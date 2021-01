Jarůšek myslel na hattrick. Na trenéra jsem se radši nedíval, smál se

Jak jste utkání viděl?

„Musím ho hodnotit pozitivně. Potřebovali jsme vyhrát a vyhráli jsme. Doufám, že se od toho odrazíme, protože jsme poslední zápasy prohráli, a budeme teď bodovat. Dneska jsme to nutně potřebovali a podařilo se nám to. Ubojovali jsme to.“

Nezaskočil vás ani rychlý inkasovaný gól, záhy jste otočili. Jak moc to bylo důležité?

„Určitě to důležité bylo, ale nám nic jiného nezbývalo. Pokud jsme chtěli pomýšlet na vítězství, tak jsme museli odpovědět. Podařilo se nám to, pak jsme se dostali do trháku, nakonec si to ještě zkomplikovali, ale naštěstí jsme to ubojovali.“

Přišlo mi, že Boleslavi nejely nohy tak, jako v jiných zápasech. Vycítili jste, že soupeř není ve své kůži?

„Asi ne. Soustředili jsme se na svůj výkon. Do doby, než jsme dostali gól na 2:3, tak jsme podávali kvalitní výkon.“

Bylo to i dobrou přípravou?

„Nedokážu říct. I když to nevypadá, tak jsme hráli dobře i proti Spartě (v pátek prohra 3:5). Podali jsme daleko lepší výkon než proti Budějovicím (v úterý prohra 3:4), ale Sparta je kvalitní mančaft a ta si to pohlídala. Dneska jsme k tomu přistoupili dobře a jsme strašně rádi, že máme tři body.“

Mladá Boleslav - Litvínov: Hattrick se odkládá. Faulovaný Jarůšek nájezd neproměnil

Boleslav se zvedla až v závěru. Jak moc náročná byla třetí třetina?

„Boleslav byla na koni, snížila na 2:3. Každý to zná, že když dá gól, tak mu to vlije krev do žil. Tlačili nás, ale výborně jsme to ubránili a šli jsme si pro tři body.“

V 54. minutě mohlo být vyrovnáno, videorozhodčí ale branku Davida Ciencialy nepotvrdil. Co jste si v tu chvíli říkali na střídačce?

„Abych řekl pravdu, tak osobně jsem si myslel, že to je gól. Přišlo mi to tak ze střídačky. Rozhodčí se ale šel podívat a asi nebyl celým objemem, nebo nevím. Byli jsme šťastní, že to nebyl gól.“

Vy jste se v utkání dvakrát prosadil, mohl jste zaútočit na hattrick. Na trestné střílení jste se sám přihlásil, nebo vás určil trenér?

„Vždycky, když máte dva góly, tak si věříte na hattrick. Věřil jsem si, na trenéra jsem se radši nedíval, protože kdybych se podíval, tak bych třeba nejel. (směje se) Zůstal jsem na ledě a věřil jsem, že ho dám, ale gólman se nenechal rozhejbat a místo pokryl.“

Dodá taková výhra vzpruhu do boje o play off?

„Doufám, že nám to hodně pomůže. Měli jsme teď sérii proher a potřebovali jsme se odrazit. Dneska se to podařilo, ve středu máme další zápas, hodně těžký soupeř (Třinec). Je jenom na nás, jak k tomu přistoupíme. Doufám, že zase budeme bodovat, protože body potřebujeme. Okolo nás v tabulce je to hodně natěsno, takže potřebujeme každý bod.“

Mladá Boleslav - Litvínov: Cienciala se radoval předčasně. Puk nepřešel brankovou čáru celým objemem

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 04:09. P. Kousal, 47:25. Alderson Hosté: 09:13. Jarůšek, 11:26. Helt, 24:08. Jarůšek Sestavy Domácí: J. Růžička (Krošelj) – Hrbas, Ševc (C), Moravec, Pláněk (A), Klikorka, Šidlík – Lunter, Cienciala, Šťastný – Jääskeläinen, A. Zbořil (A), Claireaux – Flynn, Najman, P. Kousal – J. Strnad, Bičevskis, Alderson – Kotala. Hosté: Godla (Zajíček) – Ščotka, Irving, Cibulskis, Balinskis, Štich (A), Demel, D. Zeman – Jarůšek, M. Hanzl (A), P. Zdráhal – F. Lukeš, V. Hübl (C), Pospíšil – Látal, Žejdl, Petružálek – Zygmunt, Jícha, Helt. Rozhodčí Hejduk, Pilný – Hynek, Votrubec Stadion ŠKOENERGO aréna Návštěva hráno bez diváků diváků

