SESTŘIHY: Smoleňák a spol. zničili Kometu 6:2! Liberec - Plzeň 3:6

Bitvu s Pražany rozhodl pro Oceláře Vrána

Šlágr kola, v němž se střetly první a třetí tým tabulky, začala lépe Sparta. Horák z levého kruhu překonal Kořenáře rychlý švihem nad vyrážečku. Hosté propásli šanci ke zvýšení z přečíslení dva na jednoho, ve kterém Řepík nezpracoval přihrávku Rouska a ani nevystřelil.

V osmé minutě už Třinec vedl. Marcinko ani nevěděl, jak vyrovnal, když se od jeho chráničů odrazilo do branky Hrňovo plácnutí do puku. O 81 sekund později se právě Hrňa prosadil z přesilovky. Jeho první gól sezony prošel kontrolou u videa, když si Sparta vzala trenérskou výzvu, při níž neúspěšně reklamovala kontakt útočícího hráče s gólmanem Machovským.

Třetí gól darovala Sparta domácím ještě v první třetině chybnou rozehrávkou, po níž se utrhl do úniku Růžička. Nejproduktivnější hráč soutěže zvýšil precizně provedeným bekhendovým blafákem.

Hostující trenéři udělali do druhé třetiny jednu změnu - Řepík nahradil v elitní formaci Tomáška. Sparta se zlepšila a Buchtele osmým gólem sezony snížil, když obkroužil branku a z pravého kruhu prostřelil Kořenáře mezi betony. Zanedlouho ale vrátil domácím dvoubrankový náskok Vrána. Bývalý sparťanský kapitán se v oslabení natlačil před Kalinu, položil si Machovského a zakončil do odkryté branky.

Sparta v úvodu poslední třetiny zatlačila Třinec, ale vyloženou šanci měl jen Horák, který zblízka nepřekonal Kořenáře. Zaujalo gesto Kudrny, který odvolal faul domácích. Za fair play ale nebyl odměněn, jeho střela při hře bez brankáře lízla horní tyčku. Pražané hráli power play déle než tři minuty, ale úspěch slavila obětavost domácích. Oceláři tak vyhráli i osmý domácí zápas sezony.

Ohlasy trenérů

Václav Varaďa (Třinec): "Konečný výsledek mě těší. Nepovedl se nám start a inkasovali jsme z první střely. To nás malinko zastavilo, ale ve zbytku první půlky úvodní třetiny jsme si vytvořili nějaké šance. Se štěstím jsme srovnali na 1:1, potom jsme odskočili gólem z přesilové hry. Průběh zápasu byl velmi vyrovnaný a hodně nám pomohl gól Petra Vrány na 4:2 ve chvíli, kdy Sparta hrála velmi slušně a vytvářela si šance. Ve třetí třetině jsme si vedení solidně hlídali, hráli nesmírně obětavě a pomohli Josefovi (brankáři Kořenářovi) k dalšímu vítězství, kterého si vážíme."

Josef Jandač (Sparta): "Utkání jsme si prohráli v úvodní třetině. I když jsme dali první gól, tak soupeř rychle otočil skóre a v celé třetině jsme byli horším týmem. Proti rozjetému Třinci to bylo těžké dotahovat. Nicméně od druhé třetiny se hrálo vyrovnané utkání. Bohužel když jsme dali kontaktní gól, tak jsme zase rychle inkasovali v naší přesilovce a ten dvougólový rozdíl už na nás byl moc. Na Třinci je vidět, že hraje v pohodě a s lehkostí, my máme trošičku problémy v koncovce a nepomůžeme si ani přesilovkami. Dva góly jsme jim ještě darovali."

