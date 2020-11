SESTŘIHY: Litvínov v Brně poprvé vyhrál. Plzeň a Sparta v lize dál válí

Technický gól zpečetil výhru Pražanů

Zatímco Sparta se do extraligy po koronavirové pauze vrátila již v sobotu (výhrou 7:1 nad Pardubicemi), Zlín hrál naposledy 25. září. V úvodu si více šancí vytvořili Pražané, i když blízko k prvnímu gólu byl po trefení tyče Karafiát. Bezbrankový stav se změnil až v 17. minutě, kdy domácí využili hned první početní výhodu. Zlín posunul do vedení Köhler.

Druhá část byla na góly extrémně bohatá. Ve 22. minutě zvýšil náskok Beranů Honejsek, Pražané ale rychle vyrovnali. Kašíka v rozmezí minuty překonali Kudrna a Rousek. Oba pálili z téměř totožné pozice mezi kruhy k levé tyči Kašíkovy branky.

Zlín si však stejně rychle vzal vedení zpět. Ve 25. minutě při hře čtyři na čtyři překonal Machovského podruhé v utkání Köhler. I bez diváků na stadionu pokračoval útočný hokej a domácí se podruhé dostali do dvoubrankového vedení - o jejich čtvrtý gól se v přesilovce postaral Šlahař. Sparta ale opět dokázala srovnat krok, když se po krásných kombinacích prosadili Tomášek s Rouskem.

Klíčový moment zápasu přišel v závěru, kdy byl vyloučen Nosek a hosté v přesilovce rozhodli. Popáté překonal Kašíka Řepík. V samotném závěru hráli přesilovku i domácí, kteří navíc odvolali brankáře. Místo vyrovnání se ale ještě jednou prosadili hosté. Tomáška fauloval při snaze zakončit do prázdné branky Dufek a rozhodčí přiznali útočníkovi Sparty technický gól.

Ohlasy trenérů

Robert Svoboda (Zlín): "Tři minuty před koncem jsme sahali po bodu, to by s takovým soupeřem bylo pro nás povzbuzením, bohužel se nezadařilo. Hrál se dobrý hokej, není čas smutnit nad prohrou, máme teď plno zápasů před sebou. Můžeme si z toho vzít to pozitivní, že jsme dali čtyři branky. Škoda, že z toho není alespoň minimální bodový zisk. Víc jak pět týdnů herní absence bylo znát, ale věříme, že se to brzy zlepší. Potěšením jsou například přesilovky, které jsme za tak krátkou dobu stihli nacvičit a i proměnit."

Miloslav Hořava (Sparta Praha): "Byl to zvláštní zápas, ve druhé třetině se mi to z hlediska naší obrany vůbec nelíbilo, do ofenzivy to bylo dobré. Nebyl jsem překvapený, že Zlín s námi držel krok, je to pracovité mužstvo. Každý zápas a trénink jedou naplno, i když samozřejmě ten herní výpadek tam znát je. Nasazení měli domácí dobré jako v každém utkání, pro nás ale bylo rozhodující, že nám Zlín neuskočil na delší dobu na dva góly, uměli jsme rychle reagovat. To bylo rozhodující a štěstí pro nás."

SESTŘIH: Zlín - Sparta 4:6. Pražané otočili v divoké přestřelce. Zářili Tomášek a Rousek

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 17:01. Köhler, 21:11. Honejsek, 24:36. Köhler, 33:11. Šlahař Hosté: 22:41. Kudrna, 23:41. Rousek, 35:49. Tomášek, 36:48. Rousek, 57:24. Řepík, 59:27. Tomášek Sestavy Domácí: Kašík (Huf) – Řezníček, Gazda, Ferenc, Nosek (A), Žižka (C), M. Novotný, Suhrada – Herman, Fořt, J. Ondráček – Okál, Honejsek, Šlahař – Köhler, Fryšara, Dufek – Kubiš (A), P. Sedláček, Karafiát. Hosté: Machovský (Neužil) – Němeček, Košťálek, T. Pavelka, Piskáček (A), Tomáš Dvořák, M. Jandus – Rousek, Horák, Řepík (C) – Říčka, Sukeľ, Tomášek – Buchtele, Pech (A), Kudrna – Zikmund, Vitouch, Forman. Rozhodčí Hradil, Kubičík – Gebauer, Rožánek Stadion Zimní stadion Luďka Čajky, Zlín

