Forma v extralize: Růžička se budí pětkrát za noc. A kdy se trefí KOlesz?

Vladimír Růžička v létě rýpnul do Sparty, že je jeho Mountfield lepší. První bitva? Není...

Vladimír Růžička v létě rýpnul do Sparty, že je jeho Mountfield lepší. První bitva? Není... • FOTO: Koláž iSport.cz

Od pátku se trenér Růžička budí pětkrát za noc. Nechutná mu. Nemůže se pořádně nadechnout, jako kdyby měl na plicích kovadlinu. Ale klid, tohle není COVID-19. Prohrál se Spartou. To časem přebolí.

Jednou to vyšlo, klasický beton a ten nejhnusnější (nejúčelnější, pokud pocházíte ze Zlína) hokej byl v Budějovicích zpátky. Minus? Materiál není kvalitní, drolí se. Dvakrát od té doby hradba praskla.

Hlavně žádné návraty do škol a courání děcek po ulicích. Anthony Camara tak dál bude potkávat jen samé osmnáctileté důchodkyně. Tím pádem nehrozí skandál jako ve Švédsku. Když se věnuje jen hokeji, válí.

SESTŘIH: Plzeň - Vítkovice 6:3. Indiáni se díky zisku tří bodů vrátili zpět do čela tabulky

SESTŘIH: Plzeň - Vítkovice 6:3. Indiáni se díky zisku tří bodů vrátili zpět do čela tabulky

Na Spartě ukázal, že jeho hokej nemusí vypadat jako zpustošená krajina kolem nedalekého Státního zámku Jezeří. Že by se klubala bodová úroda? Hlavně aby ji v úterý zase nerozrejdilo rypadlo z Boleslavi.

5. Karlovy Vary

Posun oproti minulému týdnu: -4

Stejně je to docela bizarní. Nejproduktivnější obránce Komety nehraje v Kometě. Libora Zábranského poslal otec do Brixenu, pardon, do Varů. Tam rozkvetl a píše svá nejlepší díla. Pět gólů? Wau!