Tuhá bitva o čtyřku: Boleslavi stačí už jen bod. Kočí káral Smoleňáka

Pro oba týmy šlo o extrémně důležitý zápas. Bitva o šest bodů, jak se říká. „Už v pondělí jsme si k zápasu něco řekli, že se na to musíme připravit a soustředit se. Od rána jsme to měli v hlavách,“ potvrdil boleslavský kanonýr David Šťastný.

Před zápasem ztrácel Mountfield na Boleslav dva body. V případě výhry se tak mohl posunout nahoru a před posledními dvěma zápasy by vše držel ve svých rukou. Bruslaři zase věděli, že v případě tříbodové výhry by jim v závěrečných dvou kolech stačil získat jediný bod.

Mladá Boleslav - Mountfield HK: Šťastný střelou na bližší tyč srovnal v přesilové hře, 2:2

Že jde o hodně, bylo znát už od úvodního vhazování. První třetina měla vysoké tempo. Hradec posunul do vedení Radek Smoleňák, domácí kontrovali povedeným sólem Davida Ciencialy. Od druhé třetiny se bitva začala více kouskovat. Mountfield opět utekl, ale Boleslav zareagovala ještě rychleji, než v úvodním dějství. Přesilovou hru využil přesnou ranou David Šťastný.

„Bylo důležité, že jsme vždy dokázali rychle vyrovnat. Hlavně, že nás obdržené góly nesložily, což se stalo třeba v neděli v Litvínově. Tam jsme dostali gól, hned druhej, třetí… Tam nás to úplně položilo. Teď jsme ukázali sílu týmu,“ cenil si autor vyrovnávací trefy na 2:2.

Rozhodující moment přišel v 49. minutě. Hradečtí nejdříve zastavili Ciencialu ve velké šanci před brankou faulem a v pokračující výhodě udeřil tvrdou ranou od modré čáry Martin Pláněk. Obrovská radost na straně domácích, znechucení na druhé střídačce. Následně se Mountfield už sesypal. Po zbytečném faulu Smoleňáka využila Boleslav další přesilovku, když se v předbrankovém prostoru prosadil Maris Bičevskis. Třetí bod v utkání si připsal Cienciala (1+2).

„Radek je zkušenej hráč, který by to měl vyhodnotit trošičku líp. Nevím, jestli to vyloženě chtěl, ale stalo se. V těchto situacích musí být rozumnější. Určitě si to řekneme týmově, musíme být více disciplinovanější,“ soptil hradecký asistent David Kočí nad Smoleňákovým faulem.

Boleslavští naopak hýřili spokojeností. K důležitým třem bodům si pomohli přesilovými hrami, které se jim celou sezonu hrubě nedaří. Ve využívání početních výhod patří k nejhorším týmům v extralize. V úterý udeřili dvakrát, k tomu Pláňkův gól padl v ponechané výhodě. „Vydařilo se nám to v pravou chvíli,“ těšilo kouče Radima Rulíka.

Mladá Boleslav - Mountfield HK: Pláněk od modré vystřelil Středočechům výhru, 3:2

Boleslav uloupila tři klíčové body. Před posledními dvěma koly zvýšila náskok na pátý Hradec na pět bodů. Navíc se může pyšnit lepšími vzájemnými zápasy, takže Bruslařům stačí získat jediný bod. Anebo Mountfield nesmí během víkendu zvládnout obě utkání za tři body. Šestá Plzeň už Boleslav přeskočit nemůže. Sice ztrácí šest bodů, ale stejně jako Hradec má s Boleslaví horší vzájemné zápasy. Oba týmy, které navíc v pátek čeká společná bitva, už spíš hledí na čtvrtý Liberec.

„Potřebovali jsme tenhle zápas zvládnout, protože víme, jaká je v tabulce situace. Celou sezonu jdeme zápas od zápasu, děláme to i teď. Snažíme se získat co nejlepší umístění po základní části. Po 52 zápasech se to sečte a podtrhne. Chtěli bychom být co nejvýš. Uvidíme, kam se dostaneme. Ale že by nám ležel nějaký nůž na krku, že to musí být, tak to není,“ sdělil Rulík.

„Je to super! Doufám, že to hned v pátek potvrdíme a budeme se pak už jen soustředit na čtvrtfinále,“ přeje si Šťastný, který se 25. trefou zlepšil v sezoně už na 50 bodů.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 11:48. Cienciala, 34:29. Šťastný, 48:40. Pláněk, 52:26. Bičevskis Hosté: 05:52. Smoleňák, 32:05. V. Růžička Sestavy Domácí: J. Růžička (Schwarz) – Ševc (C), Šidlík, Dlapa, Pláněk (A), Bernad, Fillman, Moravec – Kotala, A. Zbořil (A), Šťastný – Cienciala, Claireaux, Jääskeläinen – Flynn, Najman, P. Kousal – G. Szturc, Bičevskis, J. Stránský. Hosté: Mazanec (Š. Lukeš) – Nedomlel (A), Graňák, Šalda, F. Pavlík (A), Čáp, Gaspar, Kukla – Perret, Kevin Klíma, Jergl – J. Sklenář, V. Růžička, M. Zachar – J. Veselý, Lev, Smoleňák (C) – R. Pilař, Koukal, Kelly Klíma. Rozhodčí Hodek, Jeřábek – Lhotský, Svoboda Stadion ŠKOENERGO Aréna, Mladá Boleslav

Z V VP PP P Skóre B 1. Sparta 50 31 3 6 10 187:113 105 2. Třinec 49 30 4 5 10 178:123 103 3. M. Boleslav 50 24 6 7 13 160:121 91 4. Liberec 50 22 8 5 15 143:115 87 5. Mountfield 50 25 4 3 18 136:121 86 6. Plzeň 50 22 6 7 15 156:125 85 7. Pardubice 50 20 6 4 20 133:142 76 8. Brno 50 19 5 6 20 142:142 73 9. K. Vary 50 17 8 5 20 142:167 72 10. Vítkovice 50 19 4 6 21 125:138 71 11. Litvínov 49 15 8 5 21 123:138 66 12. Olomouc 50 14 6 5 25 104:143 59 13. Zlín 50 10 3 4 33 103:173 40 14. Č. Budějovice 50 6 4 7 33 125:196 33