Bulíř nahozením nachytal Kantora

První přesilovku utkání si zahráli Hanáci, Kváču ale vůbec neohrozili. Po Dujsíkově faulu se navíc síly na ledě vyrovnaly, také Tygři ale naložili se svou zkrácenou početní výhodou špatně. První gólovou šanci měl poté z rychlého brejku hostující Káňa, nedokázal ale dotlačit kotouč do poloodkryté branky.

Po minutě druhé části putoval na trestnou lavici olomoucký Káňa a Liberec hrál znovu v početní výhodě. Rosandičovu dělovku z mezikruží ale Konrád lapil. Krátce po skončení přesilovky se do šance prodral Bulíř, jeho střelu ale zastavila levá tyč.

Na druhé straně už se Olomouc radovala z vedoucího gólu, když dostal puk až za Kváčova záda baseballovým způsobem Navrátil. Hlavní rozhodčí však po poradě s kolegou u videa branku pro hru vysokou hokejkou neuznal.

Následovala početní výhoda hostů, největší šanci ale měl domácí Zachar. Se svou bekhendovou kličkou ale tváří v tvář Konrádovi neuspěl. V polovině utkání tak šli do vedení v početní výhodě hosté, když Ostřížkovu střelu dorazil důrazný Nahodil. Severočeši ale přispěchali s rychlou odpovědí, po Filippiho přihrávce propálil Konráda ranou bez přípravy Rachůnek.

Ve 47. minutě už se z vedoucí branky radovala Olomouc, když v početní výhodě propálil Kváču Kucsera. Domácí kouč Augusta si ale vyžádal trenérskou výzvu a po přezkoumání záznamu branka nebyla pro Oleszovo postavení na hranici brankoviště uznána.

Situace se poté opakovala také na druhé straně. Hanousek nahazoval od modré čáry a jeho pokus skončil až v síti. Brankovištěm však projel Gríger a lehce přitom zavadil o Konráda. Také hostující střídačka požádala o prozkoumání situace a uspěla.

Rozhodující moment tak přišel až v 57. minutě, kdy Konrádovi nečekaně prošlo za záda lehké nahození Bulíře od levého mantinelu. Hostům se nepodařilo vyrovnat ani v závěrečné power play povýšeném vyloučením Grígera.

Ohlasy trenérů

Patrik Augusta (Liberec): "Bylo to hodně syrové utkání, na obou týmech bylo vidět, že dlouho nehrály zápas. Utkání bylo bojovné, hodně rozkouskované konzultacemi u videa a nehrál se moc pohledný hokej. Jsme ale rádi, že se nám i s trochou štěstí podařilo zápas zvrátit v závěru na svou stranu. Trenérskou výzvou jsem si jistý nebyl, ale dostali jsme na střídačku pokyn od našeho videokouče, že je to hraniční situace. Proto jsme to zkusili a vyšlo to."

Zdeněk Moták (Olomouc): "Jsem zklamaný z výsledku, protože náš výkon byl velice sympatický. Byli jsme domácím minimálně vyrovnaným soupeřem, bohužel na jeden gól se vyhrát nedá. Zápas rozhodla chyba v závěru, a ta nás nakonec stála body. Musíme ale pokračovat a pracovat dále, je před námi hodně zápasů. Při trenérské výzvě jsem si jistý nebyl, ale dostal jsem zprávu od hráčů z ledu a rozhodl se to vyzkoušet."

