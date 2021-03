Pardubice trefily jackpot! Zohorna je klíč NEJ formace v play off

Pardubice mají ve svém prvním útoku poklad. Dává góly, řídí přesilovky, když dostane prostor, trestá chyby a rozhoduje utkání. Robert Kousal, Tomáš Zohorna a Anthony Camara jsou Komando Z, silná sestava, která zlikvidovala Karlovy Vary 13 body v jednom utkání. Tihle tři dělají v předkole Generali ČP play off nejvýraznější rozdíl, takže Dynamo vede 2:0 na zápasy.

Nemají to nastavené tak, že jakmile skočí na led, všichni k nim upínají oči. Žádné, teď rozhodněte, my ostatní to odjezdíme. Přesto má pardubická první formace ve složení Robert Kousal-Tomáš Zohorna-Anthony Camara výjimečnou pozici. Každý má schopnosti, které jsou na extraligové poměry silně nadprůměrné. Dohromady si umí vyhovět. Jde z nich strach, ať jdou na led při hře pět na pět, nebo při přesilovce. Teď trápí Karlovy Vary.

Už dřív se Zohorna ošíval, když se bavil o tom, jestli mají s partou nějaký přesilovkový mustr. Dozadu k nim chodí ještě Andrej Kosticyn s obráncem Jurajem Mikušem. Ale abyste situaci četli tak, že přiletí křížný pas na Camaru a bum? Nebo že se Zohorna zjeví mezi kruhy na zpětnou nahrávku? Ne, tak to nefunguje. Jsou schopni si vždycky připravit něco jiného.

Taky proto jsou tak dominantní. V tomhle složení šli na početní výhodu ve čtyřech zápasech základní části a dali pět gólů. V předkole play off mají po dvou utkáních tři, celkem se první formace podílela na šesti kusech.

„Když se dostanou na přesilovku, jsou tam výborní,“ pomalu ze sebe soukal karlovarský útočník Tomáš Vondráček po čtvrtečním debaklu 3:11. Zohorna a spol. tam dohromady posbírali 13 bodů. Pak se na chvíli útočník Energie odmlčel. „Nevím, neměli bychom se dívat na ně, spíš na nás. Zaměřit se na naši hru, ne na jejich. To bude hlavní věc,“ dodal.

Jenže vy zkrátka musíte počítat, že na led skáče formace, která láme zápasy. „Hledali se, až se našli. Nebo spíš se je podařilo dát takhle skvěle dohromady. Robert tady byl od začátku, pak přišel Cam a nakonec Zohy. Jsou to tři kluci v podobném věku, na vrcholu kariér. Když je trenér dal dohromady, tak pak vidíme věci jako s Karlovými Vary,“ uznal jejich mladý parťák Matěj Blümel.

Klíčem v současném hokeji je střední útočník. On musí umotat pavučinu, aby k sobě spojil všechny dílky. Proto je pro Dynamo tak zásadní, že dorazil Zohorna a Kousal se mohl posunout na křídlo, kde vypadá o něco uvolněněji než ve středu útoku.