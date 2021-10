Bez Jágra i bodů. Veterán, který jitřil v Boleslavi vášně, hecoval ze střídačky

Fanoušci ještě chvíli před utkáním koukali na světelnou tabuli se sestavou Rytířů. Je tam? Nebyl. Číslo 68 chybělo. Lidé, kteří seděli v první řadě nad hostující střídačkou, se pak nakláněli dolů. Je tam? Byl. Jaromír Jágr zápas viděl ze střídačky.

Nespecifikované zranění ho do akce nepustilo. Tradičně hecoval, radil, ale body nepřivál. „Je to nepříjemný, potřebujeme je začít sbírat. Všichni víme, o co jde. Když nezvládneme začátek, je těžké to pak chytat,“ říkal útočník Marek Račuk.

Rytíři padli počtvrté v řadě. Skóre z víkendu? 1:11. Boleslav ukázala, že je v herní pohodě a dál trůní na čele extraligového pelotonu. Na konci vlají Kladno se Zlínem.

Zápas trval skoro tři hodiny. I kvůli nečekané pauze v 51. minutě, kdy po tuctovém souboji s Plekancem zasáhl domácí útočník Eberle hokejkou plexisklo u střídačky, které se rozsypalo. Zbytky dopadaly mezi hráče, nohou to pomáhal uklízet i kouč Radim Rulík. Hráči mezitím kroužili na ledě, rozhodčí koukali na hodinky. Pak ještě místo musela upravit rolba.

Na ledě to jiskřilo. Boleslavští fanoušci, většinou slušní, na Kladno spustili i vulgárně. Nejspíš jako pozůstatek z předminulé sezony. Když se v Boleslavi objevil Jágr před dvěma lety, bylo to pro něj poprvé, co si tady zahrál. A bylo kolem toho haló. Lidé na něj pískali, měli pocit, že neoprávněně jezdí za rozhodčími. Soptili: Podívejte se, co mu prochází!

Jágr byl po dvou bodech (1+1) vyhlášený nejlepším hráčem Rytířů. Když si jel pro ocenění, přišla další salva bučení a protestů. „Tady pískají, když se přátelsky někoho dotkneš. Připadá mi, jako kdyby tady byli zvyklí chodit na basket. Nebo nevím. Divný mi to přišlo. Že s hokejem to nemá nic společného,“ vykládal tedy novinářům.

Byl z toho roztrpčený. I z následných mediální přestřelky, kdy se za boleslavský klub a fanoušky postavil šéf Radim Vrbata. I přímo v hale došlo k dalším kontroverzím. V Jágrovi zůstala pachuť. A o to větší motivace ve vzájemných zápasech. I na včerejší duel se hodně těšil. Ovšem páteční partii s Plzní nedohrál, ani tentokrát nebyl úplně fit.

Kdy by mohl naskočit zpátky do akce? „To nevím,“ řekl kladenský kouč David Čermák. Jeho protějšek Radim Rulík sám při hodnocení zvýšené napětí mezi oběma týmy přiznal. „Věděli jsme, že si bude chtít Kladno po výprasku s Plzní zlepšit náladu, navíc tady, což je trochu vyhrocené derby, týmy jsou blízko sebe.“

Jágr odjížděl s hlavou plnou starostí. Rytíři se potřebují rychle probrat a začít opět bodovat. Realita je neúprosná, poslední po základní části má padáka rovnou, na druhého čeká baráž. Člověk nemusí být Sherlock Holmes, aby z tabulky vydedukoval, kdo je nejvíce ohrožený… „Na konci může rozhodovat jeden jediný bod. Proto je potřeba je začít sbírat. Nepohoda se nám trošku vkrádá do hlavy,“ přiznává obránce Jakub Suchánek.

Boleslav hodně držel brankář Gašper Krošelj. I jeho chválil trenér Rulík. Jinak ale zůstával při zemi. Jeho tým místy hrál až moc velkou údržbu. „Právě gólmanovi můžeme děkovat, že jsme to uhráli. Ne ubojovali, protože to je silné slovo. Při vší úctě k soupeři dokážeme sehrát doma lepší zápas. S výkonem nejsme spokojeni,“ říkal boleslavský kouč.

Jenže mají tři body. A vedení. Co by za to Kladno dalo. To prožívá krušné časy.

„Neříkám, že nevím, jak vypadá tabulka, ale neležím v tom. Že bych sledoval, kdo jak se pohybuje, kdo vyskočí nahoru. My se zaměřujeme na naši hru, musíme být celkově disciplinovanější. Jestli budeme hrát dobře a sbírat body, můžeme jít nahoru,“ nepropadá panice zkušený bek Suchánek.

Další pokus mají Rytíři ve čtvrtek, kdy se doma (v Chomutově) utkají s Kometou.

Mladá Boleslav - Kladno: Vysypané plexisklo přerušilo souboj Bruslařů s Rytíři

Mladá Boleslav - Kladno: Utkání zpestřil zápasnický souboj domácího Stránského se Suchánkem

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 06:47. Kelemen, 21:18. Kotala, 57:55. Adam Raška I Hosté: Sestavy Domácí: Krošelj (J. Růžička) – Pavel Pýcha, Ševc (C), D. Moravec, Pláněk (A), Jánošík, Bernad, Šidlík – Kelemen, Fořt, D. Šťastný – Lunter, O. Najman, P. Kousal – Kotala, Claireaux, Adam Raška I – Jan Eberle, Bičevskis, J. Stránský (A). Hosté: Bow (Stahl) – Kehar, Dotchin, Donaghey, J. Suchánek, Baránek, K. Wood, Nilsen – Hlava, Plekanec (C), Kristo – M. Beran, A. Kubík, Dvořáček – Melka, Filip, Račuk – Hajný, Pitule, Ondřej Bláha. Rozhodčí Mrkva, Kika – Lučan, Kis Stadion ŠKOENERGO Aréna Návštěva 3379 diváků

Rytíři Kladno Vše o klubu ZDE