SESTŘIH: Liberec - Olomouc 2:1. Těsný zápas rozhodla chyba brankáře Konráda

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 32:20. T. Rachůnek, 56:40. Bulíř Hosté: 30:11. Nahodil Sestavy Domácí: Kváča (Pařík) – Šmíd, Knot, Rosandić, T. Hanousek, Derner, Štibingr, Havlín – Birner, Bulíř, Lenc – T. Rachůnek, Filippi, Gríger (C) – J. Vlach, P. Jelínek, M. Zachar – A. Musil, Najman, Rychlovský. Hosté: Konrád (Lukáš) – Valenta, Škůrek, Vyrůbalík (C), Dujsík, Ondrušek (A), A. Rutar, Groch – Ostřížek (A), J. Knotek, V. Tomeček – J. Káňa, Kolouch, Kucsera – Olesz, Nahodil, Navrátil – Burian, Mácha, Bambula. Rozhodčí Micka, Kika – Hlavatý, Lederer Stadion

Nováček stále nepoznal vítězství

Jihočeši oproti předchozímu domácímu vystoupení proti Karlovým Varům poslali do hry jen šestici obránců, z nichž nejzkušenější Vydarený již při prvním střídání usedl na trestnou lavici. Českobudějovický tým se v úvodním dějství ubránil celkem třikrát v oslabení a stálo při něm i štěstí, když Jääskeläinen trefil tyčku. Oboustranně rychlý hokej nabízel zajímavé útočné akce, ale poslední slovo měli brankáři. Více zaměstnaný byl domácí Čiliak.

Skóre otevřel z přesilovky v úvodu druhé části důrazný Voženílek. Střídačka hostí reagovala trenérskou výzvou a rozhodčí uznali gól až po dlouhém zkoumání, zda gól nepadl po zásahu vysokou holí nebo rukavicí. Krátce před vypršením trestu domácího Nováka mohl z výhodné pozice vyrovnat Stránský, ale díky obětavému zákroku obránce Pýchy letěl tečovaný puk mimo branku

Ve třetím dějství zvyšovali Středočeši aktivitu, obrana Motoru však pracovala spolehlivě, navíc si Allen dovolil útočný výpad a po objetí branky zezadu ohrozil jejího strážce Růžičku. Nebezpečná byla také akce Indrákovy řady. Po trestu Dlapy na pět minut a do konce utkání došlo v rychlém sledu k dalším vyloučením a hosté hráli paradoxně přesilovku čtyři na tři, v níž vyrovnal Ševc střelou pod horní tyčku.

Následně domácí nevyužili početní převahu pět na tři. Po 38 sekundách prodloužení zajistil Šťastný vítěznou radost pro Mladou Boleslav.

Ohlasy trenérů

Václav Prospal (České Budějovic): "Kluci dnes předvedli, co nás zdobí - pohyb, bojovnost, nasazení. Nakonec ale zase dokázali najít způsob, jak prohrát zápas. Dostaneme pětiminutovou přesilovku, ale během minuty hrajeme tři na čtyři a dostaneme gól. Mančaft musím pochválit za úsilí v zápasech i tréninku, ale soupeři bohužel dokážou potrestat ptákoviny, které děláme. Dnes jsme měli příliš mnoho vyloučených a dělali zbytečné fauly hokejkou. Nejlepším hráčem byl brankář Čiliak, který nás podržel hlavně v první třetině."

Pavel Patera (Mladá Boleslavi): "Bylo to vyrovnané utkání se šťastným koncem pro nás. Vůbec nám nevyšel vstup do druhé části, kdy jsme zaslouženě inkasovali v oslabení. Ani v závěru to nevypadalo s námi dobře, zvláště po pětiminutovém vyloučení, ale nakonec to vyznělo pro nás. Hráli jsme zápas po strašně dlouhé době a musíme ocenit, že kluci dokázali do toho dát srdíčko."