SESTŘIH: Třinec - Sparta 4:2. Šlágr pro Oceláře rozhodl Vrána, exkapitán Pražanů

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 06:16. Marcinko, 07:37. Hrňa, 16:24. Martin Růžička, 36:52. P. Vrána Hosté: 00:45. Horák, 34:38. Buchtele Sestavy Domácí: Kořenář (L. Daneček) – M. Doudera, Gernát, Galvinš, D. Musil, Kundrátek, Jaroměřský, M. Adámek – Martin Růžička (A), P. Vrána (C), M. Stránský – Hrňa, Marcinko, Zadina – O. Kovařčík, Jašek, M. Kovařčík – Dravecký (A), Roman, Hrehorčák. Hosté: Machovský (Neužil) – Piskáček (A), Košťálek, Němeček, M. Jandus, Tomáš Dvořák, Kalina – Sobotka, Horák, Tomášek – Rousek, Sukeľ, Řepík (C) – Buchtele, Pech (A), Forman – Kudrna, Vitouch, Zikmund – Dvořáček. Rozhodčí Stadion

Zlín - Vítkovice 2:1

Zlínští ve výročních dresech oslavujících třicet let od vzniku berana, který je i nyní v jejich logu, vstoupili do utkání smolně. Hned v prvním střídání se zranil elitní obránce Nosek a ze hry odstoupil.

Defenziva domácích jakoby zaskočena touto ztrátou udělala v úvodní třetině mnoho chyb. Bezbrankový stav držel brankář Kašík, jehož duel zastihl v dobré formě. Zblízka na něj nevyzrál Werbik, později nájezdem z boku ani Mallet. Za Zlín měl možnost Köhler, proti jeho prudké střele ale strážce hostující branky Svoboda včas vytrčil beton.

Do prostředního dějství vstupovali Ostravané s výhodou jednoho muže v poli, ale rozbor svého soupeře z jeho minulého utkání nejspíše neudělali poctivě. Stejně jako v neděli proti Karovým Varům získal Köhler v oslabení puk, pláchl obraně a se štěstím o Svobodův beton poslal Berany do vedení. V tu dobu přitom uběhlo ze druhé části pouhých 29 sekund.

Opatrný hokej čas od času oživilo nějaké vyloučení, popřípadě potyčka mezi Honejskem a Schleissem. Až ve 38. minutě opět udeřili domácí. Při vyloučení Černého tečoval nahození Řezníčka mimo dosah vítkovického brankáře Kubiš - 2:0.

Výkon hostí ve třetí třetině však nebyl takový, aby si ze Zlína odvezli nějaký bod. Při čtyřminutovém oslabení se obrana Beranů možná ani nezapotila, přehazování puku mezi oběma týmy nakonec poklidně směřovalo k výhře domácích. Vítkovičtí sice ještě snížili po dorážce Malleta v 56. minutě, víc už ale nestihli.

Ohlasy trenérů

Robert Svoboda (Zlín): "Hodnotí se to dobře, porazili jsme silného soupeře. Po nešťastné porážce z minulého zápasu jsme navázali na ten způsob hry, dnes za to hráči byli odměněni vítězstvím. Škoda té branky po standardce, vytvořila se v nás obava, abychom to zvládli, ale povedlo se a jsme za to rádi. David Nosek byl na vyšetření, teď už i za námi v kabině, nejedná se o nic vážnějšího."

Darek Stránský (Vítkovice): "V první třetině jsme byli pohyblivější, měli jsme mírný tlak, tím ale výčet pozitiv končí. Dnes jednoznačně rozhodla naše neproduktivita, bylo to žalostné. Měli jsme jen nějaké pološance, chyběl nám důraz do branky, nějaká ta dravost. Dorážky, teče... Vše jsme korunovali našimi neproduktivními přesilovými hrami."

SESTŘIH: Zlín - Vítkovice 2:1. Berani udolali Ostravany. Trefili se v oslabení i přesilovce

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 20:29. Köhler, 37:51. Kubiš Hosté: 55:56. Mallet Sestavy Domácí: Kašík (Huf) – Řezníček, Nosek (C), Suhrada, Ferenc, M. Novotný, Gazda, Dluhoš – Köhler, Herman, Karafiát – Okál (A), Honejsek, Šlahař – Kubiš (A), P. Sedláček, Dobiáš – Václavek, Poletín, J. Ondráček. Hosté: Mi. Svoboda (Dolejš) – Štencel, R. Polák (C), L. Kovář, Polášek, Trška, R. Černý, Koch – Schleiss (A), Hruška (A), Lakatoš – Ryšavý, Marosz, Dej – Dočekal, J. Mikyska, Šišovský – Lednický, Werbik, Mallet. Rozhodčí Kika, Micka – Lederer, Hlavatý Stadion Zimní stadion Luďka Čajky, Zlín

Tři body pro Středočechy vystřelil Bernad

Domácí nastoupili opět bez útočníka Petružálka, v sestavě nově chyběl v ofenzívě i Lukeš a v obraně Balinskis. Naopak do hry se zařadili útočník Pospíšil a bek Doudera. Úvodní dějství patřilo Středočechům, ale postupně nevyužili šance Strnad, Pláněk ani kanonýr Šťastný, po jehož pokusu si Godla poradil i s Lunterovou dorážkou a přikryl puk před Zohornou.

