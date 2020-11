SESTŘIHY: Kometa zkrotila Liberec, Třinec opět vede, slaví i Litvínov

Odpoledne obratů rozhodl Zábranský v čase 59:58

Domácím, na jejichž střídačku se vrátil uzdravený trenér Robert Svoboda, vyšel skvěle vstup do utkání. Ač se první minuta odehrála v jejich obranném pásmu, dokázali v čase 1:04 hned z první střely překonat Novotného. Na zadní tyč mířil přesně nejproduktivnější hráč Beranů Honejsek.

Srovnat mohl při zbytečném vyloučení Karafiáta Flek, jeho teči chybělo k úspěchu málo. Svou možností pohrdl i Mikúš. Moment fair play nastal v 8. minutě, rozhodčí se rozhodl vyloučit hostujícího Graňáka za podrážení, zlínský Herman ale uznal, že spadl sám a trest zrušil.

První třetina byla obecně živá, v 16. minutě Moravané vedli už 2:0. V početní výhodě tečoval Noskovu střelu mimo dosah Novotného Okál, dvougólovému manku nezabránila ani trenérská výzva Západočechů.

Energetici ale přesto dokázali ztrátu smazat. Ještě před pauzou snížil po pouhých šesti vteřinách přesilovky Šenkeřík, načež herní probuzení hostí potvrdil vyrovnáním ve 23. minutě Vondráček, který po nahrávce Skuhravého mířil do odkryté branky.

Hosté byli v prostřední části lepším týmem, vedení na jejich stranu mohl překlopit Beránek, v samostatném úniku ale mířil jen do lapačky Kašíka. Na druhé straně selhal před zcela odkrytou brankou Šlahař, gólem neskončila ani nepovedená rozehrávka Novotného.

Zdálo se, že zlomový okamžik přišel na startu třetí třetiny. Při vlastním oslabení se do úniku dostali domácí a Köhler jim povedenou střelou vrátil vedení. Ve 47. minutě si pak při Okálově střele vybral slabší chvilku Novotný a Berani vedli již 4:2.

Karlovy Vary ale znovu dokázaly dohnat dvougólovou ztrátu. Nejdříve překonal Kašíka Lauko, jehož gól rozhodčí potvrdili i po trenérské výzvě domácích. Za dvě minuty svou druhou trefou v zápase srovnal zblízka Šenkeřík. A když domácí nevyužili dlouhou hru pět na tři, přišel trest. V čase 59:58 vystřelil tři body hostům v přesilové hře Zábranský, jenž tak potrestal předešlé špatné střídání Zlína.

Ohlasy trenérů

Robert Svoboda (Zlín): „Co k tomu říct? Myslím si, že jsme hráli přesně tak, jak jsme si řekli. Jak jsme si představovali. Podařil se nám vstup do utkání, rychle jsme vedli. Ubránili jsme spoustu oslabení, v jednom jsme se dokonce prosadili, tam to vypadalo velmi slibně. Bohužel, hraje se až do konce a soupeř dokázal duel neuvěřitelně zvrátit. Moc nás to mrzí, nějaký bod jsme potřebovali pro povzbuzení. Nicméně musím říct, že i přes prohru, takto si představuju, aby tým hrál, bojoval a snažil se. Pak se dá pomýšlet na nějaký dobrý výsledek. Taková porážka nikomu nepřidá, myslím, že se nám to ještě nestalo, ale v historii to asi nebude jediný případ. Škoda, že jsme si nepomohli přesilovkou pět na tři.“

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): „Z naší strany to bylo hodně upracované vítězství, z první střely jsme dostali branku, to nám moc nepomohlo. Naopak domácí to nakoplo k většímu ofenzivnímu tlaku, který jsme čekali i tak. Najednou to bylo o dvě branky, ale nabádali jsme kluky k trpělivosti, ať se držíme toho, co chceme hrát, že prostě máme sílu na to, abychom utkání otočili. Taky se stalo. Srovnali jsme, ale poté nám soupeř zase dvěma smolnými góly odskočil. Jsem rád, že to tým nezabalil, byli jsme odměněni tím, co se na konci stalo. Z naší strany šťastné utkání, šťastné tři body.“

SESTŘIH: Zlín - Karlovy Vary 4:5. Velký obrat Energie dovršil v čase 59:58 Zábranský

