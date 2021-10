Kotala o Kanaďanech z Kladna: Když jim to nešlo, tak se asi chtěli prát...

Zase se prosadil ze svého rajónu. Jakub Kotala vystřelil Mladé Boleslavi na startu druhé třetiny utkání proti Kladnu (3:0) důležité dvoubrankové vedení, v přesilovce pět na tři tečoval nabídku Davida Šťastného. Trefil se už poosmé a dostal se do čela kanonýrů Tipsport extraligy. Bruslaři zažili šestibodový víkend, navíc ani jednou neinkasovali. „Maximální počet bodů, co víc si přát?“ usmíval se kamarád Davida Pastrňáka z dětství.

Před zápasem by se mohlo mluvit o povinné výhře, ale rozhodně to nebyl jednoduchý zápas. Je to tak?

„Určitě nebyl, nedali nám nic zadarmo. Věděli jsme, že jsou na spodku tabulky a musí rvát za každou cenu. Pro nás taky nešlo o nic jednoduchého, ale jsme rádi, že jsme to zvládli, navíc i s nulou, což je pro Gašpera (brankáře Krošelje) dobře.“

Gól jste nedostali ani v pátek ve Zlíně.

„Na můj vkus máme v obraně i tak ještě okýnka, hodně v tom necháváme gólmana samotného. Jak v pátek Růžu (Jana Růžičku), teď Gašpera. Obraně ještě můžeme pomoct víc.“

Místy byl zápas pořádně vyhrocený. Čím to bylo?

„Oni tam mají nějaké kluky z Kanady a Ameriky, někteří jsou takoví ostřejší. Když jim to nešlo, tak se asi chtěli prát… Podle mě to bylo zbytečné.“

Mladá Boleslav - Kladno: Utkání zpestřil zápasnický souboj domácího Stránského se Suchánkem

Ve třetí třetině se rozbilo plexisklo, téměř 20 minut se nehrálo. Jak bylo těžké udržet se v koncentraci na zápas?

„Velmi, bolí mě nohy jak hovado! (směje se) Člověk vypadne z tempa a pak se těžko nahazuje na posledních devět minut, takže nohy cítím.“

Prosadil jste se už poosmé v sezoně, to už je slušná forma.

„No… Co se týče gólů, tak jo, ale herně bych si to představoval trošku jinak. Cítím rezervy a vím, že dokážu hrát líp. Gólově je to samozřejmě super. Ale zase nebudu říkat, že dám 50 gólů.“

Zatím máte sezonu rozjetou na nějakých 34, 35 gólů…

„Tak kéž by!“ (usměje se)

Mladá Boleslav - Kladno: Přesilovku 5 na 3 využil tečí Šťastného nabídky Kotala, 2:0

Společně s Martinem Růžičkou, Milanem Gulašem a Robertem Říčkou jste teď dokonce nejlepší střelec extraligy. Jak to zní?

„Je to začátek, 13. kolo nebo kolikáté. Počítat se to bude až na konci sezony. Pokud i tam budu nejlepší střelec, tak si můžeme říct, že to je dobré.“

Minulou sezonu jste začínal v Chance lize, do kádru Boleslavi jste se dostal až v jejím průběhu. Teď máte místo jisté, jak vás to těší?

„V létě jsem dobře potrénoval, fyzicky se cítím lépe než loni. I od trenéra mám důvěru, takže zatím to šlape v pohodě.“

Většinu gólů dáváte z předbrankového prostoru. Tam se cítíte nejlépe?

„Mám nějakou výšku a docela to i na tréninku piluju, různé teče a dorážky. Čenda Pýcha to umí suprově vystřelit, kolikrát to mám jednoduché, že mě to spíš plácne do hokejky. Clonit v přesilovce gólmanovi je můj úkol. Jsem rád, že to jde.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 06:47. Kelemen, 21:18. Kotala, 57:55. Adam Raška I Hosté: Sestavy Domácí: Krošelj (J. Růžička) – Pavel Pýcha, Ševc (C), D. Moravec, Pláněk (A), Jánošík, Bernad, Šidlík – Kelemen, Fořt, D. Šťastný – Lunter, O. Najman, P. Kousal – Kotala, Claireaux, Adam Raška I – Jan Eberle, Bičevskis, J. Stránský (A). Hosté: Bow (Stahl) – Kehar, Dotchin, Donaghey, J. Suchánek, Baránek, K. Wood, Nilsen – Hlava, Plekanec (C), Kristo – M. Beran, A. Kubík, Dvořáček – Melka, Filip, Račuk – Hajný, Pitule, Ondřej Bláha. Rozhodčí Mrkva, Kika – Lučan, Kis Stadion ŠKOENERGO Aréna Návštěva 3379 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. M. Boleslav 13 8 1 1 3 40:21 27 2. Mountfield 12 7 2 0 3 33:21 25 3. Třinec 11 6 2 2 1 39:25 24 4. Pardubice 12 7 1 1 3 39:31 24 5. Sparta 11 5 3 1 2 43:34 22 6. Plzeň 12 6 1 2 3 42:34 22 7. Č. Budějovice 13 6 0 2 5 39:41 20 8. Olomouc 10 4 3 0 3 26:20 18 9. Liberec 12 4 0 3 5 25:35 15 10. K. Vary 12 4 0 2 6 35:38 14 11. Litvínov 12 3 1 2 6 37:41 13 12. Brno 11 2 3 1 5 27:35 13 13. Vítkovice 8 3 1 0 4 16:21 11 14. Kladno 12 1 2 1 8 28:47 8 15. Zlín 13 0 1 3 9 23:48 5 Generali Play-off

