Kolaps Sparty číslo 3. Pardubice? Spustily disko: Jsme výborná parta!

Situace jako přes kopírák. Sázet na závěry zápasu proti Spartě, jsou z vás boháči. Vždycky se zjeví něco (někdo), proč jí zápas odjede pryč. V neděli to byli Plekanec s Jágrem. V úterý je sfoukl hattrick plzeňského Švéda Blomstranda, ve středu gól pardubického Juraje Mikuše. Z devíti bodů jsou dva. Mrzuté. Spartě vždycky odjela výhra v posledních třech minutách.

Po nájezdech, kdy byl jediným úspěšným střelcem Robert Kousal, zmizel kouč Sparty Josef Jandač jako první v útrobách haly. Taková porážka bolí, o to víc, když se z ní stává kolovrátek. „Další kolaps, další ztracený zápas,“ nechápal Filip Chlapík, jediný, kdo našel recept na vynikajícího pardubického brankáře Dominika Frodla. Zářil i Jakub Neužil na druhé straně, oba byli králové večera. „Lepší si tímhle projít teď než na konci sezony, jen do sebe musíme dostat vítěznou mentalitu. Když vedeme, už zápas nikomu nedat,“ vybízel Chlapík.

V pardubické kabině probíhala po výhře 2:1 diskotéka. Zhasnutá světla, hudba, hráči skákali do rytmu a točili šálami. Dynamo po výhře v Praze zůstává na špici, kde se přetahuje s Třincem. „Jsme výborná parta, hrajeme o první místo. Plno kluků tady tohle nějakou dobu nepamatuje, všichni od rolbaře po šéfa klubu jsou nadšení. Doufejme, že to bude pokračovat dál,“ přál si Frodl.

Sparta - Pardubice: Jako jediný se v nájezdech trefil Kousal

Zápas se stupňoval podobně jako úterní sparťanský duel s Plzní. Nejdřív si všímáte jiných věcí než šancí a gólů, třeba válcoven soupeřů zn. Milan Jurčina. Sparťanský obr, který ve výstroji váží přes 120 kilo, měl den. Kdo se přiblížil na dosah jeho paží, končil v drtičce.

Postupně přibývalo šancí, až všechno končilo totálním hokejem v prodloužení. Tam se střídaly příležitosti, nájezdy, tutovky. Ale výjimečně dobří brankáři měli už zaklapnutá vrata.

Sparta měla dost přesilovek, od konce druhé třetiny větší a větší možnosti. Jenže než bezgólové drama rozčísl v 52. minutě Chlapík, všechny útoky narážely na Frodla. Pohořel i švédský uragán Erik Thorell. Nejproduktivnější hráč extraligy dostal nabito v závěru druhé třetiny od Chlapíka. Rána mu trochu sklouzla, tak si ji vychutnal brankář Dominik Frodl. Ukázal rozštěp, při něm máchl lapačkou. Vstal a hodil puk před sebe. Jakoby tím ukazoval: tak kdo další, borci? Zkusil to ještě Chlapík, pro jistotu na druhou stranu, ale tam Frodlovi vystřelila vyrážečka. „Tam to začalo, přišly střely, kdy brankář může vyniknout, když to řeknu blbě,“ komentoval své kousky Frodl.

Sparta o těsný náskok přišla, když v čase 57:40 museli na trestnou Moravčík s Poláškem. Frodl nepochyboval, že Dynamo v tu chvíli manko smázne: „Musíte věřit, v takovém zápase musíte. Když jsme dostali přesilovku 5 na 3, byl jsem si téměř jistý, že gól dáme.“

Povedlo se, o druhém bodu rozhodl gól Roberta Kousala, pardubický útočník byl jediný, kdo se z 10 střelců prosadil. „Byl to velký zápas, show. Neměl jsem soupeře načtené, to nemám rád. Byl jsem v pohodě, byl to zápas, kdy si řeknete, že nemůžete dostat gól... Ale dostal, no,“ usmál se Frodl. V nájezdech už zase pak zářil jeho rozštěp a rychlý pohyb.

Spartu teď čeká devět zápasů venku v řadě, do Prahy se kvůli plné hale vrátí až 28. listopadu. „Oceňuju naši bojovnost za 58 minut. Teď nás čeká dlouhá série na cizích hříštích, tam je potřeba se už naučit hrát celých 60 minut,“ poznamenal kouč Jandač.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 51:59. F. Chlapík Hosté: 58:31. J. Mikuš, . R. Kousal Sestavy Domácí: Neužil (Cichoň) – Mikliš, Moravčík, T. Pavelka, A. Polášek, Tomáš Dvořák, Jurčina (A), M. Jandus – E. Thorell, Sobotka, M. Řepík (C) – D. Kaše, F. Chlapík, M. Forman (A) – Buchtele, Zikmund, Z. Doležal – Prymula, Hašek. Hosté: Frodl (Klouček) – J. Mikuš, Nakládal (C), D. Robertson, Košťálek, J. Kolář (A), Hrádek, O. Vála – Paulovič, Poulíček (A), Camara – Říčka, O. Roman, Cienciala – R. Kousal, A. Musil, Blümel – Koffer, Anděl, O. Rohlík. Rozhodčí Pešina, Sýkora – Špůr, Klouček Stadion O2 arena (Praha - Vysočany)

Z V VP PP P Skóre B 1. Třinec 14 8 2 3 1 50:29 31 2. Pardubice 15 8 3 1 3 50:34 31 3. Mountfield 14 8 2 0 4 40:27 28 4. M. Boleslav 14 8 1 1 4 40:26 27 5. Sparta 15 6 3 3 3 55:46 27 6. Plzeň 14 7 1 2 4 47:41 25 7. Č. Budějovice 14 7 0 2 5 43:44 23 8. Olomouc 12 5 3 0 4 28:24 21 9. Brno 14 4 4 1 5 40:42 21 10. K. Vary 14 5 0 2 7 41:42 17 11. Litvínov 14 4 1 2 7 41:45 16 12. Liberec 14 4 0 4 6 26:39 16 13. Vítkovice 12 3 2 0 7 20:35 13 14. Kladno 14 1 3 2 8 37:56 11 15. Zlín 14 0 1 3 10 24:52 5 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Baráž

Baráž Sestup

