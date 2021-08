Krejčího otec: Z návratu jsme nadšení! Ale Boston ještě není uzavřený...

Jak jste to jeho rozhodnutí vrátit se domů přijal? Předpokládám, že pro rodiče je to asi nejlepší možná zpráva...

„Řešíme to celou sezonu a opravdu intenzivně tak poslední měsíc, takže pro nás to není překvapení. Ani šok, že se nám po letech vrací domů děcko, protože jsme to věděli. Ale jsme samozřejmě velice rádi, že budeme mít doma vnoučata, Davida, jeho manželku, vždyť jsme je rok a půl kvůli pitomé situaci ve světě neviděli. Celá rodina je nadšená, že to takhle dopadlo.“

Postoj otce byl jaký? Přemlouval jste ho k návratu, nebo ze sportovního hlediska cítíte, že je trošku škoda, že takový borec nepokračuje ještě v NHL?

„Řekl jsem mu, že ať se rozhodne jakkoliv, vždycky budeme stát za ním. Tak to vždycky bylo, je a bude.“

Může ho dopředu hnát i účast na zimní olympiádě v Pekingu? Jako hráč z NHL by to měl možná složitější...

„David už nepotřebuje nic dokazovat nebo se hnát za každou cenu, aby něčeho dosáhl. Stačí mu už jen vyhrát mistrovství světa a olympiádu, aby měl ke Stanley Cupu zlatý hattrick.“ (úsměv)

David hodně mluvil o tom rodinném hledisku, o dětech a prarodičích, že chce, abyste byli častěji všichni spolu. Vždycky byl takhle hezky zaměřený na rodinu?

„Pořád držíme pospolu. David byl vždycky fixovaný na bráchu, protože jsou od sebe jen rok a třináct dní. Skoro jako dvojčata, vyrůstali odmala spolu a dělali i první hokejové krůčky. Rozdělili se, až když šel David na Kladno a Zdeněk do Opavy.