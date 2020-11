Kometa teď není pro „staré“. Král začal vládnout, chystá se Hájek!

Čtyři ze šesti obránců pod 25 let. Tohle je nová, lehce dietní Kometa. Časy, kdy byla soupiska napěchovaná hvězdami v nejlepším věku, jsou i z ekonomických důvodů (prozatím) pryč. Mladíci se derou vpřed, chodí na rozhodující momenty.

Nový objev? Jednadvacetiletý odchovanec Filip Král (2 zápasy, 0+2, plus/minus: +2).

„Hraje fantasticky, se Zbořilem je náš nejlepší bek,“ prohlásil kouč a majitel Libor Zábranský. „Zvládá to velmi dobře, má výborné herní návyky,“ připojil jeho asistent Kamil Pokorný na adresu rodáka z Blanska, který má smlouvu v Torontu a sezonu rozjel v prvoligovém Přerově. S dohodou o jeho přesunu o patro výš nebyl problém. „S klubem máme výborné vztahy. Kdyby potřeboval obránce, budeme to řešit,“ sdělil Zábranský, který z Přerova stáhl i útočníka Jana Süsse a totéž má v plánu s Filipem Dvořákem.

V létě nemělo Brno pro Krále místo. Tehdy ještě na soupisce figuroval trenérův syn Libor Zábranský mladší, počítalo se s dočasnou výpomocí jiných talentů ze zámoří – Libora Hájka (NY Rangers) a Jakuba Zbořila (Boston Bruins). Jenže nakonec je v týmu pouze posledně jmenovaný. Zábranský hostuje v Karlových Varech, Hájek se nedomluvil v Olomouci ani ve Vítkovicích.

Brno se postupně dostalo do personální nouze, navíc ho čeká v příštích týdnech obrovský zápřah. „Hrajeme prakticky obden, někteří hráči budou muset dostat volno. Aby to šlo zvládnout, musel bych platit šest pětek,“ povzdechl si Zábranský nad extrémním programem.

Těsně před restartem extraligy tak došlo na povolání Krále, který si v Chance lize vedl skvěle. V soutěži nebylo dominantního zadáka. Za mateřský klub naskočil po pauze v Třinci a doma s Litvínovem. Zapsal dvě asistence, zaujal a dostal se i do přesilovkové rotace. Trenéři rychle poznali, že si důvěru zaslouží. „V obou utkáních patřil k našim nejlepším hráčům,“ uvedl Pokorný. „Rád podporuju útok,“ prohlásil Král, jenž hraje s velkým přehledem. Ve dvou partiích odehrál v průměru dvacet minut, jen o dva roky starší Zbořil zvládl víc.

Ukázal to i před druhou brankou do sítě Litvínova, kdy se na modré čáře neukvapil a poslal „citovku“ Jakubu Klepišovi na zadní tyčku. Mazák pak ještě chytře posunul na Petera Schneidera a byl z toho báječný gól. „Naši partneři jsou rádi, že hrají odchovanci a daří se jim,“ podotkl Zábranský. „Filipa jsem vedl od první třídy až do dorostu. Hraje tak, jak ho znám. Je drzý, sebevědomý. Není náhoda, že má smlouvu v Torontu,“ dodal.

Kometa - Litvínov: mladík Filip Král si připsal asistenci u gólu Schneidera, 2:3

Hodně prostoru má na ledě rovněž Jakub Zbořil (4 zápasy, 0+1, -2), nejvytíženější hráč mužstva. Občas vzadu zachybuje, ale rovněž ukazuje svůj potenciál. Když potřebovala Kometa v power play vyrovnat, šli s Králem do akce společně. „Nechci říkat, jestli je někdo z nich lepší nebo horší. Oba vnášejí do hry kvalitu,“ podotkl Pokorný. V Brně budou mladíci působit tak dlouho, dokud je neodvelí povinnosti do zámoří.

Hájek? Snad příští týden

Stálicí v defenzivě už je sedmnáctiletý Stanislav Svozil, který se po půlnoci z neděle na pondělí vrátil z reprezentační premiéry na Karjala Cupu. Prospal se pět hodin, před sedmou ráno absolvoval testy a vpodvečer skočil rovnýma nohama zpátky do extraligy. „Bylo to pro mě trošku náročné, ale nechci se vymlouvat. Musím se do toho nějak dostat a vše snad bude tak, jak má být,“ přál si a připustil zásadní podíl na druhé brance. „Nedobruslil jsem hráče. Byl to jeden z mých nejhorších zápasů,“ kál se.

Slabší zápas v sedmnácti? Nic nenormálního. Zítra v Mladé Boleslavi to bude na mladících v čele se Svozilem, Zbořilem a Králem vzadu opět stát. Zkušený Lotyš Ralfs Freibergs, předsezonní posila ze Zlína, byl v pondělí jen v roli sedmého obránce a na ledě strávil devět a půl minuty. Koučům se nelíbí jeho propady při bránění. Ice-time klesl také exreprezentantům Ondřeji Němcovi s Filipem Pyrochtou (v plus/minus s -5 nejhorší v týmu). Stabilní pozici si drží pouze obranář Michal Gulaši, vedle něhož roste Svozil.

A pozor, chystá se nástup dalšího talentu se zkušenostmi z NHL. S týmem se připravuje Libor Hájek (22), který si rozmyslel angažmá blíž domovu na severu Moravy a chce před odletem do zámoří oblékat brněnský dres. Tento týden to ještě nebude. Ten další už snad ano. „Je to otázka jednání s agenty a pojistky. Rangers s tím nemají problém,“ informoval Zábranský. „Na tréninku vypadá Libor výborně. Nepochybuju o tom, že za Kometu hrát bude,“ ujistil.

Proč Hájek najednou otočil? „To je interní komunikace mezi námi. Každý někdy udělá chybu,“ uzavřel Zábranský.

V Kometě aktuálně platí: Mládí vpřed! Hlavně v obraně.

Čas na ledě beků Komety * průměr na utkání v sezoně, věk Jakub Zbořil 21:27 23 Filip Král 20:04 21 Michal Gulaši 18:13 34 Ondřej Němec 16:51 36 Ralfs Freibergs 16:49 29 Filip Pyrochta 16:08 24 Stanislav Svozil 14:06 17 Tomáš Bartejs 12:01 28