Tresty v extralize: Kubiš bude pykat čtyři zápasy, stopky i pro beky Rytířů

Kubiš fauloval Kaňáka na konci druhé třetiny a od hlavních rozhodčích Vladimíra Pešiny a Luďka Pilného dostal trest na pět minut a do konce utkání za zásah do oblasti hlavy a krku. V úterý mu navíc disciplinární komise zastavila činnost. „Zákrok byl veden na protihráče, který krátce před tím odehrál kotouč a nacházel se ve zranitelném postavení s minimální možností obrany. Hráč se rozhodl situace využít a protihráče atakoval, přičemž ho zjevně zasáhl do oblasti hlavy,“ uvedl předseda komise Viktor Ujčík v tiskové zprávě.

Kapitán Beranů, který dostal vedle třízápasového trestu i pokutu ve výši 10 procent měsíčního platu, vynechá v součtu čtyři utkání. Automatický jednozápasový trest dostal za dosažení hranice 40 bodů v evidenci trestů. Kubiš totiž dostal trest na pět minut a do konce utkání i v předešlém duelu v Pardubicích.

SESTŘIH: Plzeň - Zlín 4:1. Rozjetý Blomstrand prohloubil trápení Beranů

Suchánek a Baránek dostali dvouzápasové tresty za fauly také ve 13. kole. Suchánek nedovoleně atakoval Fořta ve druhé třetině. „Zákrok byl veden na protihráče, který se předtím neúspěšně pokusil o zakončení a měl minimální možnost se zásahu bránit. Hráč nejdříve sekl holí do prostoru jeho hokejky a následně ho holí drženou v obou rukách cíleně a s razancí zasáhl do levé části obličeje,“ řekl Ujčík.

Druhý kladenský bek Baránek v závěru utkání při kladenské power play v rozporu s pravidly dohrál krátce po přerušení hry Šťastného. „Hráč nejdříve zabránil holí soupeři, aby souběžně s přerušením vystřelil a následně ho - již po odpískání - zasáhl cíleně zdviženým ramenem do obličeje,“ uvedl Ujčík.

Pokutu za nesportovní chování ve výši 5000 korun od disciplinární komise dostali další kladenský obránce Jake Dotchin a útočník Českých Budějovic Milan Gulaš. Kanaďan Dotchin byl dodatečně potrestán za to, že „teatrálními gesty a nepřípustnými slovními výpady“ protestoval proti uloženému trestu v zápase 12. kola proti Plzni. Kapitán Motoru v zápase 10. kola proti Spartě i „přes výzvy, aby po vysvětlení výroku opustil prostor blízký rozhodčímu, pokračoval v protestech proti jeho rozhodnutí“.

Z V VP PP P Skóre B 1. M. Boleslav 13 8 1 1 3 40:21 27 2. Mountfield 12 7 2 0 3 33:21 25 3. Třinec 11 6 2 2 1 39:25 24 4. Pardubice 12 7 1 1 3 39:31 24 5. Sparta 11 5 3 1 2 43:34 22 6. Plzeň 12 6 1 2 3 42:34 22 7. Č. Budějovice 13 6 0 2 5 39:41 20 8. Olomouc 10 4 3 0 3 26:20 18 9. Liberec 12 4 0 3 5 25:35 15 10. K. Vary 12 4 0 2 6 35:38 14 11. Litvínov 12 3 1 2 6 37:41 13 12. Brno 11 2 3 1 5 27:35 13 13. Vítkovice 8 3 1 0 4 16:21 11 14. Kladno 12 1 2 1 8 28:47 8 15. Zlín 13 0 1 3 9 23:48 5 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Baráž

Baráž Sestup

Mladá Boleslav - Kladno: Vysypané plexisklo přerušilo souboj Bruslařů s Rytíři

Plzeň - Zlín: Hostující Žižka dostal trest do konce utkání za sestřelení Kaňáka