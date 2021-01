SESTŘIHY: Divoká přestřelka pro Třinec. Irgl se vrátil gólem a výhrou

Irglův comeback! Veterán hned skóroval

V první třetině byli střelecky výrazně aktivnější Berani. Už od čtvrté minuty mohli ale ztrácet, když Gewieseho pokus skončil na brankové konstrukci. Stejně jako strážce hostující branky Kašík si ale vybral porci štěstí rovněž jeho protějšek Dolejš, když tyčka zastavila puk po nechtěné teči jeho spoluhráče z obrany Galvinše.

Od druhé části převzali otěže Ostravané a jejich zvýšenou ofenzivní aktivitu mohl promítnout do skóre Mallet, z velmi slibné pozice však minul. Před polovinou zápasu Fořt sklepl za vzduchu puk a poslal ho za Dolejšova záda, se svou holí byl ale příliš vysoko. Oslava v podání Beranů byla bezpředmětná, sudí po kontrole videa gól neuznali.

Dej pak pozlobil Kašíka bekhendovým pokusem. Ve 38. minutě měli Vítkovičtí k dispozici tři čtvrtě minuty početní výhody čtyři na tři. Ačkoliv jí nevyužili, v navazující přesilovce pět na tři už otevřeli skóre. Lakatoš dlouho držel puk na holi, pak nabil na kruh Svačinovi, který z kruhu pro vhazování otevřel bombou bez přípravy skóre.

Na konci 43. minuty musel na trestnou lavici za podrážení Kubiš, trest mu zkrátil na polovinu úspěšně zakončující Irgl a návrat na led po doléčení zraněného kolena a následné operaci tak oslavil gólem. Kašík sice při jeho pokusu posunul branku, ale jak potvrdil sudím videozáznam, stalo se tak až poté, co puk přešel brankovou čáru.

Hruška mohl v další přesilovce definitivně rozhodnout, tohoto úkolu se však zhostil úspěšně až Werbik necelé dvě minuty před koncem. Nulu nesebral Dolejšovi ani mladý hostující bek Hamrlík a Vítkovičtí mohli definitivně slavit další vítězství. Vždy navíc zabodovali při úspěšných vystoupeních během tohoto období naplno.

Ohlasy trenérů

Miloš Holaň (Vítkovice): „Za tři body jsme šťastní, ale nebylo to jednoduché vítězství. V první polovině byl Zlín lepší, už jen statistika střel za první třetinu 3:13 hovoří jasně. Dřeli jsme ale na krev. O to víc si hráčů vážím, že i když se tolik nedaří, zlomili zápas na svou stranu. Možná nás nakopl i neuznaný gól, který jsme dostali. V brance byl Dolejš, který odvedl výborný výkon s nulou. Velká pomoc pro nás byly i dvě využité přesilovky. Oba naše speciální týmy opět zafungovaly výborně.“

Robert Svoboda (Zlín): „Pro nás je to těžké. Zápas by asi dopadl jinak, kdyby náš gól platil. Domácí bychom dostali pod tlak. Nakonec rozhodly přesilovky. Z naší strany to bylo mnohem lepší než v Karlových Varech, nicméně spokojeni nejsme, protože nemáme žádné body. Naše produktivita je slabá. Pozitivum je, že jsme si šance alespoň vytvořili. Věříme, že se někdo z hráčů brzy chytne.“

SESTŘIH: Vítkovice - Zlín 3:0. Vítězný návrat Irgla! Matador se hned trefil

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 38:35. Svačina, 43:55. Irgl, 58:12. Werbik Hosté: Sestavy Domácí: Dolejš (Mi. Svoboda) – Pyrochta, R. Polák (C), Galvinš, Gewiese, L. Doudera, L. Kovář, Koch – Svačina, Hruška (A), Lakatoš – L. Krenželok (A), Dej, Schleiss – M. Kalus, J. Mikyska, Irgl – Fridrich, Werbik, Mallet. Hosté: Kašík (Huf) – M. Novotný, Řezníček, Ferenc, Suhrada, Nosek (A), Žižka (C), Hamrlík – Vopelka, Fořt, Kubiš (A) – Dufek, Hejcman, Köhler – Okál, Fryšara, Dobiáš – J. Ondráček, P. Sedláček, Karafiát. Rozhodčí Šír, Kubičík – Frodl, Komárek Stadion Ostravar aréna Návštěva 00 diváků

