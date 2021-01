Od komína ke hvězdám. Lukeš v Klubu střelců, na začátku pomohl Reichel

Jako jedenáctý člen Klubu střelců všechny svoje góly v domácí soutěži nasypal ve službách jednoho klubu. Už tím je František Lukeš docela vzácným úkazem. V Litvínově válí patnáctou sezonu, nikde jinde u nás nehrál. Nabídky odjinud přitom měl.

Svoje nejslavnější góly vstřelil v play off 2015 v sedmém finále na ledě Třince. Verva vyhrála 2:0 a získala historický titul. Následně ho oslovili Oceláři. Zůstal však věrný Litvínovu. „Tenhle klub je moje srdeční záležitost,“ připomíná 38letý útočník.

Pochází z Kadaně, ležící 40 kilometrů odtud. V rodném městě dodnes žije a dojíždí do Litvínova. Opačným směrem stejně daleko do Karlových Varů. Byla otázka dnů či dokonce hodin, aby před touto sezonou skončil v lázeňském městě. „Dospělo to do fáze, kdy jsem nemohl čekat. Varům jsem skoro podepsal,“ přiznává Lukeš. Pak mu generální ředitel Pavel Hynek nabídl smlouvu s Vervou. „Vzal jsem ji hned, nebylo o čem přemýšlet. Jen je blbá doba, s platy jsme šli dolů,“ vrací se.

Po návratu Viktora Hübla vytvořili na ledě dvojici, kterou jako by snad spojovala neviditelná pupeční šňůra. Velmi důležitou roli v jeho kariéře sehrál rovněž Robert Reichel. „První rok jsem nastupoval ve čtvrtém útoku. Alby si mě pak vytáhl do prvního ještě s Peterem Jánským. Jsem mu strašně vděčný, hrál se mnou v lajně pět let a na hodně gólů mi nahrál,“ zdůrazňuje.

Ke gólům mu nepřímo pomáhali i gólmani soupeřů. „Oblíbence jsem mezi nimi ani neměl, ale vždycky se mi hrálo dobře proti Spartě nebo Varům. Svůj první extraligový gól jsem dal v Litvínově jejich brankáři Sáblíkovi.“ Čtyřikrát překonal i svého o 14 let mladšího bratra Štěpána. „Tři góly jsem mu dal, když chytal za Chomutov, jeden v Hradci z nájezdu,“ vybavuje si.

Soupeře ani gólmany Lukeš nijak nestuduje. „Mám místa, kam to chci trefovat. Většinou máme naučené, kam střílet. Dřív jsme se spíš chystali nájezdy, ukazovali si, jak brankáři chytají. Taky jsem hrával přesilovku na pravé straně, dostával to na volej a pálil nahoru. Teď hraju uprostřed, snažím se tečovat, takže se na tréninku zaměřuju na tohle,“ popisuje.

Dvě trefy mu chybí, aby nasypal 250 branek jen za Litvínov. Pak už bude mít klid, jak poznamenal jeho bratr ve zbrani Hübl po nedávném překonání bodového rekordu extraligy. „Nějak jsem na to ale nemyslel. Přece jen už jsem starší a spíš hledím na výsledky týmu,“ tvrdí Lukeš.

Po Petru Klímovi je zřejmě nejslavnějším odchovancem Kadaně. Na paty mu šlapají bratři Ondřej a David Kašovi. „Vyrostli tam dobří hokejisti. Jeden ročník kolem Kašounů byl obzvlášť výborný. Teď už se jich tam tolik nerodí, děti na hokej moc nechodí. Ale na takové město je to dobré,“ říká.

Jeho dres jednou nejspíš vyvěsí pod střechu litvínovského stadionu, kde František Lukeš začal hrát nejvyšší soutěž ve 24 letech. Předtím strávil tři roky v kanadské juniorce, tři na farmách, jakmile podepsal s Phoenixem. Po návratu zůstal za komínem. „Nechtělo se mi už nikam cestovat. A abych pravdu řekl, nabídek z ciziny zase moc nebylo,“ přiznává.

NHL pro něj předtím zůstala vzdálenou zemí. „Dneska tam hrají samí prckové, rychlí, zruční hráči. Za mě tam byli všechno dvoumetroví borci, hra vypadala jinak. Hokejově jsem na tom byl docela dobře, ale v létě neměl s kým trénovat. Přijel jsem pak do kempu nepřipravený. Poslali mě do AHL, pak do ECHL. Můžu si za to trošku sám. Taky první rok v juniorce jsem si vydělal 45 dolarů za čtrnáct dní. Moc peněz jsem z toho neušetřil a rovněž kondiční trenéři tady ještě žádní nebyli. Když jsem chtěl trénovat s Litvínovem, bylo mi to zakázáno, že s nimi nemám smlouvu. Letní přípravu jsem skoro vůbec neměl a na led chodil s áčkem v Kadani,“ líčí Lukeš.

Nejzářivějších hvězd se přesto dotknul. Důkazem budiž společná fotka se Sidneym Crosbym, když přijel na mistrovství světa 2015 do Prahy. „Zašli jsme na pivo, během šampionátu tam chodili i Kanaďani. Manželka mi řekla, že tam je, ať si s ním udělám fotku. Další jsem si pořídil se Spezzou, proti němuž jsem hrál juniorku. S ním jsem i pokecal, ptal se, jestli si mě vůbec pamatuje. A on řekl, že prý jo,“ usmívá se litvínovská legenda.

