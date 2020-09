Nakládal o debaklu 1:7: Ostuda. Ale utápět se v tom nemůžeme

Když odpovídal na otázky novinářů, poslouchal Jakuba Nakládala hrdina večera Ladislav Šmíd . Na kamaráda, se kterým se potkal v sezoně 2015/2016, v Calgary čekal. Chtěl hodit řeč. „Tak už pojď,“ houkl na něj. Pardubický kapitán jen naznačil, ať ještě chvíli počká. Nechtěl se vyvléct z nepříjemného povídání o prvním velkém nezdaru Dynama. Moc dobře si uvědomoval, že i tohle k jeho pozici patří.

Cítil jste, že byl Liberec o tolik lepší?

„Nechci říkat, že by Liberec nehrál dobře. Mají výborné mužstvo a ukazují to už dlouhou dobu. Ale my jim to hodně ulehčili. Sami jsme se dostali do špatné situace a za stavu 1:3 jim tam padla další přesilovka. Liberci vycházely extrémně, nám vůbec, i když jsme měli dvě 5 na 3. A když z nich nic neuděláme, nemůžeme si proti takovému soupeři myslet, že bychom vyhráli.“

Přišlo mi, že jste byli od začátku hodně vlažní a neuměli se zvednout, přidat. Najednou to vypadalo, že letní pohár, kde pardubická hra bavila, je strašně daleko. Jaký máte pohled vy?

„Je pěkný, že jsme skončili druzí v poháru. Ale když to řeknu blbě, to bylo o ničem. Jestli si někdo myslel, že máme druhé místo, všechno půjde samo a budeme ostatní válcovat, tak to je hloupost. Začátek jsme špatný neměli, tak 10 minut. Pak oni využili přesilovky, pomohli si, my ne. Dostali jsme se dolů. Bylo to něco jiného, než jsme si představovali.“

Honí se po debaklu 1:7 v hlavě slova jako ostuda a trapas, nebo spíš, že nemá radši ani cenu se v nářezu moc hrabat?

„Ostuda to je. Na druhou stranu, co bychom se v tom zbytečně utápěli. Pořád zbývá 51 zápasů, pamatuju si to dobře, ne?“

Pamatujete. Nebo jich taky může být dvacet. Nikdy teď nevíte...

(hořce se usměje) „To je pravda. Určitě si k Liberci v sobotu něco řekneme. Ale tohle byl zápas blbec. Některé góly, co nám tam padly, zase tak často nevidíte pohromadě, třeba přes blbý odrazy. Skončilo to 1:7, štve nás to. Ale zase z toho nebudeme dělat tragédii.“

Při posledním libereckém gólu jste se v brankovišti snažil odpálit puk, on se stejně přes vás dostal za čáru. Vykousl jste si tvrdý direkt se vším všudy?

„Jo, přesně. Můžete se rozkrájet, ale jsou zápasy, kdy puk proletí dírou, kterou by si devětkrát z deseti případů nenašel. Teď to tak bylo. Nemá ale smysl se na to vymlouvat. Zápas to byl od nás hodně špatný. Primárně jsme ani neměli dopustit, aby k podobným situacím došlo. To je hlavní.“

Takže návrat do extraligy dost zhořkl?

„Devět let jsem tady nebyl, těšil jsem se hodně. Vím, že Liberec je tady hodně silný, vyrostl ve skvělý tým. Ale nejel jsem sem s tím, že bychom tady nemohli vyhrát. A pak to dopadlo takhle. Zklamání. Velký.“

Zaznamenal jste vůbec u toho velký večer Ladislava Šmída, kamaráda, se kterým jste se potkal v Calgary?

„Bohužel jsem měl tu možnost z první ruky, posbíral čtyři asistence. Dominoval, co k tomu říct. Právem je jedním z nejlepších beků v soutěži.“

SESTŘIH: Liberec - Pardubice 7:1. Dynamo do nové éry vkročilo debaklem, zářil Šmíd

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 04:26. Lenc, 11:43. Filippi, 24:28. Gríger, 32:32. Bulíř, 48:17. Šír, 50:04. Gríger, 50:37. Rychlovský Hosté: 06:39. Poulíček Sestavy Domácí: Kváča (J. Pavelka) – Šmíd, Knot, Rosandić, T. Hanousek, Derner, Havlín – Birner, Bulíř, Lenc – Průžek, Filippi, Gríger – Šír, P. Jelínek, M. Zachar – J. Vlach, Najman, Rychlovský. Hosté: Klouček (51. Kantor) – Vála, Nakládal, Mikuš, Holland, S. Zacharčuk, J. Kolář, Hrádek – M. Kaut, R. Kousal, Tybor – Mandát, Poulíček, Paulovič – Svačina, Blümel, Claireaux – Kusý, Machala, Anděl – Zeman. Rozhodčí Kika, Micka – Hlavatý, Lederer Stadion Home Credit Arena, Liberec Návštěva 2 612 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Liberec 1 1 0 0 0 7:1 3 2. Mountfield 1 1 0 0 0 5:1 3 3. Olomouc 1 1 0 0 0 4:1 3 4. Plzeň 1 1 0 0 0 5:3 3 5. K. Vary 1 1 0 0 0 3:2 3 6. Brno 0 0 0 0 0 0:0 0 7. Třinec 0 0 0 0 0 0:0 0 8. Litvínov 0 0 0 0 0 0:0 0 9. Vítkovice 0 0 0 0 0 0:0 0 10. M. Boleslav 1 0 0 0 1 2:3 0 11. Sparta 1 0 0 0 1 3:5 0 12. Zlín 1 0 0 0 1 1:4 0 13. Č. Budějovice 1 0 0 0 1 1:5 0 14. Pardubice 1 0 0 0 1 1:7 0

HC Dynamo Pardubice Vše o klubu ZDE

Bílí Tygři Liberec Vše o klubu ZDE