Jarůšek pálil, jen těsně mu utekl hattrick

Prvotní tlak měli díky přesilové hře domácí. Skóre však otevřeli při hře pět na pět, když Flynn za brankou vybojoval puk pro Kousala, který zamířil přesně k tyči. Za pět minut se o vyrovnání postaral Jarůšek, když na brankovišti využil Hanzlovu přihrávku. A o chvíli později už Verva v Mladé Boleslavi vedla, když Jíchovu střelu od modré čáry tečoval přesně za Růžičkova záda Helt, jenž se trefil poprvé v sezoně.

Jarůšek byl na ledě svého někdejšího týmu při chuti a po necelých pěti minutách druhé třetiny zvýšil svým druhým gólem v zápase na 3:1. Hattrick mohl vstřelit ve 32. minutě, ale při trestném střílení proti Růžičkovi tentokrát neuspěl.

Domácí po druhé přestávce zvýšili aktivitu a odměnou jim byla ve 48. minutě snižující branka Aldersona. Šest minut před koncem základní hrací doby už se zdálo, že je vyrovnáno, ale rozhodčí podle videa seznali, že brankář Godla dokázal puk zastavit ještě před brankovou čarou. Kýžený třetí gól pak domácí nevstřelili ani ze závěrečného tlaku při hře bez brankáře.

Ohlasy trenérů

Radim Rulík (Mladá Boleslav): „Myslím, že jsme podali špatný výkon. Nějaké kritérium snesla až třetí třetina, ale to jsme už prohrávali od dvě branky a Litvínov se pak už soustředil víc na defenzívu. My jsme neměli drajv a pohyb. Nebyli jsme s naší hrou spokojeni, byla hrozně složitá až profesorská. Taková by neměla šanci proti žádnému týmu v extralize, ať už je na jakémkoliv místě tabulky. Litvínov si dneska za dobrý důraz a pohyb výhru zasloužil.“

Vladimír Országh (Litvínov): „Jsme rádi za tři důležité body proti těžkému soupeři. Začátek jsme měli špatný, když jsme prvních deset minut vůbec nebruslili. Podržel nás brankář a odehráli jsme dobrá oslabení. Po deseti minutách jsme se zvedli, začali jsme jezdit a vypracovali jsme si náskok. Ten jsme mohli ještě navýšit, ale zároveň byli domácí pořád nebezpeční. Nakonec to bylo těsné, ale jsme rádi za tři body. Dneska to vyšlo, potřebovali jsme zastavit sérii proher.“

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Litvínov 2:3. Jarůšek dvěma góly řídil výhru hostů. K hattricku chybělo málo

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 04:09. P. Kousal, 47:25. Alderson Hosté: 09:13. Jarůšek, 11:26. Helt, 24:08. Jarůšek Sestavy Domácí: J. Růžička (Krošelj) – Hrbas, Ševc (C), Moravec, Pláněk (A), Klikorka, Šidlík – Lunter, Cienciala, Šťastný – Jääskeläinen, A. Zbořil (A), Claireaux – Flynn, Najman, P. Kousal – J. Strnad, Bičevskis, Alderson – Kotala. Hosté: Godla (Zajíček) – Ščotka, Irving, Cibulskis, Balinskis, Štich (A), Demel, D. Zeman – Jarůšek, M. Hanzl (A), P. Zdráhal – F. Lukeš, V. Hübl (C), Pospíšil – Látal, Žejdl, Petružálek – Zygmunt, Jícha, Helt. Rozhodčí Hejduk, Pilný – Hynek, Votrubec Stadion ŠKOENERGO aréna Návštěva hráno bez diváků diváků

Kucserovy góly nestačily, obrat zařídil Rachůnek

První větší příležitost si připravil hostující Káňa, ale trefil jen připraveného brankáře Novotného. Na druhé straně se po pěkném uvolnění dostal v 15. minutě do samostatného úniku Vondráček, ani on však na strážce hostující branky Konráda nevyzrál, naopak z okamžitého protiútoku trefil Káňa tyč. Hanáci si ale spravili chuť, když díky Kucserovi využili v čase 19:36 hned svou první přesilovou hru.