SESTŘIH: České Budějovice - Mladá Boleslav 1:2p. Motor stále čeká na výhru. V prodloužení rozhodl Šťastný

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 22:10. D. Voženílek Hosté: 52:45. Ševc, 60:38. Šťastný Sestavy Domácí: Čiliak (Patera) – Vydarený, Plášil, Pavel, Allen, Pýcha, Slováček – Prokeš, Christov, D. Voženílek – M. Novák, R. Přikryl, Beránek – Karabáček, Indrák, Z. Doležal – Raška I, Michnáč, Jonák. Hosté: J. Růžička (Krošelj) – Ševc, Šidlík, Pláněk, Dlapa, Fillman, Bernad, Klikorka – Šťastný, R. Zohorna, Lunter – Jääskeläinen, Zbořil, P. Kousal – Najman, Flynn, J. Stránský – Bičevskis, J. Strnad, Kotala. Rozhodčí Horák, Pražák – Lhotský, Svoboda Stadion Budvar aréna

Výprask Energie řídil hattrickem Stránský

Slezané duelu kralovali od první minuty, i když do úvodní velké šance se dostal domácí Černoch. V samostatném úniku ale nastřelil jen tyč Kořenářovy branky. Na druhé straně v 8. minutě otevřel účet první třetiny střelou z levého kruhu Zadina, který tak potrestal Graňákovo vyloučení.

O dvě minuty později využili Oceláři i druhou přesilovou hru, když Gernátem nahozený puk od modré tečoval Stránský. V pohodě hrající hosté dále navyšovali skóre. Ani přeskupení domácích útočných formací nevedlo ve druhé třetině ke změně průběhu zápasu, i díky velké nedisciplinovanosti karlovarských hráčů. Při Plutnarově vyloučení se opět prosadil Stránský.

Karlovarští díky Pulpánově bekhendové střele v polovině zápasu sice korigovali průběžný stav utkání, ale po chybě domácích za vlastní brankou navýšil skóre opět na pětibrankový rozdíl Ondřej Kovařčík po nezištné přihrávce svého bratra Michala.

V závěrečné dvacetiminutovce, která se dohrávala již z povinnosti, se nejdříve trefil domácí Hladonik a definitivní podobu domácího debaklu dal v 50. minutě Stránský, který tak dovršil hattrick. Závěr poznamenal faul Redlicha, který narazil ostře na mantinel Zadinu a předčasně putoval do kabin s vyšším trestem.

Ohlasy trenérů

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Dnes jednoznačně rozhodla první třetina, byť jsme jí prohráli 0:4, nebylo to v útoku z naší strany až tak špatný. Měli jsme první šanci, jeli jsme sami na bránu a dali tyčku. Hosté naopak proměnili dvě přesilové hry, což je posadilo na koně a uklidnilo. Potom je těžké s tak silným mužstvem jako je Třinec něco ještě se zápasem udělat. Třinečtí byly navíc na rozdíl od nás ve hře velice produktivní. Myslím, že na šance byla i ta první třetina jakž takž vyrovnaná, ale bohužel pro nás skončila 0:4 a bylo po zápase. I přesto, že jsme ještě chtěli něco se zápasem udělat, Třinec si to již pohlídal."

Marek Zadina (Třinec): "Zápas rozhodla první třetina, ve kterém jsme využili dvě přesilovky a celkově ji vyhráli 4:0. To dalo ráz celému utkání. V každém případě jsme čekali těžký zápas, který to byl. Vary hrály dobře, hrály svojí hru, dobře bruslily, výborně forčekovaly. Ale, jak se dostanete do stavu 0:4 po první třetině, tak samozřejmě, jde druhý tým níž. Zápas jsme zvládli, chtěli jsme bodovat, což se nám povedlo. Sehráli jsme dobře i přesilovky, takže jsme spokojeni."

