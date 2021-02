Hradec nasadil „Metráky“ a dejte si pozor: Růžičkův měsíc se blíží

Play off má Mountfield HK v kapse, teď se zkouší nacpat do první čtyřky. Pořád je ve hře o jisté čtvrtfinále, výhrou 2:1 nad Pardubicemi ambice potvrdil. Na rovinu, není to tým, při jehož sledování euforicky řvete, až štvete sousedy. Endorfiny se vám většinou nevyplaví. Ale současně si Hradec může klidně šít čepice se slavným heslem „Yes, we can“. Ano, může to zvládnout. Může mít ještě hodně dlouhou sezonu. Má svoje „Metráky“ i trpaslíky. Blíží se březen, Růžičkův měsíc.

Asi to bude nejslavnější věta Vladimíra Růžičky , používá ji rád. „Rozhoduje se až v březnu.“ Tohle říkal už ve Slavii, stejnou hlášku pronesl v minulé sezoně, když nastoupil do Hradce. Tehdy hokejový březen zrušila pandemie. Teď by neměla, teoreticky, i když zuby cení v Česku zas. Těšíte se na play off? Pokud narazíte na Mountfield, nebudete.

Čekejte totiž podobně úporný mustr, kterým trápila dřív soutěž Kometa. Hradec zatím neumí hrát na týmy první čtyřky, tam většinou zhasne. Ale pořád ještě není březen, ne? Potenciál uspět v play off ovšem má. Má rychlé trpaslíky i mohutná chlapiska. Třeba proti Pardubicím sestavil lajnu metráků a její kila byla dost znát. Radek Smoleňák, Jakub Lev a Jan Veselý mají všichni kolem 100 kilo. Taky se jim díky důrazu prostředního z nich podařilo srovnat na 1:1. Mimochodem, Lev byl ze 189 centimetry nejmenším hráčem ve formaci. „Tak to se mi ještě nikdy nestalo,“ usmíval se.

„Metráci“? Klidně i zajímavá varianta pro březen, pro válku, pro play off. „Když jsme sestavu viděli, taky jsme si k tomu s klukama hned něco řekli, jak hrát. Snažili jsme se být nepříjemní v napadání i kolem brány, dohrávat souboje. Chtěli jsme ty naše rozměry využít,“ popisoval Lev.

Povedlo se. „Byli jsme spokojeni, co předváděli. Ukázali důraznou hru, vytvářeli si šance, Honza Veselý ke klukům zapadl velice dobře,“ pochvaloval si i asistent trenéra David Kočí. Veselý je útočník, který před sebou měl mít hodně slušnou extaligovou kariéru, se svojí výškou má i skvělou střelu. Jen se nikdy nedokázal v elitní soutěži prosadit naplno. V 1. lize běžně atakuje dvacetigólovou hranici, do extraligy spíš jen nakukuje. „Při naší marodce teď dostane víc prostoru, hlavně je potřeba, aby podával vyrovnané výkony, aby tohle dovedl opakovat příště. Teď bylo vidět, že Honza chce hrát, vyhledává kotouč, souboje, chce tvořit. Jeho energie byla přínosem pro tenhle zápas,“ doplnil Kočí.

Mountfield HK - Pardubice: Lev rychle srovnal v nepřehledné situaci před brankou, 1:1

Se Lvem a Smoleňákem spouštěli bengál. Hrou, řečmi i postrkováním po odpískání. Vyrovnanou bitvu pak rozhodla střela Aleše Jergla, další hradecké formace byly spíš pohyblivé, rychlé. „Když je puk v rozích a přijede tam velký hráč, jako jsme my, vystrčí si prdel, beci to nemají jednoduché. Těžko se u nás dostanete k puku. Je fajn, že máme tým takhle poskládaný a máme různé typy. Když je nutné přitvrdit, umíme to my. Najednou se tam zjeví někdo z těch menších kluků a soupeře si musí dávat pozor, ať mu neodjedou do brejku. Je to dobrá kombinace,“ doplnil Lev.

Hradec si navíc zakládá na herní disciplíně. Umí udržet výsledek, v tom je silný. V posledních 9 minutách se Pardubice při jednogólové ztrátě dostaly jen ke třem střelám. „To je strašně málo. Prohráváme a máme za tuhle dobu jen tak nízké číslo? To mi hlava nebere. Tam se musíme tlačit do brány, udělat větší závar,“ nechápal útočník Dynama Matej Paulovič.

Pro Pardubice to byla už třetí porážka v řadě, ani jednou nedaly víc než dva góly. „Na ně se strašně nadřeme. Třeba teď jsme byli dvě třetiny u Hradce v pásmu a nic se z toho nepovedlo, ani žádná přesilovka, pak je to těžké,“ komentoval průběh bitvy pardubický kouč Richard Král.

Mountfield se pořád drží kolem čtvrté příčky, teď proti Třinci, Kometě a Boleslavi má šanci dokázat, že umí víc, než zatím dokázal. Nebo se vážně čeká až na březen?

Každopádně jedna hradecká jistota se změnila. Už neplatí, že branka je Marka Mazance. Tuhle sezonu chytá víc Štěpán Lukeš, s Pardubicemi byl v akci potřetí v řadě. Jen jako regulérní jedničku ho zatím nepište. „Teď se daří Štěpánovi, cítíme z něj sebevědomí, takže dostává přednost. Situace se ale může samozřejmě změnit. Není to tak, že bychom někoho upřednostňovali dlouhodobě,“ dodal hradecký asistent Kočí.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 18:02. Lev, 43:22. Jergl Hosté: 16:39. Poulíček Sestavy Domácí: Š. Lukeš (Mazanec) – Graňák, Nedomlel (A), F. Pavlík (A), Šalda, Gaspar, Čáp, Váchal – Jergl, Kevin Klíma, Perret – M. Zachar, V. Růžička, J. Sklenář – J. Veselý, Lev, Smoleňák (C) – Kelly Klíma, Koukal, R. Pilař. Hosté: Klouček (Barulin) – J. Zdráhal, Mikuš, Nakládal (C), Ďaloga, Hrádek, J. Kolář (A), Bučko – Camara, T. Zohorna, R. Kousal – Blümel, Poulíček (A), Paulovič – Pochobradský, O. Roman, L. Horký – Kusý, Rohlík, Zeman. Rozhodčí Jeřábek, Šír – Ondráček, Špůr Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové

