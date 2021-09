Forma v extralize: Placák, Dynamo! Šmíd umí. A že Sparta nevyhrála?

Nová sezona hokejové Tipsport extraligy odstartovala. Vstup do ní vyšel nejlépe Pardubícím a Karlovým Varům, právě tyto dva celky jsou jako jediné stoprocentní. Přidat se k nim teoreticky může Sparta, která ještě neodehrála ani minutu. Na opačném konci tabulky je Kladno, které zapsalo dvě porážky. Projděte si speciální power ranking deníku Sport a webu iSport.cz, ve kterém najdete nejen formu týmů za poslední týden. Vše je okomentované s lehkou nadsázkou.

Litvínov - Liberec: A znovu on! Jarůšek obral o puk Dernera a poslal domácí do vedení, 2:1

Víte co? Jen ať Richard Jarůšek sype další góly, aby mohl ruce nahoře nosit i při příchodu do kabiny. Ať Godla v bráně válí. Ať Estephan zpívá Gloria! Konečně Litvínov, který nenudí.

6. Motor

Fandit mu před rokem bylo utrpení. První výhra se dostavila až v listopadu. OK, teď dal Kladno. Ale ten ementál vzadu? Pánové, tím by projel i náklaďák a řidič by u toho ještě posílal polibky.