Ve 23. minutě zůstal Vondráček před olomouckou brankou zcela osamocený a střelou do levého horního růžku vyrovnal. Vedení hostům mohl paradoxně v oslabení vrátit Burian, ale na karlovarského gólmana střelou mezi nohy nevyzrál. Ve 28. minutě rovněž zůstala nevyužita příležitost Koblasy, když nedokázal protlačit puk přes Konrádův beton.

Úporná bitva plná nepřesností z obou stran pokračovala i ve třetí dvacetiminutovce. V končící 46. minutě po kombinaci na jeden dotek podruhé využil přesilovku Kucsera a vrátil tak Olomouci vedení. Velkou příležitost ke srovnání stavu měl o několik vteřin později Černoch, z bezprostřední blízkosti puk za záda Konráda však neprotlačil. Západočeši se ale dočkali vyrovnání ve 48. minutě při vyloučení Ondruška: Mikúš střelou z první zužitkoval nezištnou Černochovu přihrávku.

V 52. minutě Rachůnek vybruslil přes celé útočné pásmo, střelou zápěstím z mezikruží otočil vývoj zápasu a vstřelil tak svůj první gól po návratu do mužstva Energie. Když Dujsík s Kolouchem nevyužili své šance, sáhla v čase 57:36 hostující střídačka ke hře bez brankáře, která však již k vyrovnání nevedla.

Ohlasy trenérů

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): „Odehráli jsme velmi těžké utkání s houževnatým soupeřem, který hraje velmi silový hokej, je dobře organizovaný do obrany a těžko se proti němu prosazuje. Snažili jsme se na to připravit, ale dělalo nám to po celý zápas velké problémy. Olomouc hrozila z brejkových situací a hrála dnes výborně přesilové hry. Jsem rád, že jsme dokázali týmovým a obětavým výkonem zápas vybojovat a zlomit tak černou sérii s Olomoucí na domácím hřišti, kdy se nám zápasy nedařilo otáčet. Dnes jsme to ubojovali a za to patří celému mužstvu dík.“

Zdeněk Moták (Olomouc): Myslím si, že to bylo vyrovnané utkání, ale my jsme udělali o něco více chyb a byli jsme potrestáni. Víceméně celý zápas jsme vedli, byli jsme dobří, sehráli jsme dvě výborné přesilové hry, díky kterým jsme vedli 2:1 ještě dvanáct minut před koncem. Bohužel jsme ale zápas ztratili. Je to škoda, ale přesto kluci zaslouží dík, protože tady předvedli bojovný a obětavý výkon, nicméně je to bez bodu. Takže poděkování, ale s vykřičníkem.„

SESTŘIH: Karlovy Vary - Olomouc 3:2. Rachůnek oslavil návrat do Energie výhrou

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 22:35. Vondráček, 47:43. T. Mikúš, 51:34. T. Rachůnek Hosté: 19:36. Kucsera, 45:57. Kucsera Sestavy Domácí: F. Novotný (Horák) – M. Rohan (A), Šenkeřík, Graňák, Weinhold, Pulpán (A), Zábranský, D. Mikyska – T. Rachůnek, T. Mikúš, Flek – M. Zabloudil, Hladonik, O. Beránek – Koblasa, Černoch, Kohout – Redlich, Skuhravý (C), Vondráček. Hosté: Konrád (Lukáš) – Švrček, Dujsík, Vyrůbalík (C), Škůrek, Ondrušek (A), A. Rutar, Valenta – J. Káňa, Nahodil, Kucsera – Ostřížek, Kolouch, V. Tomeček – Burian, Ministr, Bambula – Tomajko, Handl, Gřeš. Rozhodčí Svoboda, Pražák – Brejcha, Gerát Stadion KV Arena, Karlovy Vary

Bílý Tygr Vlach potrestal Plzeň

Utkání začalo v rychlém tempu, ale oba týmy pozorně bránily. Až v 10. minutě nenápadnou střelou zápěstím téměř od modré čáry trefil Gulaš horní tyč liberecké branky. Aktivnější domácí zahrozili také ve hře čtyři na čtyři, Budík ale po svém průniku nepřekonal Kváču. Při vyloučení Jelínka čtyři vteřiny před první sirénou už gólman Bílých Tygrů kapituloval, když Gulašovu ideální přihrávku poslal ranou bez přípravy do sítě Suchý.