SESTŘIH: Karlovy Vary - Třinec 2:7. Střelecké hody Ocelářů, hattrick si připsal Stránský

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 30:09. Pulpán, 44:43. Hladonik Hosté: 07:07. Zadina, 09:59. M. Stránský, 13:02. Martin Růžička, 15:45. P. Vrána, 23:35. M. Stránský, 36:55. O. Kovařčík, 49:23. M. Stránský Sestavy Domácí: Bednář (F. Novotný) – M. Rohan (A), Šenkeřík, Graňák, Plutnar, Pulpán (A), Zábranský, Weinhold – Lauko, Hladonik, Flek – T. Mikúš, Vildumetz, O. Beránek – Koblasa, Černoch, Kohout – Redlich, Skuhravý (C), Vondráček. Hosté: Kořenář (Štěpánek) – Gernát, M. Doudera, Galvinš, D. Musil, Jaroměřský, Kundrátek – M. Stránský, P. Vrána (C), Martin Růžička (A) – Zadina, Marcinko, Chmielewski – M. Kovařčík, Jašek, O. Kovařčík – Hrehorčák, Roman, Dravecký (A) – Hrňa. Rozhodčí Hejduk, Úlehla – Frodl, Komárek Stadion KV Arena, Karlovy Vary

O první hradecké prohře rozhodl Hruška

Po dlouhé zápasové přestávce se na ledě lépe uvedli hosté. Perret už po 121 sekundách ladně vklouzl do útočného pásma po pravém křídle a pak ranou zpoza obránce poněkud zaskočil trochu nepřipraveného brankáře Dolejše.

Tým Hradce Králové i díky rychlému gólu působil v první desetiminutovce nebezpečněji. Zvýšit mohl Orsava, ale zblízka nedokázal zvednout puk nad ležícího Dolejše.

Domácí se postupně dostali do hry a vyrovnávací gól změnil obraz hry. Vítkovice ho vstřelily ve 28. minutě zásluhou Romana Poláka, kterého ideálně uvolnil Marosz, zkušený bek přesně zamířil pod horní tyčku.

Ostravané pak byli aktivnější i důraznější a skóre obrátil Hruška, jenž před Mazancem tečoval přihrávku z rohu hřiště. Vzápětí se po hostujícím zaváhání ocitl úplně sám před brankářem Werbik, ale trefil jen Mazancův beton.

Východočeši v závěru soupeře zatlačili, ale jejich převaha měla spíše platonický charakter. Dlouho chyběly příležitosti, až v 56. minutě zblízka mohl srovnat Růžička, bekhendové zakončení mu však nesedlo podle představ.

Královéhradečtí v závěru vystupňovali své úsilí ještě odvoláním gólmana, obléhali Dolejšovu branku a v předposlední sekundě málem Orsava skóroval, jeho teč však skončila těsně vedle tyčky.

Už ve středu se oba celky utkají znovu na ledě Mountfieldu.

Ohlasy trenérů

Mojmír Trličík (Vítkovice): "Zvítězila větší touha po vítězství. Souhlasím, že jsme projevili větší důraz. Těžko hodnotit sportovní stránku po tak dlouhé době. Jsme především rádi, že se může hrát. Tím, že jsme vyhráli, je naše radost o to větší."

David Kočí (Mountfield HK): "Po dlouhé době bylo těžké se do toho dostat, ze začátku to bylo nemastné neslané. Chyběl nám pohyb v celém zápase, ale taky důraz. Nechodili jsme do míst, kde to bolí. Náš výkon nebyl takový jako před pauzou. Soupeř zaslouženě vyhrál."

