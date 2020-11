Spartu srazil náhradní hrdina Válek: Odvážet z Prahy dva body je paráda

Hrdina, jenž byl původně povolán jen jako nouzová výpomoc do sestavy. Ale to Litvínovu vůbec nemusí vadit. Po sedmi porážkách totiž dokázal Spartu porazit, navíc na jejím ledě. Jeho výhru 3:2 zařídil dvěma brankami v nájezdech Lukáš Válek. „Nájezdy mě baví, často je na tréninku zkouším,“ vyprávěl spokojeně po zápase.

Konečně ukončená dlouhá série bez výhry proti Spartě.

„Je to super! Odsud odvážet dva body a výhru je paráda. Myslím, že jsme všichni spokojení.“

V nájezdech jste uspěl dvakrát, ale po první trefě se na vás hned v šesté sérii nedostalo. Proč to?

„To je na trenérech, ale dost jsem si věřil, že dám i ten druhý nájezd. První gól jsem vstřelil mezi nohy a potom je to pro brankáře těžké přečíst, co udělám v tom druhém nájezdu.“

Vítězný gól padl po ukázkovém blafáku. Ten vyjít lépe nemohl, že?

„To ano. Jak říkám, i při tom druhém nájezdu si brankář hodně hlídal střelu mezi nohy a hned jak jsem se před nájezdem chystal, tak jsem věděl, že udělám tohle. Klukům na tréninku to taky dělám a je to hodně těžké na přečtení.“

Vy sám sebe považujete za experta na nájezdy?

„Těžko říct. Nájezdy mě baví, často je na tréninku zkouším. Dávám z nich i často góly. Docela se mi v nich daří, nechci nic zakřiknout. Ale je třeba říct, že nájezdový experti jsou jiní hráči (usmívá se).“

Říkali jste si před zápasem, že by bylo dobré ukončit tu nelichotivou bilanci sedmi zápasů v řadě bez výhry?

„Upřímně, já ani nevěděl, že je ta série tak dlouhá. Samozřejmě jsme si byli vědomi toho, že se odsud body snadno nevozí. Sparta má skvělý tým, ale zaplaťpánbůh, že si odvážíme i výhru.“

S vámi osobně to pro nadcházející týdny vypadá jak? Spíše setrvání v Litvínově, nebo návrat do Litoměřic?

„Podívejte, to není na mě. Jsem většinu času v Litoměřicích, ale teď má stopku Tomáš Pospíšil a Samson Mahbod je zraněný, takže trenéři mi volali, že mám přijet. Uvidíme, jak to bude, ale ja to vnímám tak, že jsem v Litoměřicích a do Litvínova jezdím pomáhat, když je potřeba.“

Je to váš čtvrtý zápas, nemrzí vás trochu, že v kolonce branek bude i nadále nula, když se od této sezony branky z nájezdů nepočítají?

„(směje se) Bylo by samozřejmě fajn tam ten gól mít. Ale zásadní jsou body. Tím spíše, jak je tabulka vyrovnaná a jak jsme málo bodovali na začátku ročníku.“

SESTŘIH: Sparta - Litvínov 2:3sn. Vyrovnanou bitvu rozhodl Válek dvěma úspěšnými nájezdy

HC VERVA Litvínov

Vše o klubu ZDE