšší," přiznává trenér Josef Jandač (51). Co říká na popíchnutí od Vladimíra Růžičky a proč Pražané nepřivedli nikoho ze zámoří?

Mají čtyři nabité pětky. A velkou chuť zlomit čtrnáctileté čekání na titul. „Papír ještě nikdy nic nevyhrál, ale Sparta je každý rok předurčena hrát o nejvyšší příčky," říká v rozhovoru pro deník Sport kouč Josef Jandač, který bude dál tvořit trenérský tandem s Miloslavem Hořavou. Přípravu jim ve finálové části naboural koronavirus a karanténa.

Jak jste spokojeni s výsledky letních zápasů? Vyzkoušeli jste, co jste potřebovali?

„Relativně jo, ale trochu nás samozřejmě přibrzdila karanténa, do které jsme se nedávno dostali. Potkalo to ale hodně mužstev, bereme to jako fakt. Ještě máme pár dnů do startu. Hokejově je to v pohodě, jen musíme dohnat fyzičku. Zvládneme to."

Zpátky v tréninku jste teprve od pátku, byl ten výpadek velkou komplikací?

„Nevnímám to vyloženě jako komplikaci. Měli jsme plán, co všechno chceme projet z hlediska kondice a taktiky, který nám karanténa narušila. S tím si ale poradíme. Teď hlavně potřebujeme, aby byli hráči zdravotně v pohodě a rychle se zase dostali do fyzické formy."

Hlídali jste hráče, aby i v čase karantény plnili tréninkové plány?

„Nehlídali jsme je, ale technologie už dnes umožňují monitorovat vše na dálku. Každý měl svůj plán, který musel plnit. Nebyl s tím problém, každý ví, jak je připravenost do startu sezony důležitá. Taky jsme chtěli, aby si tým odpočinul, protože příprava byla poměrně dlouhá. Měli jsme pak vstupní testy, jak na tom ale kdo je, pak stejně nejlíp vidíte na ledě v trénincích.