Pytlík o návratu: Kladno mi dávalo největší smysl. Chci se učit od legend

Můžete přiblížit, co přesně stálo za vaším koncem ve Finsku?

„Já věděl, že možnost odejít zpět do Česka tu je. Nehrál jsem v prvním týmu tolik, kolik bych chtěl. I proto jsem zvolil návrat. Chci se rozvíjet, je to lepší, než sedět na tribuně. Je mi stále jen dvacet let, mám se pořád co učit.“

Jakou roli hrál ve vašem rozhodování fakt, že v kabině s vámi budou Jaromír Jágr s Tomášem Plekancem ?

„Pro mě to hrálo velkou roli. Když tihle hráči ještě hrají, tak je super být s nimi v týmu, nebo na tréninku a koukat se na ně. Jsou to legendy našeho hokeje. I když jsou to maličkosti, které od nich odkoukáte, tak vám to do budoucna strašně moc dá. Chci se od nich naučit, co půjde. Jak jsem říkal, jsem mladý a jejich přítomnost mi rozhodně pomůže.“

Variant k návratu bylo více?

„Ano, bylo jich více, ale z hlediska osobního zlepšení do budoucna mi právě Kladno dávalo největší smysl.“

Kladno - Sparta: Dotchin se pustil do boje s Tomášem Jandusem. Svému dvojčeti přispěchal na pomoc bratr Martin

Navíc znáte i mnoho spoluhráčů, že?

„To bylo také hodně důležité. Ve Finsku jste sám, je tma, zima. Není snadné tam být o samotě. Na Kladně znám Adama Kubíka, se kterým jsme hrávali. Znám i Matyáše Filipa. To zpočátku hrozně pomůže.“

V minulém ročníku jste toho obecně moc neodehrál kvůli pandemii. Hrálo i tohle velkou roli v tom Finsko opustit a vrátit se?

„Je to tak. Už v minulé sezoně jsem nehrál kvůli pandemii a pak jsem měl udělat dojem na juniorském mistrovství, ale to se mi také nepovedlo, protože jsem se zranil v prvním zápase. Pak jsem měl letět na farmu do Ameriky a tam mě nepustili z letiště, takže to také padlo. Do Finska jsem šel, abych hrál, abych se rozvíjel. Ale postupem času nastala situace, že jsem neustále jen cestoval mezi prvním týmem a týmem v druhé lize. A Extraliga má lepší kvalitu, než druhá finská liga a ještě můžu být doma s rodinou. To celé hrálo pro návrat.“

Rozmýšlel jste i třeba nad tím, že jdete do celku, který bojuje o holé přežití v extralize?

„Ano, koukal jsem na to, ale taková je realita. A když se chci zlepšovat a posouvat se, tak tady budou utkání, kdy o něco jde a bojuje se naplno. Člověk nejde do utkání, aby se jen odehrálo, musí honit body každé kolo. Což je pro mě jedině dobře. Budu makat a udělám vše pro to, aby to Kladnu vyšlo.“

SESTŘIH: Kladno - Sparta Praha 0:6. Výprask Rytířů, Machovský má první nulu

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 33:18. Dvořáček, 37:23. Matuškin, 51:55. M. Řepík, 55:23. Buchtele, 56:47. E. Thorell, 59:04. F. Chlapík Sestavy Domácí: Bow (Burda) – Dotchin (A), Kehar, K. Wood, Ticháček, J. Suchánek (A), Donaghey, Baránek – Hlava, Plekanec (C), Jágr – M. Indrák, A. Kubík, Kristo – M. Beran, Račuk, Melka – Machala, Filip, Pytlík. Hosté: Machovský (Salák) – Matuškin, Mikliš, A. Polášek (A), M. Jandus, Radek Jeřábek, T. Pavelka – Buchtele (A), Sobotka, F. Chlapík – E. Thorell, R. Horák, M. Řepík (C) – T. Jandus, J. Konečný, D. Přibyl – J. Strnad, Vitouch, Dvořáček. Rozhodčí Hradil, Micka – Ganger, Malý Stadion Návštěva 1 000 diváků

Rytíři Kladno Vše o klubu ZDE