Litvínov se ubránil i při Cibulskisově trestu, ale v 15. minutě si vybral slabší chvilku Godla. Z pravé strany jej ze záporného úhlu bekhendem překvapil Kousal. Hosté odolali při Strnadově trestu a v 19. minutě zvýšili náskok. Bek Klikorka, který v pondělí oslavil 19. narozeniny, na levé straně u mantinelu udržel puk, našel na pravém kruhu Zbořila a ten upravil na 2:0.

V úvodu druhé části si domácí při svém oslabení vynutili faul a ve 23. minutě Lunterův nedovolený zákrok na startu své přesilovky také potrestali. Cibulskis si připravil pozici za levým kruhem a prostřelil Růžičku. Hned vzápětí mohl vyrovnat Jarůšek, na druhé straně se neprosadil po Zbořilově přihrávce Jääskeläinen.

Ve 34. minutě domácí smazali ztrátu a druhou asistenci v utkání si připsal obránce Demel, jehož střelu ještě tečoval Gerhát. Mladá Boleslav si ale 26 sekund před druhou pauzou vzala vedení zpět, když se z pozice za levým kruhem trefil Bernad.

Hned na startu závěrečné části mohl zvýšit Zbořil. Domácí se marně snažili odpovědět a Mladá Boleslav se ubránili i při závěrečném tlaku. V 57. minutě nejdříve Růžičku nepřekonal Ščotka a po Jarůškově střele hostům pomohla tyč. Půl minuty před koncem dovršil výsledek do prázdné branky při power play Strnad.

Ohlasy trenérů

Vladimír Országh (Litvínov): "Byl to vyrovnaný zápas. První třetina byla z naší strany slabá a rozhodla o zápase. Soupeř si tam vytvořil dvoubrankový náskok. Ve druhé třetině jsme se výrazně zlepšili. Měli jsme více ze hry, dotáhli jsme se, ale škoda toho nešťastného gólu před koncem. Ve třetí třetině to byl boj. Nějaké šance byly na obou stranách a hosté si to pohlídali. Nás největší problém je, že nedokážeme zopakovat šedesát minut z předcházejícího zápasu. Výkony jsou jako na houpačce. Dnes bylo čtyřicet minut velmi solidních, ale první dvacetiminutovka rozhodla, že jsme prohráli."

Pavel Patera (Mladá Boleslav): "Do utkání jsme vstoupili velmi dobře, v první třetině jsme tahali za delší konec a zaslouženě jsme vedli. Ve druhé třetině jsme vypadli z role a mohli jsme být rádi, že to k jejímu konci bylo jen 2:2, protože Litvínov byl v té fázi zápasu jasně lepší a nám chyběl úplně pohyb. Rozhodujícím faktorem byl konec druhé třetiny, kdy se nám povedl dát krásný gól, a ve třetí třetině už jsme zase hráli to, co jsme chtěli. Jsme rádi za tři body."

SESTŘIH: Litvínov - Mladá Boleslav 2:4. Bruslaři vítězí počtvrté v řadě, rozhodl bek Bernad

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 22:39. Cibulskis, 33:39. Gerhát Hosté: 14:26. P. Kousal, 18:14. A. Zbořil, 39:34. Bernad, 59:30. J. Strnad Sestavy Domácí: Godla (Honzík) – Irving, Ščotka, L. Doudera, Cibulskis, Kudla, Demel, Březák – P. Zdráhal, M. Hanzl (A), Jarůšek – Válek, V. Hübl (C), Pospíšil – Látal, Gerhát, Myšák – Zygmunt, Helt, M. Havelka. Hosté: J. Růžička (Krošelj) – Šidlík, Ševc (C), Dlapa, Pláněk (A), Bernad, Fillman, Klikorka – Lunter, R. Zohorna, Šťastný – Jääskeläinen, A. Zbořil (A), J. Stránský – Flynn, Najman, P. Kousal – J. Strnad, Cienciala, Bičevskis. Rozhodčí Šindel, Lacina – Brejcha, Gerát Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky, Litvínov

Liberec - Plzeň 3:6

Podrobnosti připravujeme.

