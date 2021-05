Kometa sází na Vincoura. Budeme konkurovat špičce, tvrdí kouč Kalous

Začal stavět a ladit novou Kometu. Jaká bude? Na papíře silnější než v předchozí sezoně, kdy vypadla už ve čtvrtfinále s Třincem (0:4 na zápasy). Trenér Jiří Kalous dostal po svém příchodu do Brna k ruce interesantní materiál. Brankáře Tomka, zadáky Mozíka, Ďalogu, Rotha či forvardy Haščáka, Kollára nebo Radovana Pavlíka. „Budeme mít zajímavý tým, který bude schopný konkurovat naší špičce,“ věří nástupce Libora Zábranského v rozhovoru pro iSport.cz.

V pondělí o půlnoci vyprší deadline pro případný odchod amerického kanonýra Petera Muellera. Podle všeho k němu nedojde, že?

„Mám stejné informace. Stav je neměnný. Věřím, že to dopadne dobře pro Kometu a zůstane. Počítám s týmem, který tady máme.“

Jeví se zajímavě, co říkáte?

„Naprosto souhlasím. Myslím, že budeme mít zajímavý tým, který bude schopný konkurovat naší špičce. Tedy Spartě, Liberci, Třinci, Mladé Boleslavi, Hradci. Věřím, že těmto mužstvům budeme šlapat na paty a promluvíme do konečného pořadí.“

Kometa - Třinec: Srovnáno! Mueller v přesilovce napřáhl a vymetl horní roh Kacetlovy branky, 1:1

Je kádr vyváženější než dřív?

„Jednoznačně ano. Budeme mít pět velmi slušných útoků.“

Není to až moc?

„Ne, avizovali jsme, že chceme mít širší kádr. Pět útoků a osm obránců. Ještě může někdo přijít. Do útoku i do obrany. Vrátka jsou pootevřená, spíš tedy směrem dopředu. Defenzivu a brankáře máme nyní uzavřené.“

Dáte šanci i Tomáši Vincourovi. Majitel klubu Libor Zábranský přitom během minulé sezony jasně prohlásil, už mu novou smlouvu nenabídne. Zůstal vyloženě na vaše přání?

„Vidím v něm obrovský potenciál, který v posledních letech rozhodně nenaplnil. Znám ho a vím, jaký je typ hokejisty. Chci mu dát šanci. Věřím, že to Tomáš v sobě letos probudí. Já mu prostě věřím. Libor s tím neměl problém. Domluvili jsme se.“

Jistě sledujete výkony obránce Marka Ďalogy, nové posily Komety, na MS. Jak se vám jeví?

„Hraje velmi dobře. Je kapitán národního týmu. Hraje aktivně dopředu i dozadu. Jeho příchod byla určitě výborná volba pro Kometu.“

Nedávno jste podepsali mladého slovenského útočníka Andeje Kollára. Co řeknete k němu?

„Bruslivý mladý hráč, pravák. Šikovný centr, jemuž nevadí náročný fyzický hokej. Je to typ hladového hráče. Chce puk, nebojí se s ním hrát. Má výborný fyzický fond a dobré vidění hry. Umí dát kvalitní nahrávky. Na to, jak je mladý, je velmi komplexní. Bereme ho na centra, Marcela Haščáka prioritně na křídlo. Tam je hodně silný. Pro všechny máme připravené pozice a role. Sestava se dá samozřejmě měnit.“

