TOP 100 hokejistů v extralize: mistr finta, kometa sezony i zklamání

Kdo patří do nejlepší stovky extraligových hokejistů? • FOTO: koláž iSport.cz

POŘADÍ NA 100. - 81. MÍSTĚ | Jací jsou nejlepší hokejisté extraligy podle samotných trenérů a expertů? Na to stejně jako loni hledal odpověď Sport Magazín. Naposledy jednoznačně uspěl Milan Gulaš, tentokrát to bylo mnohem napínavější, bylo to drama do posledního hlasu. Dnes přinášíme pořadí 20 hráčů, kteří se v hlasování (všech!) extraligových trenérů i kouče reprezentace Filipa Pešána a dalších expertů, včetně olympijských šampionů, umístili na 100. až 81. místě. Koho vybrala exkluzivní porota?