Ředitel Litvínova Hynek reaguje na kritiku legend: Reichel a Ručinský lžou

Cítíte, jak to kolem klubu vře. Pavel Hynek před rozhovorem a pak i několikrát během něj zdůraznil, že se nechce pouštět do osobních přestřelek. Martin Ručinský o něm tvrdí, že majitele Litvínova opil rohlíkem, proto podle bývalého útočníka v klubu získal takovou moc. „Já chci ale mluvit ve faktech a ta jsou neúprosná. Litvínov si v posledních deseti letech nevychovával svoje hráče. Nechci tento rozhovor vést konfrontačně a v osobní rovině,“ říká generální ředitel klubu, jenž slavné značce vládne od loňského dubna.

Robert Reichel, Martin Ručinský, Michal Trávníček plus zástupci fanoušků vás kritizují za nákupy cizinců, neúctu k litvínovským tradicím a ignorování místních hráčů. Jakou emoci ve vás jejich pohled vzbuzuje?

„Spíš bych začal i já otázkou. Proč myslíte, že jsem ve funkci generálního ředitele?“

Evidentně chtěl majitel, tedy chemička Unipetrol, novou krev, když do hokeje v Litvínově sype desítky milionů korun ročně a tým je sezonu co sezonu výsledkově kousek od propasti.

„Sedím tam proto, že lidi, kteří vedli klub přede mnou, ho dovedli, kam ho dovedli. Nemyslím jen sportovní stránku, kdy Litvínov málem spadl z extraligy, ale i ekonomickou.“

Za posledních pět let jen jedno play off, jedna baráž, na jaře záchrana v posledním kole. Na to narážíte?

„Jako trenér nebo manažer skládáte třikrát týdně maturitu a fanouška většinou zajímá pouze výsledek. Ale při řízení klubu musíte uvažovat v dlouhodobějším horizontu, na vybudování domácího jádra potřebujete mládež, která generuje hráče. Tady střední generace kolem 26 let chybí. A ta mladší kolem 22 let tu za posledních pět let nedostala moc příležitostí za Litvínov hrát, no a to se nebavíme jen o těch mladých hráčích. Dřív to nikdo nekritizoval, což je zajímavé.“

Ano, teď třeba slyšíte, jak ničíte rodinný klub. Vnímají místní člověka, který nepochází z Litvínova, jinak než téměř před 20 lety, kdy jste v klubu trénoval?

„Principy tady zůstávají stejné, od té doby se toho zase tak moc nezměnilo. Vyměnilo se pár figurek na orloji. V jedné věci ale rozdíl je, a to v herní kvalitě, jakou Litvínov disponoval tenkrát a jakou má teď. Protože tehdy v roce 2003 se vždycky říkalo, že kdyby se vrátili kluci z NHL plus další z Evropy, tak to by bylo něco. Dnes je doba taková, že jsme jediný extraligový klub v republice, který nemá nikde jinde v celé soutěži