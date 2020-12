Smoleňákova razítka Kometě: Bereme i góly zadkem, Růža nás osvítil!

Centimetry před brankovištěm. Tohle místo je prostě jeho. Radek Smoleňák to v úterý znovu potvrdil. Kometě ze své kanceláře nadělil na jízdenku domů dvě gólová razítka. Párem tref jistil jasnou výhru Mountfieldu 6:2. „Stál jsem na správném místě, poslední zápasy mi to chybělo,“ radoval se po rázném ukončení série tří proher. Sám se trefil po osmizápasovém půstu.

Pod roušku nevidím, ale jistě máte úsměv na tváři. Je to tak?

„Jasně. Hlavně jsem si oddychl, že jsme konečně zase dokázali vyhrát a dát pár gólů. Z toho mám ohromnou radost. I když jsme poslední zápasy prohráli, výkony nebyly vůbec špatné. Furt jsem věřil, že je otázka času, kdy nám to tam začne padat, a vyhrajeme. Spadl mi kámen ze srdce, jsem za celé mužstvo rád. Snad to bude impulz do dalších dnů.“

V předchozích třech utkáních jste se trefili jen dvakrát. I když teď většina z šesti branek nebyla bůhvíjak krásná, může to znamenat odraz?

„Doufám v to. Jsme ve fázi, kdy si nemůžeme vybírat, jaké dáme góly. Moc jich nedáváme, klidně ať padají zadkem. Výsledek vypadá krásně, musíme zase začít vyhrávat, udělat nějakou šňůru a navázat na úvod sezony.“

Vy osobně jste se trefil po osmi zápasech bez gólu. Branky jste dal nakonec dvě, po té první byla vidět ohromná úleva.

„Rozhodně se mi ulevilo dost. Minulé zápasy jsem vždycky stál někdy o pár centimetrů vedle, teď mě to trefovalo. Jsem rád, že jsem mohl pomoct. Kdo by neměl radost, zahřeje to.“

Tentokrát vám úřadování z vaší kanceláře před brankou vyšlo náramně.

„Už ani nevím, co k tomu mám říkat. (smích) Je to pořád stejné. Někdo mi tam hodí puk, buď mě to trefí, nebo ne. Teď jsem byl dvakrát na správném místě, což mi poslední zápasy chybělo. Určitě mi to dodá sebevědomí, musím tomu jít naproti, motat se tam dál.“

Když sečteme střely na branku, mimo a zblokované v podání vašeho týmu, dostaneme neuvěřitelné číslo 77! Byl cíl zjednodušit hru, všechno házet na gólmana?

„Nic jiného nám nezbývalo. Proti Spartě jsme měli střel asi deset, teď jsme to tam chtěli rvát co nejvíc. Nevím, jestli nás Růža něčím osvítil. Fakt nevím, jak se jinak tolik střel vysvětlit. Tohle je ale jediná cesta. Nejsme žádní extra šikulové, abychom si to strkali do prázdné kasy.“

Výrazně jste zlepšili také disciplínu, která vás poslední duely trápila.

„Souhlasím. Nevím, čím to bylo. Jestli třeba neměli rozhodčí v píšťalce oříšek nebo něco takového. (smích) Proti týmu jako je Kometa se jinak hrát nedá, mají skvělé přesilovky, museli jsme se držet od trestné lavice daleko. Musíme na tom stavět.“