SESTŘIH: Vítkovice - Mountfield HK 2:1. Bek Polák přispěl premiérovým gólem k prvnímu pádu Hradce

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 27:47. R. Polák, 36:51. Hruška Hosté: 02:01. Perret Sestavy Domácí: Dolejš (Mi. Svoboda) – Štencel, R. Polák (C), L. Kovář, Polášek, Koch, Trška, R. Černý – L. Krenželok (A), Marosz, Schleiss – V. Polák, Hruška (A), Lakatoš – Dej, J. Mikyska, Mallet – Dočekal, Werbik, T. Kubalík. Hosté: Mazanec (Š. Lukeš) – Nedomlel (A), Zámorský, Hronek, Blain, Šalda, F. Pavlík (A), R. Pilař – Orsava, Cingel, Smoleňák (C) – J. Sklenář, V. Růžička, Kelly Klíma – Perret, Kevin Klíma, Lev – R. Pavlík, Koukal, Jergl. Rozhodčí Šír, Sýkora – Ondráček, Špůr Stadion Ostravar aréna Návštěva 00 diváků

Premiérové body Vervy trefil Zdráhal

Litvínov začal na brněnském ledě aktivně. Rychlým přechodem přes střední pásmo se dostával do útočné třetiny, výraznější akce se jim ale nepovedla. Domácí byli naopak v předbrankovém prostoru důraznější, což jim přineslo i úvodní branku duelu. Po střele Matěje Svobody se k odraženému puku dostal Valský a prostřelil Godlu.

Kometa v úvodu druhé třetiny doplatila na zbytečné chyby v rozehrávce. Ztráta puku na útočné modré čáře poslala do sóla Havelku, který prostřelil Vejmelku, skóre pak po 55 vteřinách otočil obránce Ščotka, jenž využil svoji rychlost a trefil pravý horní roh brněnské branky.

Brňané se jen těžce prosazovali před Godlu, naopak Litvínovští se díky lepšímu pohybu dostávali do dalších příležitostí k navýšení skóre. To se jim povedlo v 37. minutě - po zaváhání zkušeného beka Němce se z ostrého úhlu prosadil Zdráhal.

Cestu za nápravou zpackané třetiny začala Kometa dobře, když ve 42. minutě zakončil kombinaci druhého útoku nekompromisně Schneider. Nicméně Severočeši se aktivní hrou snažili udržet Brňany mimo dostřel své branky, ve slibné pozici se ocitl ve 47. minutě Zdráhal, ale nezakončil přesně.

V závěrečné desetiminutovce tlak Komety zesílil. Velkou šanci na vyrovnání měl v 53. minutě Plášek, jenže zblízka neuspěl. Dvě a půl minuty před koncem hráli Brňané power play, ale bez větší šance. Naopak Jarůšek pečetil výhru trefou do prázdné branky.

Ohlasy trenérů

Kamil Pokorný (Kometa): "V první třetině jsme šli do vedení, ale špatně jsme s tím naložili. Pořádali jsme den otevřených dveří. Nevím, proč jsme hru tak otevírali. Soupeř nás trestal, a to ještě ve druhé třetině neproměnil další brejky. Tato část hry nás jednoznačně stála utkání. Ve třetí třetině jsme dali rychle gól, ale Litvínov projevil obrovskou touhu vyhrát, do ničeho vážnějšího nás nepustil a utkání zvládl."

Vladimír Országh (Litvínov): "Po sérii čtyř prohraných zápasů jsem už z týmu cítil takový psychický útlum, ale zároveň i touhu se s tím porvat a něco s tím udělat. Jsme velmi rádi, že se nám to povedlo. Měli jsme už v první třetině náznaky slibných akcí, ale povedlo se nám druhé dějství, v němž jsme měli vedle gólů i další šance. Ve třetí třetině jsme si to trochu zkomplikovali, ale nakonec jsme to ubojovali. Stále nám sice chybí dotažení některých věcí, dnes jsem ale cítil, že mužstvo má v sobě sílu to otočit a je optimistické."