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 01:04. Honejsek, 15:54. Okál, 42:17. Köhler, 46:16. Okál Hosté: 17:56. Šenkeřík, 22:49. Vondráček, 49:51. Lauko, 51:31. Šenkeřík, 59:58. Zábranský Sestavy Domácí: Kašík (Huf) – M. Novotný, Nosek (C), Suhrada, Ferenc, Řezníček, Gazda, Dluhoš – Köhler, Herman, Karafiát – Okál (A), Honejsek, Šlahař – Kubiš (A), P. Sedláček, Václavek – Poletín, Hejcman, J. Ondráček. Hosté: F. Novotný (Bednář) – M. Rohan (A), Šenkeřík, Graňák, Plutnar, Pulpán (A), Zábranský, Weinhold – Hladonik, D. Kaše, Flek – O. Beránek, T. Mikúš, Lauko – Koblasa, Černoch, Kohout – Redlich, Skuhravý (C), Vondráček. Rozhodčí Daniel Pražák, Roman Svoboda – Tomáš Gerát, Tomáš Pešek Stadion Zimní stadion Luďka Čajky

Pražany srazil úspěšný nájezdník Válek

Sparta se ujala vedení po 108 sekundách, kdy se dostal k odraženému puku na levém kruhu Buchtele a trefil protější horní roh Godlovy branky. Za 24 vteřin bylo vyrovnáno. Z pravého kruhu zamířil přesně kanadský bek Irving a ve 13. duelu v české extralize oslavil premiérovou branku.

V šesté minutě se Pražané vrátili do náskoku díky využité přesilové hře. Při Balinskisově trestu se dostal do úniku Řepík a prostřelil Godlu mezi betony. Domácí se potom ubránili při dvou oslabeních v rychlém sledu při trestech Němečka a Kaliny. Náskok Sparty mohl následně zvýšit Buchtele, na druhé straně netrefil Jarůškovu přihrávku Zdráhal.

Hned po šesti sekundách druhé části šel pykat Irving, ale Verva se ubránila a vyrovnat mohl ve 24. minutě Válek, ale Machovského nepřekonal. Piskáčkův trest hostům ke gólu také nepomohl, ale v čase 28:43 už Severočeši smazali ztrátu. V přečíslení dvou na jednoho proměnil Hanzlovu přihrávku Jarůšek.

O opětovné vedení Sparty se mohli postarat Kudrna a Pech, za Litvínov zahrozili Hübl či Válek. Ve vlastním oslabení se snažil prosadit Myšák, který měl větší šanci v úvodu třetí třetiny. Osmnáctiletý talent, který v listopadu debutoval na turnaji Karjala i v české reprezentaci, ztroskotal v úniku na Machovském a i v devátém extraligovém utkání v sezoně vyšel bodově naprázdno.

Při Dvořákově trestu kryl sparťanský gólman Hüblův pokus. Prodloužení neodvrátil domácí bek Košťálek, ani na druhé straně Irving. V nastavené pětiminutovce gól také nepadl a v sedmé sérii rozstřelu rozhodl ve prospěch hostů Válek, který proměnil oba své pokusy. Ve čtvrté sérii totiž odpověděl na Řepíkovu trefu.

Ohlasy trenérů

Josef Jandač (Sparta): „Pro nás to bylo velice těžké utkání. Předpokládali jsme ale, že to takhle bude, protože Litvínov se poslední zápasy - hlavně poté, jak si prošel těmi různými karanténami - zvedá. Bylo to hodně bojovné utkání a stálo nás spoustu sil, ale to i Litvínov. Měli jsme špatnou hlavně druhou třetinu, kdy jsme soupeře nechali odjet do několika přečíslení. Tam nás podržel brankář. V první třetině jsme šli poměrně rychle do vedení, ale bohužel jsme ho neudrželi delší dobu. Třetí třetina byla vyrovnaná a utkání směřovalo do prodloužení, v němž jsme sehráli hodně špatně přesilovku čtyři na tři, prakticky jsme se tam pořádně nedostali. V penaltách jsme proměnili jen jednu, což nestačilo.“

Vladimír Országh (Litvínov): „Výsledek se mi hodnotí samozřejmě dobře. Kluci zaslouží pochvalu za to, jak to tu odmakali a odbojovali. V první třetině byla Sparta lepší a tam nám odskočila. Od druhé třetiny se hra vyrovnala a byl to až do konce vyrovnaný souboj. Ustáli jsme tam některé těžké chvíle, podržel nás brankář Godla, ale myslím, že jsme pokrývali dobře předbrankový prostor, kde je Sparta velmi silná. V nájezdech rozhodla šikovnost Lukáše Válka. Za ty dva body jsme moc rádi, ale hlavně nás těší i výkon, který byl diametrálně odlišný než v pátek v Pardubicích v první polovině zápasu.“

