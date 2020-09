Šmíd srazil Pardubice a pravil: Lidi se bojí, panika je neskutečná

Kvůli ofenzivní dominanci Milana Gulaše to jméno zůstává trochu ve stínu. Ovšem kdo zná život a dílo Ladislava Šmída, ví své. Pro Liberec je to roky nepostradatelná persona, MVP na bruslích. Jak se vyspí, tak funguje celý tým. Na pátek se 34letý mazák vyspal výborně. S bilancí 0+4 bezpečně dovezl kamarády do tříbodového zisku nad mizernými Pardubicemi po obří výhře 7:1 v prvním kole Tipsport extraligy.

Sedm gólů, jasná výhra. Mohli jste vůbec vykročit lépe?

„Určitě jsme rádi za takovýto začátek, ale je to jenom první krok. Doufám, že se z toho nepo…, v sobotu se probudíme a půjdeme zpátky do práce. V neděli nás čeká hodně těžký soupeř, každý ví, že to v Olomouci nebývá jednoduché. Každopádně jsme rádi, že jsme vykročili správnou nohou. Nebylo to snadné po desetidenní karanténě a bez přípravného utkání. Možná že nám to naopak pomohlo, že jsme si fyzicky i psychicky odpočinuli. Dnes jsme předvedli výborný týmový výkon.“

Na úvod sezony využít hned čtyři přesilovky, k tomu mít všechny čtyři formace gólové, víc si snad nejde přát, nebo ano?

„Asi jsme byli v přípravě v přesilovkách nečitelní, protože se nám zvlášť nedařily. A ani v tréninku to kdovíjak necvakalo. Zaplaťpámbu, že se nám to povedlo dnes a máme na čem stavět.“

Zapsal jste 0+4 a vím, že ve svém věku body skoro neřešíte. Ale stejně vás musí těšit…

„Samozřejmě to potěší, ale já opravdu ty body moc neřeším. Tady v Liberci jsme to vždycky stavěli na týmovosti. Jak jste řekl, jsme rádi, že obě přesilovkové formace daly gól, řada různých hráčů bodovala. To je ze všeho nejdůležitější, aby se každý cítil v týmu komfortně a aby se každému dařilo.“

Máte v týmu nového gólmana Petra Kváču, pro něj i pro vás je hodně důležité, aby se od začátku chytil, souhlasíte?

„Jednoznačně. Hlavně Petr vypadá jistě, v jeho věku (23) je celkem mladý na to být jedničkou. Ale od začátku, musím to zaťukat, maká, dře na sobě, odvádí skvělou práci a vzadu nám dodává klid.“

Na zápas mohlo přijít 4250 lidí, ovšem oficiální údaj zní 2612. Nejste z toho zaražený?

„Lidi se asi bojí. Panika v novinách je neskutečná, každý to sleduje. My jsme rádi za diváky, kteří na nás přišli, ceníme si všech. Vím, že nás podporují i na sociálních sítích. Doba je ale taková, že se každý asi necítí na návštěvu hokejového zápasu, lidi se fakt nejspíš bojí. Doufám, že těm, co přišli, jsme udělali radost.“

Nečekali jste, že Pardubice předvedou úplně jiný výkon?

„V přípravě došli až do finále poháru, kvalitu mají. Je to jeden zápas, nepřeceňoval bych ho. Ať už z naší strany, tak z jejich. Pamatuju si, že jsme také pokaždé neměli ohromující vstupy do sezony, je to pouze jeden zápas. Nic víc. V neděli je další a sezona je hodně dlouhá.“

No, to je otázka, jak dlouhá bude. Jak se díváte na to, že hned dvě utkání úvodního kola se nehrála?

„Těžký… Četl jsem něco ve smyslu, že by vláda měla schválit papír, podle nějž by neměli chodit všichni hráči do karantény, ale jenom jedinci v případě nákazy. Jako ve fotbale. To by věci hodně pomohlo. Doufám, že pak odehrajeme celou sezonu. Není to jednoduché, ale my jsme placení za hraní hokeje. Když to půjde, budeme hrát a když ne, tak nebudeme… Všichni chceme odehrát kompletní sezonu, ale bude to těžké.“

Zleva zprava na člověka útočí zprávy a čísla ke koronaviru. Je těžké si to nepřipustit k tělu a soustředit se na výkon?

„Když jsem si dnes četl o nástupu krizového štábu a možnostech nouzového stavu, docela mě to otrávilo. Ale jsem hokejista, za to jsem placený. Politici jsou placení za řízení státu a zákony. Víc bych se k tomu asi nevyjadřoval.“

Vyjádřit se můžete k tomu, zda jste rád, že jste se po minulé sezoně rozhodl pokračovat…

„Je brzy hodnotit, ale cítím se pořád celkem mladý, chci hrát a udělat úspěch. Na jaře byla obrovská šance na titul, ale koronavir nám ji vzal. Hrozně mě to mrzelo. Snad to letos půjde. Jsem odchovanec Liberce a bylo by hezké na konci sezony zvednout nad hlavu pohár.“

SESTŘIH: Liberec - Pardubice 7:1. Dynamo do nové éry vkročilo debaklem, zářil Šmíd

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 04:26. Lenc, 11:43. Filippi, 24:28. Gríger, 32:32. Bulíř, 48:17. Šír, 50:04. Gríger, 50:37. Rychlovský Hosté: 06:39. Poulíček Sestavy Domácí: Kváča (J. Pavelka) – Šmíd, Knot, Rosandić, T. Hanousek, Derner, Havlín – Birner, Bulíř, Lenc – Průžek, Filippi, Gríger – Šír, P. Jelínek, M. Zachar – J. Vlach, Najman, Rychlovský. Hosté: Klouček (51. Kantor) – Vála, Nakládal, Mikuš, Holland, S. Zacharčuk, J. Kolář, Hrádek – M. Kaut, R. Kousal, Tybor – Mandát, Poulíček, Paulovič – Svačina, Blümel, Claireaux – Kusý, Machala, Anděl – Zeman. Rozhodčí Kika, Micka – Hlavatý, Lederer Stadion Home Credit Arena, Liberec Návštěva 2 612 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Liberec 1 1 0 0 0 7:1 3 2. Mountfield 1 1 0 0 0 5:1 3 3. Olomouc 1 1 0 0 0 4:1 3 4. Plzeň 1 1 0 0 0 5:3 3 5. K. Vary 1 1 0 0 0 3:2 3 6. Brno 0 0 0 0 0 0:0 0 7. Třinec 0 0 0 0 0 0:0 0 8. Litvínov 0 0 0 0 0 0:0 0 9. Vítkovice 0 0 0 0 0 0:0 0 10. M. Boleslav 1 0 0 0 1 2:3 0 11. Sparta 1 0 0 0 1 3:5 0 12. Zlín 1 0 0 0 1 1:4 0 13. Č. Budějovice 1 0 0 0 1 1:5 0 14. Pardubice 1 0 0 0 1 1:7 0

