Polák se vrátil z marodky a vůbec se nešetřil: Už jsem starej, není třeba

Pardubice jste porazili poprvé v sezoně, jak se vám zápas hodnotí?

„Začali jsme trošku pomaleji, v naší hře nebyla aktivita, ale od druhé třetiny se to zlepšilo. Myslím, že jsme hodně chodili do přečíslení, udrželi jsme se na puku v jejich pásmu a dobře jsme bruslili. Tím pádem tam byly jejich fauly a my jsme dokázali využít přesilovky. To nás trošku nakoplo.“

Dali jste z nich dva góly. Je dobrá zpráva před play off, že se vaše přesilovky zvedají?

„Určitě, special teams jsou strašně důležité. Jak v oslabení, tak v přesilovkách. Když nám to obojí půjde, bude jenom dobře.“

Dvakrát se trefil Dominik Lakatoš, co jste říkal na jeho neskutečnou bombu do vikýře na 3:2?

„Bylo to krásné. Já křičel, že tam nikdo před brankou nestojí. Ale jak to vystřelil, tak tam ani nikdo stát nemusel. Sám bych tam nestál. Byla to strašná rána! Vymetl to úplně krásně.“

Mimo hru jste byl od 26. ledna, jak se vám osobně hrálo po zranění a delší pauze?

„Bylo to myslím dobrý, cítil jsem se dobře. Měl jsem už i pár tréninků s týmem, co to šlo. To mi hodně pomohlo, zase jsem se do toho dostal. Máme ještě dva zápasy do konce základní části, to bude stačit, abych se ještě trošku víc rozehřál a dostal zase pohodu do sebe.“

Odehrál jste přes 20 minut, napočítali vám čtyři hity, jeden blok. Žádné podvědomé šetření, co tělo vydrží? Do všeho jste šel naplno?

„Jo, šel jsem do všeho naplno. Zkoušet jsem nic nemusel, protože už jsem starej a tělo už nevydrží skoro nic. Není třeba se šetřit.“

Pardubice byste mohli potkat už v předkole. Nahlíželi jste na zápas i takto? Ukázat sílu, neztratit s nimi všechny čtyři zápasy v sezoně? (předchozí výsledky byly 5:1, 4:3 a 3:0 pro Pardubice)

„Samozřejmě jsme si toho vědomi, že to může být náš soupeř. Taky jsme k tomu tak dneska přistupovali. Ale v play off je všechno jinak. Nedíváme se zatím, kdo může být, kdo nemůže být. Hrajeme tak, abychom vyhráli.“

Je pro vás osmé místo po základní části velkou motivací?

„Já se musím přiznat, že se na to takhle vůbec nedívám. Je mi to vcelku jedno. Až dostanu soupeře, tak se podle toho budu připravovat.“