SESTŘIH: Sparta - Litvínov 2:3sn. Vyrovnanou bitvu rozhodl Válek dvěma úspěšnými nájezdy

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 01:48. Buchtele, 05:32. Řepík Hosté: 02:12. Irving, 28:43. Jarůšek, . Válek Sestavy Domácí: Machovský (Neužil) – Piskáček (A), Košťálek, Němeček, M. Jandus, Tomáš Dvořák, Mikliš, Kalina – Sobotka, Horák, Tomášek – Rousek, Sukeľ, Řepík (C) – Buchtele, Pech (A), Forman – Dvořáček, Vitouch, Kudrna. Hosté: Godla (Honzík) – Ščotka, Irving, Cibulskis, Balinskis, Demel, Kudla, L. Doudera – Jarůšek, M. Hanzl (A), P. Zdráhal – F. Lukeš, V. Hübl (C), Válek – Myšák, Gerhát, Látal – M. Havelka, Helt, Zygmunt. Rozhodčí Hejduk, Pilný – Lučan, Kis Stadion O2 arena (Praha - Vysočany)

Nepovedená první třetina zkazila Vladařovi debut

Hosté nasadili do brankoviště poprvé zámořskou posilu Daniela Vladaře. První větší práci měl ale jeho protějšek Růžička, který po šesti minutách hry s námahou vytěsnil mimo tři tyče Kolářovu dělovku.

Jako první ale inkasoval brankář Pardubic, když se v polovině první třetiny prosadil z dorážky Strnad. A za dvě minuty bylo v domácích řadách ještě veseleji, když na 2:0 zvýšil v první domácí přesilovce Zbořil a vzápětí druhou početní výhodu proměnil ve třetí gól Zohorna.

Hosté se první gólové radosti dočkali v polovině zápasu, kdy Kolář „napálil“ před brankou clonícího Camaru, od nějž doputoval puk do branky. O minutu později jel sám na Vladaře nejlepší domácí střelec Šťastný, ale mezírku mezi betony brankáře Dynama nenašel. Hosté v závěru třetiny nevyužili minutu a půl dlouhou dvojnásobnou přesilovku.

V první polovině třetí třetiny měly mírnou herní převahu Pardubice, ale domácí zkušeně bránili dvoubrankový náskok. A to až do 55. minuty, kdy snížil na rozdíl jediné branky Tybor. Vyrovnat se ale již hostům i přes enormní snahu nepodařilo ani v power play, kterou navíc zkrátilo vyloučení Claireauxe.

Pavel Patera (Mladá Boleslav): „Do zápasu jsme nevstoupili dobře, první střelu jsme měli někde v desáté minutě. Druhá desetiminutovka už ale byla výborná, dali jsme tři góly, využili jsme dvě přesilovky. Od druhé třetiny už ale byly lepší Pardubice. Nám nějak nešly nohy, bylo to hodně těžkopádné. Podržel nás ale výborný brankář a speciální formace - dva góly v přesilovce a ubráněná všechna oslabení.“

David Havíř (Pardubice): „Pro nás to byl smolný zápas, který nám utekl v první třetině. Pak už nemáme klukům moc co vytknout, následovalo výborných čtyřicet minut. Myslím, že jsme byli i lepším týmem. Ale bohužel jsme zklamali v koncovce.“

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Pardubice 3:2. Vladař začal v Dynamu porážkou, rozhodl Zohorna

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 09:42. J. Strnad, 11:41. A. Zbořil, 13:41. R. Zohorna Hosté: 29:56. Camara, 54:54. Tybor Sestavy Domácí: J. Růžička (Krošelj) – Šidlík, Ševc (C), Dlapa, Pláněk (A), Bernad, Fillman, Klikorka – Lunter, R. Zohorna, Šťastný – Jääskeläinen, A. Zbořil (A), J. Stránský – Flynn, Najman, P. Kousal – J. Strnad, Cienciala, Bičevskis. Hosté: Vladař (Klouček) – J. Kolář (A), Nakládal (C), Mikuš, Hrádek, Ďaloga, Holland, J. Zdráhal – Svačina, Poulíček, Tybor – Camara, Mandát (A), Claireaux – Blümel, Rohlík, Paulovič – Kusý, Anděl, Zeman. Rozhodčí Hodek, Kika – Ganger, Klouček Stadion ŠKOENERGO Aréna, Mladá Boleslav

