Forma v extralize: Varaďa na ministra, Plzeň na Bory. Komu tím prospějete?

Jeden absentující Šmíd, to je díra jako po dvou výrazných hráčích. Věž chybí čím dál víc. Třetí operace páteře už není sranda . Věčně dobře naložený bek by si zasloužil lepší konec kariéry. Na place!

7. Mladá Boleslav (- 3 místa)

Pískej konec! My do tý čtyřky chceme! Ale už na to nemáme nervy… Prohrát ve Zlíně a doma s Vítkovicemi, to by před pár lety nebyla žádná hrůza. Jenže tenkrát není teď. Ještě to bude boj.