Hosté mohli odpovědět ve 21. minutě, Birner ale v dobré pozici mezi kruhy neskóroval. Jinak hru kontrolovali Indiáni, přes střeleckou převahu si však gólovou příležitost nevypracovali. Naopak závěr prostřední třetiny ovládli Bílí Tygři. Před brankou nekrytý Musil ovšem Frodla neprostřelil a vzápětí proti plzeňskému gólmanovi zblízka ani nadvakrát neuspěl nekrytý Birner.

Na začátku třetí třetiny mohl Indiánům pojistit vedení Viktor Lang, svoji individuální akci ale zakončil střelou do horní tyčky. Hosté ve snaze o vyrovnání přidali a vynutili si dvojnásobnou početní výhodu, během které stav otočili na 2:1. Nejprve v 54. minutě Knot trefil jen pravou tyč, vzápětí ale uspěl po křížné nabídce Birnera přesnou střelou z pravého kruhu Lenc a o půl druhé minuty později se ze stejné pozice prosadil Vlach.

Domácí v zoufalém náporu stačili vyrovnat, když Kodýtek v 58. minutě šikovně tečoval nahození Kaňáka od levého mantinelu. Záhy mohl odpovědět Musil, před koncem normální hrací doby však tváří v tvář Frodlovi selhal. V nastavení zajistil hostům druhý bod Vlach, který přesnou střelou z pravého kruhu potrestal vyloučení Kracíka.

Ohlasy trenérů

Ladislav Čihák (Plzeň): „S výsledkem nejsme spokojeni. Odehráli jsme se silným soupeřem velmi dobré utkání. Klobouk dolů před kluky, že dokázali po dvou gólech Liberce v přesilovce ještě odpovědět brankou na 2:2. Srazily nás fauly, což nás dnes stálo vítězství. Herně to nebyl špatný zápas, přestože jsme ho v prodloužení prohráli. Hráčům vyloučení vyčítám, máme každý jich každý zápas příliš.“

Patrik Augusta (Liberec): „Myslím si, že kromě druhé třetiny, kdy jsme se dostali rychle pod tlak, když domácí hráli velice dobře a rychle nás napadali v pásmu, tak jsme viděli velice vyrovnané utkání, které rozhodly přesilové hry. Po základní hrací době byla asi remíza spravedlivá. V prodloužení se nám povedlo proměnit přesilovou hru a odvážíme si dva body. Brankář Kváča podal nadstandardní výkon a díky tomu jsme měli možnost vyhrát.“

SESTŘIH: Plzeň - Liberec 2:3p. Hosté uspěli po čtyřech letech. Využili tři přesilovky

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 19:57. Suchý, 57:15. Kodýtek Hosté: 53:25. Lenc, 54:49. J. Vlach, 62:34. J. Vlach Sestavy Domácí: Frodl (Pavlát) – Budík, Čerešňák, V. Lang, Stříteský, L. Kaňák, Vráblík, Kvasnička – M. Lang, Kracík (A), Gulaš (C) – Straka, Kodýtek, Eberle – Malát, Suchý, Pour – Rob, Stach, Přikryl. Hosté: Kváča (J. Pavelka) – Kolmann, Knot, Rosandić, T. Hanousek, Derner, Kunst, Štibingr – Birner (A), Najman, Lenc – A. Musil, Bulíř, Gríger – J. Vlach, P. Jelínek (C), R. Pavlík – D. Špaček, Šír, Průžek. Rozhodčí Pešina, Veselý – Lhotský, Zíka Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva hráno bez diváků

Camara trefil těsnou výhru Dynama nad Motorem

Utkání začalo ve svižném tempu s minimálním přerušováním hry. Domácí častěji drželi kotouč a měli mírně navrch, chyběly však vyložené šance. Do jedné z mála se dostal Voženílek, jenž pálil z prostoru mezi kruhy. Nebezpečně vypadala také střela Pýchy od modré čáry.

