Forma v extralize: Říčka jako Ove, dva veteráni. Ze Zlína přijdete na buben

Jiří Kalous na tiskovky dlouho nechodil. Po divočině s Kladnem svůj tým označil za dvacet lidí z Bohnic, v neděli se omlouval. Byl to vzkaz, že dostal svěrací kazajku a roubík? Sdílejte, než to smažou.

Nechte mu přeměřit hokejku. Zkontrolujte, jestli nemá v plexi zaměřovač. Extraligo, dělej něco, protože Alexander Ove… pardon, Robert Říčka si dělá, co chce! S 11 góly ve 14 zápasech působí v soutěži paniku.

Porazil Spartu, v neděli Hradec, kterému místní pořád nemohou odpustit, že sem se odstěhoval jejich bývalý tým. Takže pískej konec? Ne, Motor musí vyřešit dalších dvanáct soupeřů, pak to bude sláva.

Jubilejní padesáté narozeniny v neděli oslavil sportovní ředitel Jan Peterek. Padesát odstínů šedi v Třinci přetavil v odlesky zlata. Vyhrávání se nepřejedl. Jako by to bylo padesátkrát a stále poprvé.

Nikdo nevypálil tolik slepých nábojů, než se poprvé dočkal trefy. David Kaše rozsvítil červené světlo až svou 39. střelou na branku. Trefil se proti Kladnu. Do dalších nábojnic mu ale Rytíři nasypali zvlhlý prach.

Už více než pět týdnů běží základní část, až v neděli Verva uhrála doma první plnotučnou výhru. Musela si na ni ale počkat. Body hledala všude možně. Třeba v hloubkovém vrtu do ledu. Našla je.

8. Olomouc

Vypadá to, že Olomouc je poslední klub v Evropě, kde Jakub Sedláček ještě nechytal. Škoda že nepřišel třeba o šest let dřív, třeba by si tady zařídil i NHL. Po slabších letech má životní formu.