Holík třemi body zkrotil Bílé Tygry

Domácí začali velmi aktivně a brzy za to byli odměněni. Kombinaci elitní první formace zakončil prudkou střelou z mezikruží Holík a otevřel skóre. Psychická výhoda Brna ale trvala jen půl minuty. Knotovu vyraženou střelu bleskově zametl pod břevno Vejmelkovy branky Gríger a vyrovnal.

Rychlé góly posadily do zápasového sedla hosty, ale jen do prvního vyloučení. Vlachovo hákování potrestalo brněnské přesilovkové komando Schneider si připsal desátý gól sezony. Odpověď byla opět rychlá a ze stejného soudku. Liberec využil přesilovku, když na konci kombinace byla dělovka Birnera.

Liberec měl více ze hry i ve druhé třetině a to nejen zásluhou dvou přesilových her. Kometu však držel výborně chytající Vejmelka. V 33. minutě zlikvidoval samostatný nájezd Musila, vzápětí zmařil šanci Lence. Snad jedinou šanci v ofenzívně chudém pojetí Komety byla střela DeFazia, kterou chytil Kváča.

Hostující gólman se vyznamenal i na začátku třetí části při šanci Schneidera, která signalizovala přece jen vyšší útočnou aktivitu Brna. Hrálo se ve vysokém tempu, ovšem bez vyložených střeleckých příležitostí.

Ve 48. minutě využila Kometa přečíslení v obraně Bílých Tygrů a Zaťovič poslal potřetí svůj tým do vedení. Liberec odvolal gólmana dvě minuty před koncem, ale Brno poctivou defenzívou výhru uhájilo, byť na střely na branku prohrálo v poměru 19:44.

Ohlasy trenérů

Jiří Horáček (Kometa): "Změřili jsme síly s těžkým a kvalitním soupeřem. První třetina nebyla z naší strany špatná, ve druhé jsme byli pasivnější, soupeř nás přestřílel a přehrával. V poslední třetině jsme se soustředili na to, abychom zápas dohráli a zvládli. Chtěl bych vyzvednout celý mančaft, který šlapal. Nad ně bych dal výborný výkon brankáře Vejmelky a první lajnu. Oni jsou špičkoví hráči extraligy a měli by zápasy rozhodovat. To se také dnes stalo."

Patrik Augusta (Liberec): "Jako letos po několikáté musím říct, že odehrajeme dobrý zápas se špatným koncem pro nás. Nedali jsme spoustu tutových šancí a soupeř rozhodl jednou povedenou akcí ve třetí třetině. Bylo to jinak kvalitní utkání, ve většině průběhu jsme měli navrch, ale prohráli jsme. Rozhodla první lajna Komety, která odvedla vynikající práci. Nám chybí produktivita, v tom je základ."

SESTŘIH: Kometa Brno - Liberec 3:2. Senzační Holík třemi body zkrotil Bílé Tygry

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 03:31. P. Holík, 11:39. Schneider, 48:07. Zaťovič Hosté: 04:01. Gríger, 14:50. Birner Sestavy Domácí: Vejmelka (Klimeš) – J. Zbořil, F. Král, Bartejs, Pyrochta (A), Gulaši, Svozil, Hájek – Zaťovič (C), P. Holík, Mueller – L. Horký, Klepiš, Schneider – DeFazio, Kunc, Vincour – Matěj Svoboda, Brabenec, Plášek ml.. Hosté: Kváča (J. Pavelka) – Šmíd (A), T. Hanousek, Rosandić, Knot, Derner, Havlín – Birner (A), Bulíř, Lenc – T. Rachůnek, Filippi, Gríger – J. Vlach, P. Jelínek (C), A. Musil – Šír, Najman, M. Zachar – Hrabík. Rozhodčí Hradil, Veselý – Rampír, Špringl Stadion DRFG arena

Hanáky za obratem táhl tříbodový Káňa

Jihočeši se nechali v úvodu dvakrát vyloučit a více než minutové oslabení tři na pět nezůstalo bez odezvy v podobě vedoucího gólu hostů, když Knotek zblízka přesměroval za Paterova záda Káňovu nahrávku.