SESTŘIH: Liberec - Plzeň 3:6. Přestřelka pro Indiány. Třemi nahrávkami zazářil Suchý

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 15:56. T. Rachůnek, 16:08. Lenc, 58:46. Filippi Hosté: 04:57. Kantner, 29:24. Kodýtek, 33:23. L. Kaňák, 34:53. Gulaš, 48:01. Kracík, 52:32. Kantner Sestavy Domácí: Kváča (J. Pavelka) – Šmíd (A), T. Hanousek, Rosandić, Knot, Derner, Havlín – Birner (A), Bulíř, Lenc – T. Rachůnek, Filippi, Gríger – A. Musil, P. Jelínek (C), M. Zachar – J. Vlach, Hrabík, Pekař – Šír. Hosté: Frodl (Pavlát) – L. Kaňák, Čerešňák, Kvasnička, Stříteský, Vráblík, Jiříček, Budík – Suchý, Mertl (A), Gulaš (C) – Pour, Kracík, Kantner – Přikryl, Stach, Malát – Straka (A), Kodýtek, Eberle. Rozhodčí Hejduk, Úlehla – Komárek, Ondráček Stadion Home Credit Arena, Liberec

Mountfield HK - Kometa 6:2

Podrobnosti připravujeme.

SESTŘIH: Mountfield HK - Kometa Brno 6:2. Kanonádu řídil kapitán Smoleňák třemi body

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 13:58. Zámorský, 34:48. Perret, 38:07. Jergl, 40:44. Smoleňák, 52:51. Smoleňák, 59:43. Čáp Hosté: 35:56. Mueller, 59:56. Schneider Sestavy Domácí: Mazanec (Š. Lukeš) – Zámorský, Nedomlel (A), Hronek, Jank, F. Pavlík (A), Šalda, Čáp – Jergl, Cingel, Smoleňák (C) – Orsava, V. Růžička, J. Sklenář – Lev, Kevin Klíma, Perret – Kelly Klíma, Koukal, R. Pilař. Hosté: Klimeš (Vejmelka) – Pyrochta (A), J. Zbořil, Hájek, Freibergs, O. Němec (A), Gulaši, F. Král – Mueller, P. Holík, Zaťovič (C) – Schneider, Klepiš, L. Horký – Vincour, F. Dvořák, DeFazio – T. Svoboda, Kunc, Plášek ml.. Rozhodčí Šír, Sýkora – Bryška, Frodl Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové

Vondráček zařidil Energii obrat a třetí místo

Olomoučtí se ujali vedení v deváté minutě. Bednář po Kucserově střele z mezikruží předvedl nejistý zákrok, puk mu propadl a doklouzal za brankovou čáru. Ve 12. minutě jeho protějšek Lukáš vyrazil kotouč jen před sebe, poté se ale stihl rychle přemístit proti dorážce Šenkeříka a dobrým zákrokem nadvakrát zabránil vyrovnávací brance.

Ještě těžší zákroky si olomoucký brankář připsal v přesilové hře hostů, kdy dvakrát akrobatickými zákroky zabránil střelám Koblasy a Kašeho v cestě do odkryté branky. Dvě minuty před koncem první třetiny už byl Lukáš po střele Pulpána od modré čáry dokonce překonaný, střelu hostujícího obránce však zastavila tyč.

Karlovarští vyrovnali na začátku druhé třetiny v přesilové hře. Po Dujsíkově neúspěšném vyhození dostal puk na hůl Kaše a křížnou přihrávkou našel před brankou Koblasu, který se zblízka nemýlil. V olomoucké přesilové hře vzápětí tečoval Burian Dujsíkovo nahození jen do bočního oblouku hostující branky. Olesz naopak v dobré příležitosti těsně minul vzdálenější tyč.

