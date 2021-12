Gulaš sekl Lva, Lev sekl Motor. Musíte trošku odsunout bolest, dodal po výhře

Poznali jste, co se stane, když na chvíli usnete a na led skočí „old boys“ z Budějovic. Mountfield vedl 2:0, sok dlouho vypadal, že neví jak a kudy. Nakonec byl druhý tým tabulky rád, že utrhl výhru 3:2 v prodloužení. Motor má dvě stoleté lajny, díky jejich trefám se mu podařilo srovnat. Jiří Novotný s Milanem Gulašem aspoň zrušili třízápasové bodové sucho. Gulaš se trefou dostal navíc do ráže, hitoval, štval a pálil dál. Řekl si o slyšení u disciplinárky.

Za poslední čtyři sezony nastřílel Milan Gulaš 109 gólů, všechny za Plzeň. Doma, v dresu Českých Budějovic, v palbě pokračuje, byť je trochu skromnější. Po zápase v Hradci je na 11 kusech. Založením se vůbec nezměnil. Je jedno, jestli je mu 35 let, nebo 30. Hrne se do koncovky, chce dávat góly. K tomu se vyžívá ve hře na hraně. Někdy vás jako soupeře vyloženě štve.

V Hradci to platilo na sto procent. Poprvé spustil Gulaš emoce, když trefil Ahtiho Oksanena a ruce měl docela vysoko. Pořádné dusno způsobil ve třetí třetině, když seknul hokejkou mezi nohy Jakub Lva. Byl v souboji, ale domácí kapitán Radek Smoleňák měl jasno. Hulákal na Gulaše, že to byl úmysl. On se bránil, že ani ve snu, podle něj nehoda. Rozhodčí se přiklonili na stranu hvězdy Motoru.

Mountfield HK - České Budějovice: Gulaš píchl do slabin Lva. Rozhodčí zákrok hostujícího kapitána přehlédli

„Když dostanete tam dolů, není to nic příjemnýho. To dobře ví každý chlap,“ procedil po utkání Lev. Byl naštvaný, ale snažil se k situaci přistupovat s co největším klidem: „Chci se na to podívat na videu, ne takhle nikoho soudit, jestli to bylo chtěné, nebo ne. Od toho tam jsou čtyři kluci v pruhovaném, kteří to musí zhodnotit. Já k tomu nemám co říct.“

Když rozhodčí nevylučovali, tak podle zvyků by se zákrokem šéf disciplinární komise Viktor Ujčík zaobírat neměl. Záleží tedy, jestli mu Hradec pošle podnět. Můžete se vsadit, že spíš ano. Lev se pak do utkání vrátil. „Trošku musíte odsunout bolest, počkat, až to odejde. Pak jsem tam vletěl znova,“ dodal.

Motor vypadal od začátku, že mu to moc nemaže. Spíš drhnul. Mountfield celkem pohodlně vedl 2:0. „Byli jsme vlažnější, dostávali jsme se pod tlak a inkasovali dva góly,“ kroutil hlavou nejproduktivnější českobudějovický hráč Lukáš Pech.

Pak jako kdyby ale jeho tým dokázal Hradec uspat. „Staříci“ dvakrát udeřili, nejdřív Jiří Novotný, pak Gulaš. Do té doby jste je moc neviděli, ale od 35. minuty ožili. První lajně je 107 let (Gulaš-Pech-Holec) a druhé 101 (Vondrka-Novotný-Abdul). „Všichni ti starší kluci jsou výborní na puku. Musíte být hodně obezřetní, vidí, umí si to dát do hokejky, dovedou zapnout. Potřebujete být opatrní a hlídat si, když jsou na ledě,“ popisoval Lev. Gulaš z 22 střel Motoru měl na svědomí 9, potřetí se jeho partě už nachytat Hradec však nepovedlo.

Prodloužení rozhodl Lev. Prý neměl hlavní motivaci v Gulašovi, napumpovaný byl hlavně na sebe: „Na začátku tam byly dvě šance, které jsem neproměnil a doslova jsem byl na sebe nasranej. V prodloužení jsem to už trefil.“

Motor prohrál počtvrté za sebou, dál tak patří do skupiny 5 týmů, která je na 9.-13. místě nacpaná ve čtyřbodovém rozmezí.

SESTŘIH: Mountfield HK - České Budějovice 3:2p. Napínavou bitvu rozsekl až Lev