Hosté byli v ofenzivě méně často a složitě si klestili cestu přes důslednou českobudějovickou obranu, která chybovala až v 15. minutě, kdy zůstal na pravém kruhu osamocený Blümel a snadno zakončil do odkryté branky. Její strážce Strmeň se nestihl včas přemístit.

V úvodu druhé části mohl přidat zblízka druhý gól důrazný Paulovič, ale domácí složitou situaci vyřešili. Jihočeši si nadále udržovali převahu a hosté hrozili jen z brejků. Jeden se málem povedl zakončit Machalovi. Potom šel za katr Anděl a za pouhých pět vteřin přesilovky vyrovnal Pýcha ranou od modré čáry.

Pardubičtí si však vzali vedení rychle zpátky. Bleskový protiútok ve dvojici s Andělem zakončil u levé tyčky Camara, jehož nedobruslil bránící hráč.

V početní výhodě na začátku třetí třetiny byli blízko k vyrovnání Karabáček a také Forman, jenž se nádherně uvolnil a z pravé strany trefil tyčku. Potom hráli Českobudějovičtí tři čtvrtě minuty v pěti proti třem, ale nic z toho nevytěžili.

Přesto pokračovali v tlaku a vytrvale zaměstnávali pardubickou defenzivu, výrazně soupeře přestříleli, stále jim však chyběl finální krok. Zkusili power play, v níž skoro dotlačili kotouč za brankovou čáru, ale rozhodčí gól po přezkoumání videa neuznali.

Ohlasy trenérů

Václav Prospal (České Budějovice): „Neumíme dávat góly, nemáme žádného střelce, neskórují nám útočníci. Chybí nám někdo, jako byl pan Lála. S jedním vstřeleným gólem se v této soutěži nedají vyhrávat zápasy. Brankář Strmeň nám dal svým výkonem šanci vyhrát, u nás je to o něčem jiném než o brankářích.“

David Havíř (Pardubice): „První třetina z naší strany nebyla nejlepší, chyběl nám pohyb, soupeř lépe bruslil. Ve druhé přišlo zlepšení, trošku jsme se zvedli. V závěru jsme zvládli čtyři oslabení, musím kluky pochválit a poděkovat jim za obětavost. Je výborné takhle to ubránit.“

SESTŘIH: České Budějovice - Pardubice 1:2. Hosté ubránili těsnou výhru. Pomohlo i video

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 29:07. Pýcha Hosté: 14:46. Blümel, 30:59. Camara Sestavy Domácí: Strmeň (Čiliak) – Pýcha, Plášil, Vydarený, Kubíček, Slováček, Allen – Ville, D. Voženílek, Holec – P. Novák, R. Přikryl, Z. Doležal – Karabáček, Toman, Forman – Beránek, Prokeš, Jonák. Hosté: Klouček (Kantor) – Ďaloga, Nakládal, Mikuš, Bučko, J. Kolář, Hrádek, Holland – Paulovič, Poulíček, Blümel – Anděl, O. Roman, Camara – Koffer, R. Kousal, Kusý – Machala, Rohlík, Pochobradský. Rozhodčí Kika, Micka – Rožánek, Axman Stadion Budvar aréna, České Budějovice Návštěva Bez diváků diváků

Smoleňák zastavil rozjetou Kometu

Svižnou první třetinu načala už po 18 vteřinách nebezpečná střela Kevina Klímy, kterou ale zlikvidoval Vejmelka. Brněnský gólman se blýskl i při střele Růžičky, což signalizovalo, že hosté byli více aktivnější a více se cpali před branku Komety.

Vyplatilo se jim to v 16. minutě, domácí nedokázali vyhodit puk do středního pásma a v závaru před Vejmelkou se nejlépe orientoval francouzský útočník Perret a svým devátým gólem v sezoně otevřel skóre utkání.