V 11. minutě jeli domácí dva na jednoho a debutující Bednář po spolupráci s Plášilem trefil tyčku. Za další tři minuty se otočilo skóre v rozmezí jednatřiceti vteřin. Nejprve v početní výhodě srovnal Gilbert střelou z nulového úhlu s využitím odrazu od povyjetého brankáře. Po chybě Hanáků v rozehrávce jel Karabáček sám na Lukáše a zblízka se nemýlil.

Ve druhé třetině chyboval také budějovický obránce Lytvynov a důrazný Kucsera na dva pokusy zblízka vyrovnal. Přesně v polovině základního času se Karabáček ocitl sám před Lukášem, ale stav se nezměnil. Zakrátko na protější straně neuspěl Valský před Paterou. Ve vlastním oslabení jeli Burian s Bambulou na jediného obránce Pýchu, ale kotouč zastavil Patera.

Za zbytečné vyloučení Vydareného krátce po zahájení třetí části zaplatil Motor inkasovaným gólem v oslabení. Nápřahem z pravého kruhu se prosadil Káňa. Jihočeši usilovali o vyrovnání, ale vůbec se jim nedařilo v útočné fázi, kde naráželi na výborně bránícího soupeře, který navíc vyrážel k nebezpečným protiútokům.

Pěknou střelou mohl v závěru zvýšit Gřeš, šanci měl také domácí Karabáček. Téměř dvě a půl minuty před koncem zkusil Motor power play, ale hosté se vymanili z drtivého obléhání a Kolouch čtvrtým gólem definitivně rozhodl o jejich výhře.

Ohlasy trenérů

Václav Prospal (České Budějovice): „Co jsme dnes předvedli, to má hodně daleko k extraligovému výkonu. Strašný začátek. Přijede soupeř, který se trápí v poslední době, a my mu nabídneme přesilovku pět na tři. Po právu jsme nejtrestanějším týmem v soutěži.“

Jan Tomajko (Olomouc): „Budějovice jsou týmem, který má výborný pohyb, ale my jsme dobře přistoupili k zápasu. Pomohla nám využitá přesilovka pět na tři v úvodu, přestože jsme potom paradoxně dostali dva rychlé góly. Musím ale pochválit hráče. Bojovali a šli si za výsledkem. V závěru jsme měli trochu štěstí, ale šli jsme mu naproti.“

SESTŘIH: České Budějovice - Olomouc 2:4. Káňa třemi body položil Motor

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 13:29. Gilbert, 14:00. Karabáček Hosté: 02:14. J. Knotek, 25:39. Kucsera, 41:40. J. Káňa, 58:43. Kolouch Sestavy Domácí: Patera (Čiliak) – Pýcha, Plášil, Vydarený, Suchánek, Lytvynov, Pavel – M. Novák, R. Přikryl, Z. Doležal – Michnáč, Raška I, Gilbert – Christov, Venkrbec, Beránek – Karabáček, Jonák, L. Bednář. Hosté: Lukáš (Mokry) – Valenta, Švrček, Dujsík, Vyrůbalík, A. Rutar, Ondrušek, T. Černý – Bambula, J. Knotek, Burian – Kucsera, Nahodil, J. Káňa – Valský, Kolouch, Olesz – V. Tomeček, Kusko, Gřeš. Rozhodčí Šír, Mrkva – Bryška, Axman Stadion Budvar aréna

Třinec - Mountfield HK 2:1

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 12:51. M. Stránský, 21:42. Zadina Hosté: 43:18. F. Pavlík Sestavy Domácí: Kořenář (Štěpánek) – M. Doudera, Gernát (A), M. Adámek, D. Musil, Kundrátek, Jaroměřský – Martin Růžička (A), M. Kovařčík, M. Stránský – Hrňa, Marcinko, Zadina – O. Kovařčík, Jašek, Chmielewski – Dravecký (C), Roman, Hrehorčák – Kurovský. Hosté: Š. Lukeš (Sajdl) – Nedomlel (A), Zámorský, Čáp, Hronek, Šalda, F. Pavlík (A), R. Pilař – Smoleňák (C), Cingel, Jergl – J. Sklenář, V. Růžička, Orsava – Perret, Kevin Klíma, Lev – Koukal, Kelly Klíma, R. Pavlík. Rozhodčí Jeřábek, Vrba – Hynek, Votrubec Stadion WERK ARENA, Třinec