Sám před Bednářem se zjevil také Kolouch, ale karlovarský brankář jeho kličku do bekhendu vystihl. Z ideální pozice v mezikruží střílel Kusko, jeho tvrdá rána zamířila těsně vedle. Hosté pak dali Olomouci lekci z produktivity, když po střele Vondráčka vstřelili svůj druhý gól z druhé větší šance v prostřední části hry.

Hned na začátku třetího dějství hosté trefili podruhé v zápase brankovou konstrukci. Na druhé straně se v brejku dostal ke střele Nahodil, zamířil však do Bednářovy hrudi. V polovině třetí třetiny střílel Lauko jen do Lukášova betonu. O tři minuty později potřetí v zápase zachránila Lukáše tyčka. Tentokrát ji trefil Koblasa, napodruhé už proti němu zasáhl olomoucký gólman.

Olomouc ještě v poslední minutě zkusila hru bez brankáře, ale do žádné šance už se nedostala. Výhru Karlových Varů pečetil střelou do prázdné branky z vlastního pásma Černoch. Mužstvo z lázeňského města se po úterní výhře posunulo na třetí místo extraligové tabulky.

SESTŘIH: Olomouc - Karlovy Vary 1:3. Energie má třetí výhru v řadě, rozhodl Vondráček

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 08:45. Kucsera Hosté: 22:26. Koblasa, 36:16. Vondráček, 59:52. Černoch Sestavy Domácí: Lukáš (Mokry) – Švrček, Valenta, Vyrůbalík (C), Dujsík, Ondrušek (A), A. Rutar – Burian, J. Knotek (A), Bambula – J. Káňa, Nahodil, Kucsera – Olesz, Kolouch, Valský – Gřeš, Kusko, V. Tomeček. Hosté: Bednář (F. Novotný) – M. Rohan (A), Šenkeřík, Graňák, Plutnar, Pulpán (A), Zábranský, D. Mikyska – Lauko, D. Kaše, Flek – O. Beránek, Hladonik, M. Zabloudil – Koblasa, Černoch, Kohout – Redlich, Skuhravý (C), Vondráček. Rozhodčí Antonín Jeřábek, Pavel Obadal – Lukáš Kajínek, Jan Votrubec Stadion Zimní stadion Olomouc

Pardubice - České Budějovice 3:2p

Podrobnosti připravujeme.

SESTŘIH: Pardubice - České Budějovice 3:2p. Souboj dvou nejhorších rozhodl v prodloužení Blümel

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 04:58. Paulovič, 19:47. Camara, 62:34. Blümel Hosté: 29:50. Pýcha, 33:41. Gilbert Sestavy Domácí: Vladař (Kantor) – J. Kolář (A), Nakládal (C), Mikuš, Hrádek, Ďaloga, J. Zdráhal – Svačina, Poulíček, Tybor – Camara, Mandát (A), Claireaux – Blümel, Anděl, Paulovič – Kusý, Rohlík, Zeman – Machala. Hosté: Čiliak (Patera) – Vydarený (A), Plášil, Pýcha (C), Slováček, Lytvynov, Allen, Pavel – Christov, Venkrbec, Beránek – Karabáček, R. Přikryl, Z. Doležal – Michnáč, Raška I, L. Bednář – M. Novák (A), Gilbert, D. Voženílek. Rozhodčí Hradil, Veselý – Gebauer, Špringl Stadion enteria arena

Kanadské bodování Hráč Tým G A KB Z +/- TM S 1. Milan Gulaš 8 17 25 17 4 10 74 2. Martin Růžička 7 18 25 14 9 4 43 3. Matěj Stránský 14 7 21 14 11 22 37 4. David Šťastný 12 6 18 15 12 4 46 5. Antonín Honejsek 5 11 16 15 -1 22 16 6. Filip Suchý 9 7 16 17 5 6 29 7. Radim Zohorna 8 8 16 15 12 10 36 8. Martin Gernát 3 12 15 12 9 16 22 9. Peter Georg Schneider 12 3 15 14 -2 4 34 10. Michal Birner 5 9 14 15 4 8 48 Zobrazit celou tabulku