Brno mělo největší šanci úvodního dějství ve 13. minutě, ale Plášek trefil jen břevno. K vyrovnání se Kometa dostala ve 24. minutě při své třetí početní výhodě, kombinaci Holíka a Zaťoviče nekompromisně pod břevno uklidil Klepiš a zaznamenal tak svůj pátý gól v sezoně.

Misku vah ve vyrovnaném zápase na svou stranu převážili hosté také v přesilové hře, kdy sražený puk zasunul za bezmocného Vejmelku Smoleňák. Vedoucí gól nastolil mírnou převahu Mountfieldu, který diktoval tempo hry, kontroloval střední pásmo a nepouštěl Brňany do větších střeleckých příležitostí.

Ve třetí třetině pokračoval Hradec v tomto stylu hry, dobře bránil, rychle přecházel do protiútoků a byl důraznější před brankou. Brno se jen těžko dostávalo do přečíslení a Lukešova ohrožení. Hradec zvládl poslední minuty velmi dobře takticky a nepustil Kometu do závěrečného tlaku.

Ohlasy trenérů

Jan Zachrla (Kometa): „Dnes to z naší strany nebyl optimální zápas, trochu jsme tahali za kratší konec co se týče silovosti, tím pádem nás soupeř přehrával. Neměli jsme tlak na brankoviště, nedali jsme z toho žádný gól, což byla útočná kaňka na tomto duelu. Zámorský nehrál po dohodě klubů, protože je u nás z Hradce na hostování. Chyběla nám jeho kvalita, ale není to o jednom hráči. Bylo to o zvládnutí zápasu celým týmem.“

David Kočí (Mountfield HK): „Bylo to pro nás těžké utkání jako vždy tady v Brně, těší nás tři body. Chtěli jsme hrát aktivní hokej po celý zápas, což se nám dařilo. Jen někdy jsme měli problémy, když nám soupeř unikl, ale přečíslení dvou na jednoho neproměnil. Podržel nás gólman Lukeš a i díky jemu jsme dotáhli zápas do vítězného konce.“

SESTŘIH: Kometa - Mountfield HK 1:2. Dva body Smoleňáka stačily hostům k výhře

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 23:33. Klepiš Hosté: 15:25. Perret, 27:10. Smoleňák Sestavy Domácí: Vejmelka (Jekel) – F. Král, Barinka, Mlčák, Freibergs, Gulaši, Svozil, Kučeřík – Zaťovič (C), P. Holík, Mueller (A) – Valský, V. Němec, Klepiš – Plášek ml., Kusko, L. Horký – Bondra, F. Dvořák, Šoustal. Hosté: Š. Lukeš (Mazanec) – Nedomlel (A), Blain, F. Pavlík (A), R. Pilař, Gaspar, Šalda, Čáp – Kevin Klíma, Orsava, Koukal – J. Sklenář, V. Růžička, Kelly Klíma – Perret, Cingel, Smoleňák (C) – M. Zachar, Morong, Lev. Rozhodčí Hradil, Horák – Svoboda, Šimánek Stadion DRFG arena

Třinec - Sparta 5:4sn

Podrobnosti připravujeme.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 27:26. Rodewald, 34:17. Martin Růžička, 41:38. Marcinko, 44:28. M. Stránský, . Martin Růžička Hosté: 11:23. Buchtele, 41:57. Pech, 47:54. Říčka, 50:07. Jurčina Sestavy Domácí: Kacetl (Štěpánek) – Gernát, M. Doudera, D. Musil, M. Adámek, Jaroměřský, Kundrátek, Zahradníček – M. Stránský, P. Vrána (C), Martin Růžička (A) – Leier, M. Kovařčík, Hrňa – Hrehorčák, Marcinko, Dravecký (A) – Kofroň, Rodewald, Kurovský. Hosté: Machovský (Neužil) – Polášek, Košťálek, Jeřábek, Němeček, Jurčina (A), Kalina, Mikliš – Sobotka, Horák, Řepík (C) – Rousek, Sukeľ, Tomášek – Buchtele, Pech (A), Říčka – Kudrna, Vitouch, Dvořáček. Rozhodčí Jeřábek, Obadal – Ondráček, Špůr Stadion WERK ARENA, Třinec