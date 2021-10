Chlapík po dalším kolapsu: Musíme se naučit nenechávat soupeřům body

Po dvou skvěle rozjetých, ale na závěr zpackaných zápasech se chtěli dočkat vítězství. Ve vyrovnané bitvě s Pardubicemi byli hokejisté Sparty opět velice blízko triumfu, i díky gólu Filipa Chlapíka. Bohužel pro Pražany v posledních minutách o výhru přišli, už zase. Mužstvu Josefa Jandače navíc začíná více jak měsíc a půl dlouhý venkovní trip. „Je to těžký, ale na druhou stranu jsme ve všech zápasech vedli. Potřebujeme do sebe nyní dostat vítěznou mentalitu,“ řekl autor jediné sparťanské trefy po porážce 1:2 po nájezdech.

Boj s Pardubicemi musel stát spoustu sil, viďte?

„Jo, ale zápas byl super. Myslím si, že jsme do toho dali všechno. Snažili jsme se ponaučit z posledního zápasu v Plzni, kde to nebylo úplně ono. Myslím, že jsme to odjeli dobře, ale zase kolaps od nás. Místo tří bodů máme jenom jeden.“

Máte za sebou tři skvěle rozjeté, ale ztracené zápasy. Nyní navíc před sebou máte dlouhý venkovní trip. V jakém je tým rozpoložení?

„Je to těžký, ale na druhou stranu jsme ve všech zápasech vedli, hráli jsme dobře, takže je to jenom o šedesáti minutách, abychom zápasy dotáhli do konce a naučili se vyhrávat. Myslím si, že je lepší si tím projít nyní než na závěr sezony. Můžeme se z toho jenom ponaučit, ale potřebujeme do sebe dostat vítěznou mentalitu a naučit se už soupeřům nenechávat body. Tři zápasy v řadě jsme zkazili, takže nyní budeme chtít vyhrávat a snažit se držet výsledky.“

Dávali jste si o něco větší pozor během střídání, se kterým jste proti Plzni měli problémy?

„Bylo to kuriózní, za deset minut se nám to stalo třikrát. (usmívá se) Občas se to stane. Něco jsme si k tomu řekli, ale stalo se nám to znovu. Věřím, že už se to opakovat nebude.“

Souhlasíte, že zápas patřil především oběma skvěle chytajícím gólmanům?

„Kuba (Jakub Neužil) chytá fantasticky od začátku, jakmile dostane šanci. Frodl prokazuje své kvality každý rok, takže si myslím, že to byl zápas gólmanů. Chytali výborně oba.“

V nohách už jste museli cítit hodně nabitý program za poslední dny, nebo ne?

„Za poslední dva měsíce, měsíc a půl hrajeme skoro ob den, ale na to se nedá vymlouvat. Je to hokej, který je prostě náročný. Teď budeme rádi za nějaké volno, trošku si vyčistíme hlavy a něco si řekneme.“

Víc než měsíc a půl nebudete kvůli vytížení O2 areny hrát domácí zápas. Zažil jste někdy podobnou situaci?

„Jednou jsem to zažil na farmě, když nám dělali halu. Myslím, že jsme tehdy měli deset venkovních zápasů za sebou. Není to asi nic příjemného. Nemáte takové to domácí pohodlí, jste pořád v autobuse, ale je něco, co nás může stmelit a určitě si z toho můžeme vzít nějaká pozitiva. Uvidíme, ale doufám, že se nám to povede a vyhrajeme nějaké zápasy.“

Máte nějaké „tipy“, jak přežít část sezony jen na cestách?

„Myslím si, že hlavně co nejvíc regenerovat, sice nemáte domácí pohodlí, ale cestujete s týmem, s kamarády, takže je to taky nějaká zábava. Když budeme zápasy vyhrávat, tak to bude o to lepší. Hrát devět zápasů venku v řadě bude dost náročný, ale může nás to jenom posílit.“

Když budete mít čas, půjdete se podívat na tenis či koně do O2 areny?

„Určitě ne. (směje se) Už teď jak to máme, tak se každý volný čas snažíte dělat něco pro své tělo a držet se. Fakt je to náročný.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 51:59. F. Chlapík Hosté: 58:31. J. Mikuš, . R. Kousal Sestavy Domácí: Neužil (Cichoň) – Mikliš, Moravčík, T. Pavelka, A. Polášek, Tomáš Dvořák, Jurčina (A), M. Jandus – E. Thorell, Sobotka, M. Řepík (C) – D. Kaše, F. Chlapík, M. Forman (A) – Buchtele, Zikmund, Z. Doležal – Prymula, Hašek. Hosté: Frodl (Klouček) – J. Mikuš, Nakládal (C), D. Robertson, Košťálek, J. Kolář (A), Hrádek, O. Vála – Paulovič, Poulíček (A), Camara – Říčka, O. Roman, Cienciala – R. Kousal, A. Musil, Blümel – Koffer, Anděl, O. Rohlík. Rozhodčí Pešina, Sýkora – Špůr, Klouček Stadion O2 arena (Praha - Vysočany)

Z V VP PP P Skóre B 1. Třinec 14 8 2 3 1 50:29 31 2. Pardubice 15 8 3 1 3 50:34 31 3. Mountfield 14 8 2 0 4 40:27 28 4. M. Boleslav 14 8 1 1 4 40:26 27 5. Sparta 15 6 3 3 3 55:46 27 6. Plzeň 14 7 1 2 4 47:41 25 7. Č. Budějovice 14 7 0 2 5 43:44 23 8. Olomouc 12 5 3 0 4 28:24 21 9. Brno 14 4 4 1 5 40:42 21 10. K. Vary 14 5 0 2 7 41:42 17 11. Litvínov 14 4 1 2 7 41:45 16 12. Liberec 14 4 0 4 6 26:39 16 13. Vítkovice 12 3 2 0 7 20:35 13 14. Kladno 14 1 3 2 8 37:56 11 15. Zlín 14 0 1 3 10 24:52 5 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Baráž

Baráž Sestup

