Sparta potřetí ztratila zápas. Musíme bojovat. Zlomit to, burcuje Neužil

Jak bylo těžké hodit za hlavu úterní těžkou porážku v Plzni?

„Bylo to jako v play off, kdy taky hrajete dva zápasy ve dvou dnech. Řešíte to do půlnoci, proberete, co musíte a pak už se v tom nehrabete. Pak už se soustředíte jen na ten další zápas.“

Dařilo se vám to?

„Řekl bych, že jo. Já osobně s tímhle problém nemám. Po zápase v Plzni jsem to v sobě uzavřel a koukal jsem se zase jen dopředu.“

S Pardubicemi to byl tentokrát hodně bojovný duel. Souhlasíte?

„Musím říct, že jo. Dlouho se to tahalo, čekalo se na gól. Bylo to takové nervózní, všichni jsme byli na špičkách. Bohužel na konci přišla vyloučení, což nás zase stálo tři body.“

Dlouho byl stav 0:0, čekalo se na první chybu. Je tohle pro gólmanovu hlavu těžké?

„Takhle nad tím nepřemýšlím, neberu to tak. Když se takový zápas přihodí, snažím se o to víc koukat jenom na sebe, nic dalšího neřešit. Soustředím se jenom na to, abych nebyl já ten první, kdo dostane gól. Jestli branku sami vstřelíme, to neovlivním, takže koukám jenom na sebe a snažím se to držet dál.“

Potřetí v řadě jste ztratili v závěru vedení a padli. Jak se to kouše?

„Špatně, nálada v kabině samozřejmě dobrá není. Jinak by to ani nešlo. Situace je prostě taková. Musíme dál bojovat, abychom to zlomili. Teď nás čeká dlouhá série devíti zápasů venku. Popravdě by bylo příjemnější, kdybychom v téhle situaci hráli spíše doma, ale s tím nic neuděláme. Na začátku jsme v O2 areně hráli hodně, takže se to teď vyvažuje. Musíme tu situaci vzít tak, jak je a vydolovat z toho maximum.“

Jde samozřejmě hlavně o body, ale nemrzí vás trochu i pokažené čisté konto? Bylo by první v kariéře, chybělo k němu 89 sekund.

„To fakt ne. Štve mě jen, že jsme to zase nedotáhli a neuhráli ty kýžené tři body.“

Jak vůbec zvládáte situaci v týmu, kdy jste za Alexandrem Salákem jako dvojka a pendlujete mezi Spartou a Chance ligou?

„Beru to, jak to je. Snažím se být připravený na každý zápas, kdy mě trenéři dají do brány. Musím být nachystaný na každý moment.“

