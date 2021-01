Řepík má léčit, Hradec ale otrávil. Neprůstřelnost Machovského skončila

Má léčit, teď ale Hradecké srazil na kolena. Řepík lékařský patří do čeledi růžovité, Vladimíru Růžičkovi ale tuze nešmakoval. Michal Řepík otrávil Mountfield dvěma góly, navrch přidal parádní asistenci. Byl hlavní přísadou vítězného mixu, Sparta vyhrála 4:1. „Udělali jsme pár chyb, jinak to byl ale dobrý zápas,“ usmíval se po utkání kapitán Pražanů.

Utkali se znovu po pěti dnech. A večer měl zase stejného vítěze. „Musím ale říct, že Hradec hrál mnohem lépe než minule. Machy měl několik těžkých zákroků. Udělali jsme pár chyb, tolik nám možná nešly nohy. Byl to fakt těžký zápas. Třetí gól nás ale uklidnil, k ničemu dalšímu už jsme je nepustili,“ komentoval duel Michal Řepík .

Celkem 57 střel vyslali během dvou utkání hráči Mountfieldu na Matěje Machovského . Síť rozvlnili jen jednou. Tým kouče Vladimíra Růžičky prohrál se Spartou všechny tři dosavadní sezonní střetnutí. Tři zápasy, pouze dva vstřelené góly.

Ofenziva trápí Východočechy dlouhodobě. Více než tři branky už nedali skoro měsíc. „Není to jenom poslední zápasy, už to trvá opravdu dlouho. Potřebujeme zlepšit ofenzivu hlavně od našich útočníků, abychom dovedli takové zápasy překlápět na naši stranu,“ přiznal asistent trenéra Mountfieldu David Kočí. Ještě do třetí třetiny šly oba kluby za stavu 1:1, nakonec však Sparta třemi góly v poslední dvacetiminutovce urvala všechny body pro sebe. A u všech byl Michal Řepík.

Sparta - Mountfield HK: Řepík z bezprostřední blízkosti procpal puk pod betony Mazance, 2:1

Sparťanský kapitán byl jednoznačně nejlepším hráčem duelu. Zapsal vítězný gól, další trefu pak při přečíslení připravil pro Davida Němečka. V závěru pak soupeře definitivně otrávil gólem do prázdné branky.

Z Pražanů v novém roce srší dobrá nálada. Jsou lídr tabulky. Hokejem se baví, daří se jim. Šlape jak útok, tak defenziva. „Snažíme se na tom pracovat směrem k play off. Ztratili jsme nějaké zápasy, kdy jsme vedli, chceme se z toho ale ponaučit, zlepšit se,“ popsal Řepík.

Dlouhou sérii bez inkasované branky pokazil Machovskému gólem Marek Zachar. Brankář Sparty po dvou nulách třetí neuhájil. Neprůstřelnost mu vydržela 199 minut a 30 vteřin. „Nemrzí mě to, fakt ne. Jsem hlavně rád, že jsme porazili těžkého soupeře. Ve druhé třetině jsme docela hořeli, jsem rád, že jsme to udrželi na stavu 1:1 a ve třetí části to pak zlomili na naši stranu. Nikdy se mi nic takového nepovedlo. Je to odraz naší dobré defenzivy,“ pravil.

Potvrdil, že je s obrannou hrou týmu spokojený. Ještě nedávno tomu tak ale nebylo. „Hezky si to sedlo. Kolem Vánoc jsme si ale s klukama museli pár věcí vyříkat, dělali jsme vzadu spoustu chyb. Teď to však funguje skvěle. Tlačíme tu káru, snad to pojede i dál,“ přeje si gólman.

Po minulém zápasu s Olomoucí Spartě chyběl zraněný obránce Adam Polášek , u něhož bylo podezření na otřes mozku. „Nebylo mu dobře, pořád měl malou nevolnost. Nemělo by to ale být nic vážného. V řádu dnů by měl být zpátky,“ řekl trenér Miloslav Hořava. Šéfovi defenzivy schází také Martin Jandus a dlouhodobě i Tomáš Pavelka.

Sparta - Mountfield HK: Řepík předložil lahůdku Němečkovi. Pražané odskakují soupeři, 3:1

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 13:30. Tomášek, 41:40. Řepík, 43:41. Němeček, 58:15. Řepík Hosté: 28:19. M. Zachar Sestavy Domácí: Machovský (Salák) – Košťálek, Piskáček (A), Němeček, Poizl, Kalina, Jurčina, Kulhánek – Řepík (C), Horák, Sobotka – Tomášek, Sukeľ, Rousek – Říčka, Pech (A), Buchtele – Šmerha, Vitouch, Zikmund. Hosté: Mazanec (Š. Lukeš) – Blain, Nedomlel (A), R. Pilař, F. Pavlík (A), Šalda, Jank, Váchal – Orsava, Koukal, Kevin Klíma – Kelly Klíma, V. Růžička, J. Sklenář – Smoleňák (C), Cingel, Perret – Lev, Morong, M. Zachar. Rozhodčí Horák, Pražák – Sobotka, Zíka Stadion O2 arena, Praha Návštěva bez diváků diváků