SESTŘIH: Kometa - Litvínov 2:4. První sezonní výhra a body pro Vervu, rozhodl Zdráhal

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 06:31. Valský, 41:16. Schneider Hosté: 23:33. M. Havelka, 24:28. Ščotka, 36:32. P. Zdráhal, 59:15. Jarůšek Sestavy Domácí: Vejmelka (Klimeš) – Pyrochta (A), Zbořil, F. Král, O. Němec (A), Gulaši, Svozil, Freibergs – Zaťovič (C), Brabenec, Vincour – Kunc, Klepiš, Schneider – Matěj Svoboda, Rákos, Valský – Plášek ml., Střondala, L. Horký. Hosté: Godla (Honzík) – Ščotka, Irving, Cibulskis, Balinskis, Demel, Kudla, Štich (A) – Jarůšek, M. Hanzl (A), Mahbod – P. Zdráhal, V. Hübl (C), Pospíšil – Látal, Gerhát, Válek – M. Havelka, Helt, Zygmunt. Rozhodčí Jeřábek, Obadal – Kajínek, Hynek Stadion DRFG arena

Další zmar Dynama zpečetil Straka

Hosté mohli velmi brzy otevřít skóre, Kusý ale před odkrytou brankou nestačil vystřelit a naopak po necelých dvou odehraných minutách prostřelil Suchý nenápadnou střelou mezi betony pardubického gólmana Kantora. V nezvykle tiché hale se přesto domácí dostávali do tempa zvolna a dobře bruslící Východočeši znovu zahrozili šancí Mandáta. Na druhé straně mezi kruhy nekrytý Kracík ve 14. minutě zblízka trefil jen břevno.

Po přestávce po zadovce Mandáta v dobré pozici netrefil branku Svačina a za chvíli při samostatném úniku nedotáhl svůj blafák proti klečícímu Frodlovi Tybor. Ve 24. minutě ukázal lepší zakončení Gulaš, který objel útočné pásmo a přesnou střelou zvýšil na 2:0. Hosté dokázali odpovědět trefou Kousala, jenž uspěl ranou zápěstím z levého kruhu.

Snahu o vyrovnání si hráči Dynama rychle zkomplikovali dvěma tresty za zdržování hry a Indiáni přesilovku pět na tři zužitkovali, když ve 28. minutě po ideální přihrávce Roba skóroval bez přípravy Musil. Vzápětí po chybné rozehrávce Frodla zamířil Poulíček pouze do levé tyče a ve 32. minutě během oslabení neuspěl při přečíslení dvou na jednoho ani Claireaux. Naopak udeřilo znovu na druhé straně, když krátce po skončení hry čtyři na čtyři zvýšil tvrdou střelou z levého křídla na 4:1 Straka. Při další přesilovce pálil ještě zblízka mimo volný Kodýtek.

Během úvodní desetiminutovky závěrečné části hosté zjednodušili hru a donutili domácí k nedovoleným zákrokům. Ve 49. minutě potrestal vyloučení Musila po křížné přihrávce Blümela přesnou ranou bez přípravy Svačina. Indiáni aktivní hrou nepouštěli soupeře do dalších příležitostí, naopak zvýšit vedení mohl aktivní Gulaš. Při závěrečné power play Dynama upravil na konečných 5:2 svým druhým dnešním gólem Straka.

SESTŘIH: Plzeň - Pardubice 5:2. Dynamo kleslo na dno, další výhru Západočechů jistil Straka dvěma góly

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 01:47. Suchý, 23:48. Gulaš, 27:29. P. Musil, 32:00. Straka, 59:35. Straka Hosté: 26:29. R. Kousal, 48:47. Svačina Sestavy Domácí: Frodl (Pavlát) – Lang, Stříteský, Kvasnička, Čerešňák, Budík, Vráblík, L. Kaňák – Pour, Mertl (A), Gulaš (C) – Stach, P. Musil, Rob – Kantner, Kracík, Suchý – Straka (A), Kodýtek, Eberle. Hosté: Kantor (Klouček) – Mikuš, Bučko, S. Zacharčuk, Nakládal (C), J. Zdráhal, Holland, Vála – Mandát (A), Poulíček (A), Svačina – Blümel, R. Kousal, Tybor – Paulovič, Claireaux, Kusý – Machač, Anděl, Zeman. Rozhodčí Pešina, Šindel – Brejcha, Gerát Stadion LOGSPEED CZ Aréna

